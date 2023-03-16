La UOC y Eurocities , la red que conecta más de doscientas grandes ciudades europeas y representa a cerca de ciento cincuenta millones de ciudadanos, han impulsado un curso pionero para formar equipos técnicos municipales en el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia. La formación quiere reforzar la capacidad de los gobiernos locales europeos para tomar decisiones fundamentadas en datos y análisis rigurosos.

En un contexto marcado por retos urbanos complejos, como la movilidad, la transición energética o la vivienda, el programa quiere dotar a los técnicos municipales de herramientas para evaluar mejor el impacto de sus políticas y optimizar los recursos públicos.

El curso se enmarca en la alianza de universidades europeas OpenEU , coordinada por la UOC, y forma parte de las iniciativas que impulsan el aprendizaje a lo largo de la vida y la actualización de las competencias profesionales alineadas con las prioridades de la Unión Europea, una visión compartida con Eurocities.

Según Pastora Martínez Samper, comisionada para la acción internacional de la UOC y coordinadora de OpenEU, "la colaboración con Eurocities nos permite dar respuesta a las necesidades formativas urgentes de las administraciones locales. Su buen recibimiento demuestra la relevancia del trabajo conjunto entre las universidades y las administraciones públicas cuando se articula una formación a lo largo de la vida con propósito".

Para Eurocities, esta alianza forma parte de un esfuerzo más amplio por dotar a los funcionarios municipales de las competencias necesarias para reforzar la elaboración de políticas y, en última instancia, ofrecer una mejor respuesta a la ciudadanía. Como explica Guillem Ramírez Chico, coordinador de la Eurocities Academy, "la elaboración de políticas basadas en la evidencia ayuda a las ciudades a diseñar políticas públicas que sean más eficaces y respondan mejor a las necesidades reales de las personas y de los lugares. No sustituye el debate democrático ni la elección política, sino que los fortalece garantizando que las decisiones se fundamenten en hechos, datos y una mejor comprensión de la realidad".

Una primera edición con alta demanda y técnicos municipales de doce países

El curso, impartido íntegramente en línea y en inglés, ha sido diseñado mediante un proceso de cocreación entre equipos académicos de la UOC y expertos de Eurocities Academy. Mientras que la UOC ha liderado el diseño académico del curso, la red de ciudades europeas ha contribuido a identificar las necesidades formativas de las administraciones locales y a validar el diseño del curso con técnicos municipales de la red. Esta primera convocatoria confirma el interés y la alta demanda del programa con técnicos municipales de doce países.

A diferencia de otros programas, este curso hace hincapié en la aplicación práctica de las políticas públicas basadas en la evidencia e integra disciplinas como la economía del comportamiento y el estudio de sistemas complejos, así como los aspectos éticos y reguladores europeos relacionados con el uso de la inteligencia artificial y el big data. Este enfoque interdisciplinario refleja las tendencias actuales en el ámbito de la gobernanza pública y el uso estratégico de datos en la toma de decisiones.

Según Josep Curto Díaz, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC y responsable del curso, "una administración que ignora los datos se enfrenta a riesgos como la ineficacia de las políticas públicas o el derroche de recursos, puesto que las decisiones pueden acabar basándose en intuiciones y no en evidencias".

El curso se ha concebido para que sea aplicable a contextos municipales diversos de Europa, desde ciudades del norte hasta ciudades mediterráneas. "El ciclo de políticas públicas y la jerarquía de la evidencia son herramientas universales que se pueden aplicar tanto si el problema es la gestión del tráfico en Copenhague como el turismo en Barcelona", explica Curto.

Además, destaca la importancia de que los equipos técnicos municipales puedan trabajar directamente con sus propios datos: "Cuando el personal técnico domina los datos, puede formular preguntas y obtener respuestas de forma inmediata sin depender de informes y consultorías externas", afirma.