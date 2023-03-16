Según la investigadora Carme Carrion, "ha sido especialmente interesante ver cómo los profesionales sanitarios percibían la aplicación como una aliada en el diagnóstico de condiciones cutáneas y cómo esto contribuía a reducir el estigma entre los pacientes afectados". También ha destacado que la herramienta ha aumentado la autoestima de los trabajadores sanitarios y ha reforzado la confianza de colegas y pacientes en su capacidad diagnóstica.

Las enfermedades de la piel continúan siendo un problema importante de salud pública en Kenia, ya que representan entre el 10 y el 30 % de las consultas ambulatorias. Este reto se ve agravado por la falta de dermatólogos en el país.

Algoritmos con IA

La aplicación integra 2 algoritmos de inteligencia artificial: uno desarrollado por Universal Doctor para la OMS, centrado en 12 enfermedades cutáneas desatendidas, y otro de Belle.ai, que abarca 24 afecciones cutáneas comunes. El análisis preliminar revela una sensibilidad media del 80 % en comparación con diagnósticos hechos por dermatólogos certificados.

El estudio también ha incluido la evaluación de la satisfacción de los usuarios a través del sistema uMARS, con una puntuación media de 3,82 sobre 5, y de grupos de discusión, que han otorgado a la aplicación una puntuación de 8 sobre 10. "Este tipo de datos no solo validan la utilidad de la aplicación, sino que también subrayan su capacidad transformadora para mejorar la atención sanitaria en entornos con recursos limitados", ha añadido Carrion.

La OMS planea expandir esta investigación a otros países como Brasil, Camerún, Costa de Marfil e India en los próximos años para validar los algoritmos en diferentes contextos epidemiológicos.

La herramienta, disponible gratuitamente para dispositivos Android e iOS, es un paso más hacia la democratización del acceso a la salud, especialmente en zonas donde la falta de dermatólogos dificulta la gestión de enfermedades cutáneas.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, de salud y bienestar, 10, de reducción de las desigualdades, y 17, de alianza para conseguir los objetivos.