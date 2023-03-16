La UOC i Eurocities formaran 50 tècnics d’ajuntaments de 27 ciutats europeesEl programa, desenvolupat en el marc d'OpenEU i cocreat amb Eurocities, la xarxa europea més gran d'ajuntaments de grans ciutats, respon a les necessitats formatives detectades als equips municipals europeus
La iniciativa promou una gestió pública més eficaç mitjançant l'ús de dades i d'evidències en la presa de decisions i exemplifica el model de col·laboració entre universitats i grans xarxes institucionals europees
La UOC i Eurocities, la xarxa que connecta més de dues-centes grans ciutats europees i representa prop de cent cinquanta milions de ciutadans, han impulsat un curs pioner per formar equips tècnics municipals en el disseny de polítiques públiques basades en l'evidència. La formació vol reforçar la capacitat dels governs locals europeus per prendre decisions fonamentades en dades i anàlisis rigoroses.
En un context marcat per reptes urbans complexos, com la mobilitat, la transició energètica o l'habitatge, el programa vol dotar els tècnics municipals d'eines per avaluar millor l'impacte de les seves polítiques i optimitzar els recursos públics.
El curs s'emmarca en l'aliança d'universitats europees OpenEU, coordinada per la UOC, i forma part de les iniciatives que impulsen l'aprenentatge al llarg de la vida i l'actualització de les competències professionals alineades amb les prioritats de la Unió Europea, una visió compartida amb Eurocities.
Segons Pastora Martínez Samper, comissionada per a l'acció internacional de la UOC i coordinadora d'OpenEU, "la col·laboració amb Eurocities ens permet donar resposta a les necessitats formatives urgents de les administracions locals. La seva bona rebuda demostra la rellevància del treball conjunt entre les universitats i les administracions públiques quan s'articula una formació al llarg de la vida amb propòsit".
Per a Eurocities, aquesta aliança forma part d'un esforç més ampli per dotar els funcionaris municipals de les competències necessàries per reforçar l'elaboració de polítiques i, en darrera instància, donar una millor resposta a la ciutadania. Com explica Guillem Ramírez Chico, coordinador de l'Eurocities Academy, "l'elaboració de polítiques basades en l'evidència ajuda les ciutats a dissenyar polítiques públiques que siguin més eficaces i responguin millor a les necessitats reals de les persones i dels llocs. No substitueix el debat democràtic ni l'elecció política, sinó que els enforteix tot garantint que les decisions es fonamentin en fets, dades i una millor comprensió de la realitat".
Una primera edició amb alta demanda i tècnics municipals de dotze països
El curs, impartit íntegrament en línia i en anglès, ha estat dissenyat mitjançant un procés de cocreació entre equips acadèmics de la UOC i experts d'Eurocities Academy. Mentre que la UOC ha liderat el disseny acadèmic del curs, la xarxa de ciutats europees ha contribuït a identificar les necessitats formatives de les administracions locals i a validar el disseny del curs amb tècnics municipals de la xarxa. Aquesta primera convocatòria confirma l'interès i l'alta demanda del programa amb tècnics municipals de dotze països.
A diferència d'altres programes, aquest curs posa l'accent en l'aplicació pràctica de les polítiques públiques basades en l'evidència i integra disciplines com l'economia del comportament i l'estudi de sistemes complexos, així com els aspectes ètics i reguladors europeus relacionats amb l'ús de la intel·ligència artificial i el big data. Aquest enfocament interdisciplinari reflecteix les tendències actuals en l'àmbit de la governança pública i l'ús estratègic de dades en la presa de decisions.
Segons Josep Curto Díaz, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i responsable del curs, "una administració que ignora les dades s'enfronta a riscos com la ineficàcia de les polítiques públiques o el malbaratament de recursos, ja que les decisions poden acabar basant-se en intuïcions i no en evidències".
El curs s'ha concebut perquè sigui aplicable a contextos municipals diversos d'Europa, des de ciutats del nord fins a ciutats mediterrànies. "El cicle de polítiques públiques i la jerarquia de l'evidència són eines universals que es poden aplicar tant si el problema és la gestió del trànsit a Copenhaguen com el turisme a Barcelona", explica Curto.
A més, destaca la importància que els equips tècnics municipals puguin treballar directament amb les seves pròpies dades: "Quan el personal tècnic domina les dades, pot formular preguntes i obtenir respostes de manera immediata sense dependre d'informes i consultories externes", afirma.
“La col·laboració amb Eurocities ens permet donar resposta a les necessitats formatives urgents de les administracions locals.”
Una fase pilot que s'inclourà en l'oferta estàndard de la UOC
Una cinquantena de tècnics d'ajuntaments de vint-i-set ciutats europees participaran, a partir del 18 de març, en la primera edició pilot d'aquest nou programa formatiu. Un cop finalitzada la fase pilot, el curs s'integrarà al catàleg de la UOC com a microcredencial. Aquest format modular i flexible permetrà ampliar l'accés a aquesta formació i facilitar l'actualització contínua de les competències professionals dins l'espai europeu d'educació superior.
La iniciativa s'inscriu en les prioritats de la Union of Skills, que promouen la requalificació i l'actualització de les competències professionals davant els reptes de la transformació digital. A més, exemplifica el model de col·laboració entre les universitats i les administracions públiques que promou l'aliança OpenEU per connectar el coneixement acadèmic amb les necessitats reals de les institucions europees.
Amb aquesta iniciativa, la UOC reforça el seu posicionament en la formació especialitzada per al mercat laboral europeu i consolida la seva aposta per un model educatiu flexible i digital. Alhora, la col·laboració amb Eurocities i el desenvolupament del curs en el marc d'OpenEU mostren el potencial de les aliances europees per generar programes formatius innovadors, directament connectats amb els reptes de governança i transformació digital que afronten les institucions públiques europees.