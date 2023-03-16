La UOC ha celebrado este 19 de mayo la IV Jornada LGBITQA+: Cuestionar la norma, habitar la disidencia , organizada por el grupo UOCuir, con la colaboración de la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión y el centro de investigación UOC-TRÀNSIC . El espacio, diseñado para promover la reflexión en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia, ha contado con la presencia de val flores, investigadora independiente, escritora, docente y activista de la disidencia sexual y performer. flores, autora del libro Romper el corazón del mundo. Modos fugitivos de hacer teoría (Continta Me Tienes, 2021), profundiza en esta entrevista en las ideas sobre las que se sustenta su obra. Advierte sobre las dificultades que atraviesan actualmente en su país, Argentina, los colectivos LGTBIQNB+, migrantes, indígenas, comunidad afro, pobres, discapacitadxs, mujeres y niñxs, y defiende los espacios de encuentro: "Me parece fundamental, en contextos que buscan el aislamiento y la instauración del terror, insistir en los espacios de encuentro, donde circule el pensamiento y la afectividad, como antídoto contra el autoritarismo".

¿Qué ha conducido a val flores a tener la visión del mundo que tiene?

Mis modos torcidos, queer, oblicuos de pensar el mundo se vinculan con las experiencias vitales que he vivido y con las intensas conversaciones en las que estuve involucrada. Experiencias que tienen que ver con la práctica pedagógica dentro de la escuela primaria durante quince años en la ciudad de Neuquén, con el activismo lésbico feminista en el colectivo Fugitivas del Desierto, también en la ciudad de Neuquén, con las lecturas heteróclitas que realizo y sus modos no logocéntricos de entrar en contacto con la palabra, con las protestas sociales y sexuales en las que participé, con las escrituras barrocas con las que fui experimentando, con las complicidades políticas y afectivas que se fueron armando y desarmando a través del tiempo, con los amores que fui (des)habitando, con los diferentes territorios y geografías por los que transité, con las precariedades materiales con las que vivo, con las preguntas como artesanía erótica y como brújula de los haceres del cuerpo.

¿Cuáles son tus principios básicos en los que se fundamenta tu producción artística?

No los pienso como principios básicos, sino como orientadores poéticos de la acción. Podría enunciarlos como la escucha, la interrupción y la figuración. La escucha como modo torcido de la atención, estar atenta a las entrelíneas y las sombras de lo que (no) se dice. La interrupción como gesto provocador que interrumpe el orden habitual de las cosas, el hábito de la costumbre, la normalización de la vida. Y la figuración, que es el montaje poético de imágenes habitables y abiertas a lo inesperado, como mapas condensados de mundos discutibles.

¿Qué batallas has librado o libras todavía desde tu posición como escritora, maestra lesbiana y activista LGBTI argentina?

Vengo de Argentina, donde desde hace dos años y medio tenemos un gobierno fascista que, en alianza con una internacional de la ultraderecha, está destruyendo un modo de vida conocido. Entre esas políticas de exterminio que puso en marcha, se encuentra la promoción de un odio de Estado hacia las personas LGTBIQNB+, migrantes, indígenas, comunidad afro, pobres, discapacitadxs, mujeres y niñxs. Han crecido los crímenes de odio hacia personas no cisheteronormativas, también la persecución, el hostigamiento y la criminalización. Justamente, este 18 de mayo comienza el juicio por el lesbicidio de Barracas, en el cual fueron asesinadas tres lesbianas. Así que las batallas que se libran en este momento son por nuestra vida como disidentes sexuales, que tiene múltiples modos de expresión. En mi caso, la escritura es un modo de acción directa desde el cual poder experimentar otros mundos, ensayar el fin de este mundo tal como lo conocemos, como dice Denise Ferreira da Silva.