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Ciclo de vida de la documentación:

Documentación de trabajo o de oficina . Documentación generada por una unidad en sus actividades y que no es definitiva. No son documentos de archivo; por lo tanto, no son objeto de estudio por parte del Servicio de Archivo y Gestión Documental, aunque sí lo pueden ser por el sistema de gestión documental.

. Documentación generada por una unidad en sus actividades y que no es definitiva. No son documentos de archivo; por lo tanto, no son objeto de estudio por parte del Servicio de Archivo y Gestión Documental, aunque sí lo pueden ser por el sistema de gestión documental. Documentación en fase activa . Documentación que una unidad tramita o utiliza habitualmente en sus actividades. Se trata de documentos que no se pueden modificar y de consulta frecuente.

. Documentación que una unidad tramita o utiliza habitualmente en sus actividades. Se trata de documentos que no se pueden modificar y de consulta frecuente. Documentación en fase semiactiva . Documentación que, una vez concluida la tramitación ordinaria, no utiliza de forma habitual la unidad que la ha producido en sus actividades. Se trata de documentos que no se pueden modificar y de consulta poco frecuente.

. Documentación que, una vez concluida la tramitación ordinaria, no utiliza de forma habitual la unidad que la ha producido en sus actividades. Se trata de documentos que no se pueden modificar y de consulta poco frecuente. Documentación en fase inactiva o histórica. Documentación que, una vez concluida la vigencia administrativa inmediata, posee valores primordialmente de carácter cultural, informativo, científico o tecnológico. Se trata de documentos que no se pueden modificar y de consulta esporádica.

Clasificación. Identificación y estructuración sistemática de las actividades de las organizaciones o de los documentos generados por estas en categorías, de acuerdo con convenciones, métodos y normas de procedimiento, lógicamente representados en un sistema de clasificación.

Conservación (preservación). Conjunto de procesos y operaciones realizados para garantizar la permanencia intelectual y técnica de documentos auténticos en el tiempo.

Conversión. Proceso de cambiar documentos de un soporte a otro, o de un formato a otro.

Cuadro de clasificación. Sistema de clasificación jerárquico y lógico que recoge las funciones y las actividades de la organización desde el aspecto más general hasta el más concreto; permite organizar, tratar y agrupar los documentos de forma que se reflejen estas funciones y actividades. Debe permitir que se añadan nuevas funciones sin necesidad de reestructurar las clases principales. Se compone de una estructura y de un sistema de codificación.

Copia auténtica. Documento electrónico o en papel que tiene la misma validez jurídica que el original gracias a un proceso que garantiza autenticidad e integridad.