El procés de redacció

Planificació
Abans d'escriure és convenient que ens plantegem qüestions sobre la situació comunicativa:
- Per a qui escric. Ens hem de preguntar qui llegirà el que escriurem, quina relació hi tenim, què sabem d'aquesta persona o persones, què els interessa, si escrivim en nom propi o d'un grup o empresa, quina imatge volem transmetre... Com més informació tinguem sobre les persones que ens llegiran, més fàcil serà que els proporcionem la informació que necessiten i que aconseguim comunicar amb eficàcia.
- Sobre què escric. Ens hem de plantejar què volem dir, tenint en compte sobretot què saben les persones destinatàries sobre aquell tema i què els caldria saber. Recollim les idees que tinguem, generem idees pròpies i busquem la informació que ens falti. Després, ja seleccionarem i descartarem informació, l'ordenarem...
- Per a què escric. Què volem aconseguir? Quina resposta esperem dels lectors? L'objectiu de l'escrit condiciona la tria de la informació, l'ordre en què l'exposarem i fins i tot el tipus de text que triarem (una carta, una convocatòria de reunió, un informe...). Ens pot ser útil mirar textos semblants als que hem de fer nosaltres per fer-los servir de model.