Resultados prometedores de una aplicación con IA para diagnosticar enfermedades de la piel desatendidasTestada en Kenia, la aplicación Skin NTDs, basada en inteligencia artificial, mejora la confianza de los trabajadores sanitarios y reduce el estigma entre pacientes afectados por enfermedades cutáneas tropicales desatendidas
Este proyecto internacional, liderado por la OMS y con la participación destacada de la UOC, marca un adelanto en la democratización de la atención dermatológica en regiones con pocos recursos médicos
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con instituciones internacionales y locales, ha presentado los resultados preliminares del primer estudio de implementación real de la aplicación Skin NTDs, una herramienta innovadora basada en inteligencia artificial para la gestión de enfermedades tropicales desatendidas relacionadas con la piel. En el estudio participa la profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud Carme Carrion, investigadora principal del grupo de investigación eHealth Lab y del eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Esta investigación pionera ha sido impulsada por la OMS conjuntamente con el Programa especial de investigación y capacitación en enfermedades tropicales, la UOC, el Instituto Catalán de la Salud, el Kenia Medical Research Institute (KEMRI) y la Universidad de Bristol. Los resultados iniciales se han obtenido después de un trabajo de campo llevado a cabo en 5 condados de Kenia, donde 40 trabajadores sanitarios de primera línea de atención primaria del Ministerio de Salud han utilizado la aplicación para diagnosticar afecciones cutáneas a partir de 605 imágenes recogidas entre junio y octubre de 2024.
“La aplicación demuestra capacidad transformadora para mejorar la atención sanitaria en entornos con recursos limitados”
Según la investigadora Carme Carrion, "ha sido especialmente interesante ver cómo los profesionales sanitarios percibían la aplicación como una aliada en el diagnóstico de condiciones cutáneas y cómo esto contribuía a reducir el estigma entre los pacientes afectados". También ha destacado que la herramienta ha aumentado la autoestima de los trabajadores sanitarios y ha reforzado la confianza de colegas y pacientes en su capacidad diagnóstica.
Las enfermedades de la piel continúan siendo un problema importante de salud pública en Kenia, ya que representan entre el 10 y el 30 % de las consultas ambulatorias. Este reto se ve agravado por la falta de dermatólogos en el país.
Algoritmos con IA
La aplicación integra 2 algoritmos de inteligencia artificial: uno desarrollado por Universal Doctor para la OMS, centrado en 12 enfermedades cutáneas desatendidas, y otro de Belle.ai, que abarca 24 afecciones cutáneas comunes. El análisis preliminar revela una sensibilidad media del 80 % en comparación con diagnósticos hechos por dermatólogos certificados.
El estudio también ha incluido la evaluación de la satisfacción de los usuarios a través del sistema uMARS, con una puntuación media de 3,82 sobre 5, y de grupos de discusión, que han otorgado a la aplicación una puntuación de 8 sobre 10. "Este tipo de datos no solo validan la utilidad de la aplicación, sino que también subrayan su capacidad transformadora para mejorar la atención sanitaria en entornos con recursos limitados", ha añadido Carrion.
La OMS planea expandir esta investigación a otros países como Brasil, Camerún, Costa de Marfil e India en los próximos años para validar los algoritmos en diferentes contextos epidemiológicos.
La herramienta, disponible gratuitamente para dispositivos Android e iOS, es un paso más hacia la democratización del acceso a la salud, especialmente en zonas donde la falta de dermatólogos dificulta la gestión de enfermedades cutáneas.
Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, de salud y bienestar, 10, de reducción de las desigualdades, y 17, de alianza para conseguir los objetivos.
UOC R&I
La investigación e innovación (I+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo XXI mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.
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La universidad impulsa, también, la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC), y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
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