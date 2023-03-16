Resultats prometedors d'una aplicació amb IA per diagnosticar malalties de la pell desatesesTestada a Kenya, l'aplicació Skin NTDs, basada en intel·ligència artificial, millora la confiança dels treballadors sanitaris i redueix l'estigma entre pacients afectats per malalties cutànies tropicals desateses
Aquest projecte internacional, liderat per l'OMS i amb la participació destacada de la UOC, marca un avenç en la democratització de l'atenció dermatològica en regions amb pocs recursos mèdics
L'Organització Mundial de la Salut (OMS), en col·laboració amb institucions internacionals i locals, ha presentat els resultats preliminars del primer estudi d'implementació real de l'aplicació Skin NTDs, una eina innovadora basada en intel·ligència artificial per a la gestió de malalties tropicals desateses relacionades amb la pell. En l'estudi hi participa la professora dels Estudis de Ciències de la Salut Carme Carrion, investigadora principal del grup de recerca eHealth Lab i de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Aquesta recerca pionera ha estat impulsada per l'OMS conjuntament amb el Programa especial d'investigació i capacitació en malalties tropicals, la UOC, l'Institut Català de la Salut, el Kenya Medical Research Institute (KEMRI) i la Universitat de Bristol. Els resultats inicials s'han obtingut després d'un treball de camp portat a terme en 5 comtats de Kenya, on 40 treballadors sanitaris de primera línia d'atenció primària del Ministeri de Salut han utilitzat l'aplicació per diagnosticar afeccions cutànies a partir de 605 imatges recollides entre el juny i l'octubre de 2024.
“L'aplicació demostra capacitat transformadora per millorar l'atenció sanitària en entorns amb recursos limitats”
Segons la investigadora Carme Carrion, "ha estat especialment interessant veure com els professionals sanitaris percebien l'aplicació com una aliada en el diagnòstic de condicions cutànies i com això contribuïa a reduir l'estigma entre els pacients afectats". També ha destacat que l'eina ha augmentat l'autoestima dels treballadors sanitaris i ha reforçat la confiança de col·legues i pacients en la seva capacitat diagnòstica.
Les malalties de la pell continuen sent un problema important de salut pública a Kenya, ja que representen entre el 10 i el 30 % de les consultes ambulatòries. Aquest repte es veu agreujat per la manca de dermatòlegs al país.
Algoritmes amb IA
L'aplicació integra 2 algoritmes d'intel·ligència artificial: un de desenvolupat per Universal Doctor per a l'OMS, centrat en 12 malalties cutànies desateses, i un altre de Belle.ai, que abasta 24 afeccions cutànies comunes. L'anàlisi preliminar revela una sensibilitat mitjana del 80 % en comparació de diagnòstics fets per dermatòlegs certificats.
L'estudi també ha inclòs l'avaluació de la satisfacció dels usuaris a través del sistema uMARS, amb una puntuació mitjana de 3,82 sobre 5, i de grups de discussió, que han atorgat a l'aplicació una puntuació de 8 sobre 10. "Aquest tipus de dades no només validen la utilitat de l'aplicació, sinó que també en subratllen la capacitat transformadora per millorar l'atenció sanitària en entorns amb recursos limitats", ha afegit Carrion.
L'OMS planeja expandir aquesta recerca a altres països com ara el Brasil, Camerun, Costa d'Ivori i l'Índia en els propers anys a fi de validar els algoritmes en diferents contextos epidemiològics.
L'eina, disponible gratuïtament per a dispositius Android i iOS, és un pas més cap a la democratització de l'accés a la salut, especialment en zones on la manca de dermatòlegs dificulta la gestió de malalties cutànies.
Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, de salut i benestar, 10, de reducció de les desigualtats, i 17, d'aliança per aconseguir els objectius.
UOC R&I
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