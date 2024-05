Mig centenar de professionals sobre el terreny

La primera part de l'estudi ha comptat amb la participació de mig centenar de professionals sobre el terreny a Ghana i Kenya. L'aplicació busca ajudar els professionals sanitaris per millorar el seu coneixement de 12 malalties tropicals desateses i 24 malalties comunes de la pell, tant pel que fa al diagnòstic com al tractament. El fet que el projecte s'iniciés en la pandèmia va limitar el contacte amb els participants en el terreny, per això ara el treball de camp amb els professionals de la salut de Kenya permetrà treballar-hi més estretament i continuar amb l'avaluació de les novetats de l'aplicació basades en IA, que ha de facilitar la identificació de les malalties a partir de dos algoritmes que treballen sobre la base de fotografies.

Validar i millorar els algoritmes basats en fotografies

Aquesta nova fase del projecte té per objectiu comprovar "fins a quin punt l'aplicació permet d'identificar un conjunt de malalties de forma acurada o no", explica Carme Carrion. Les dues expertes faran uns primers seminaris per explicar el projecte i com fer servir l'eina. Durant dos mesos, els professionals que participin en el projecte, quan es trobin persones afectades per una malaltia de la pell, faran el seu diagnòstic i, en paral·lel, demanaran a l'aplicació "què en pensa." El resultat l'enviaran a una plataforma de l'OMS, en la qual dos dermatòlegs, provinents de Tunísia i Kenya, sense saber el resultat que mostra la IA, faran el seu propi diagnòstic, i després es compararà amb el dels algoritmes. Així es podrà determinar si és prou acurat. "Fins ara l'aplicació, que està concebuda en tots els casos com una eina formativa per als professionals i no com un dispositiu mèdic de diagnòstic, tenia un algoritme lògic que utilitzava una llista de signes i símptomes; amb l'IA s'espera que els resultats permetin d'aconseguir una informació addicional basada en la lesió de cada pacient", assenyala Carrion.

Treballar en la millora del diagnòstic d'aquestes malalties, segons destaca Carrion, és molt rellevant en països de renda mitjana i baixa; per això és important disposar "d'eines digitals per a persones que no són especialistes en dermatologia en zones rurals", el context habitual en la majoria d'aquests països. L'OMS, explica Carrion, "aposta fort per la salut mòbil com una forma de millorar l'accés al sistema de salut." La segona fase de l'estudi busca aconseguir entre 250 i 500 casos sobre el terreny, amb fotografies que s'utilitzaran per avaluar els algoritmes d'IA i saber què en pensa el personal de salut que l'utilitzarà.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3, de salut i benestar, 10, de reducció de les desigualtats, i 17, d'aliança per aconseguir els objectius.