El proceso de redacción

El escrito empieza a adquirir forma de texto. Para expresar las ideas de una manera clara y ordenada, es bueno empezar a redactar teniendo en cuenta sobre todo el contenido: ya nos dedicaremos después a otras tareas como confirmar datos, consultar dudas de lengua, mejorar el estilo, pensar en la presentación formal... Debemos considerar que redactamos un borrador provisional que iremos ajustando y mejorando progresivamente.