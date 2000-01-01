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Uso no sexista de la lengua

Cuando nos comunicamos, uno de los aspectos que debemos tener en cuenta, en el marco del lenguaje respetuoso y no discriminatorio, es la diversidad de género. Esto significa que debemos evitar usos sexistas y discriminatorios por razón de género que perpetúen estereotipos o invisibilicen o subordinen a personas en el discurso.

Aunque gramaticalmente el masculino, en español y en catalán, así como en otras lenguas románicas, puede tener un uso no marcado y se puede referir a hombres y mujeres, existen diferentes estrategias alternativas para incluir y visibilizar ambos sexos.

Como norma general, por tanto, debe procurarse que haya simetría en los tratamientos de hombres y mujeres; así, debe decirse el señor gerente y la señora decana y no el señor gerente y la decana. Y también hay que procurar que los términos que se utilizan incluyan tanto a las mujeres como a los hombres; por lo tanto, es mejor utilizar la juventud que los jóvenes.

A continuación se presentan algunos recursos que pueden ser útiles a la hora de hacer un uso no sexista de la lengua. Son soluciones posibles que deben estudiarse para cada caso y que, sobre todo, no deben aplicarse mecánicamente: el uso de una forma u otra (por ejemplo, sustantivo genérico o sustantivo concreto, sustantivo precedido o no de artículo, etc.) puede cambiar el sentido o el matiz de la expresión. Además, debe tenerse en cuenta el contexto, el tipo de documento, el grado de formalidad, etc.; a veces el genérico masculino es la forma más adecuada.
 

Formas concretas

  • Cuando nos referimos a una persona determinada, debemos adaptar el texto al género que corresponde.

Joana Gispert, gerenta de la empresa [y no Joana Gispert, gerente de la empresa].

Maria Garcia, abogada del Gabinete Jurídico [y no Maria Garcia, abogado del Gabinete Jurídico].

Participará en el acto la presidenta de la empresa [y no Participará en el acto la presidente de la empresa].


  • Si la persona a la que nos referimos no desea ser tratada con ninguno de los dos géneros gramaticales, podemos recurrir a formas invariables u optar por cambios de redacción que nos permitan evitar la opción de femenino o masculino (véase el apartado Cambios de redacción).

Cris Espart, estudiante de doctorado [mejor que Cris Espart, doctoranda].

Leo Sánchez, docente del grado de Derecho [mejor que Leo Sánchez, profesor].


  • Si tenemos que referirnos a varias personas de distinto género, es mejor nombrarlas con las formas dobles completas y separadas, siempre que sea posible, que presentarlas aglutinadas en masculino.

La vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación, Sara Roldán, y el vicerrector de Docencia y Aprendizaje, Joan Rebeque, han asistido a las jornadas interuniversitarias de… [mejor que Los vicerrectores de Planificación Estratégica e Investigación y de Docencia y Aprendizaje, Sara Roldán y Joan Rebeque].


  • En publicaciones, bibliografía y lugares donde salen nombres de personas, recomendamos desplegar el nombre en vez de limitarse a poner su inicial.

Cortés, Josefa; Pons, Vicente (1993). "La biblioteca jurídica de Jaime Ensenada (1873)". Anales Jurídicos (XLIII, págs. 181-194).

Seva i Llinares, Antoni (dir.); Oltra, Dolores, y otros (2003). Diccionario latín-catalán. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.


  • Debe distinguirse la denominación de las calificaciones (apto, no apto, aprobado, no presentado), que se designan con la forma masculina, de los adjetivos que se refieren a las personas que tienen esas calificaciones, que se flexionan según el género de la persona a la que hacen referencia. Sin embargo, en algunos casos, como en certificados, también podemos optar por fórmulas sin marca de género para lograr un texto más inclusivo.

Maria Corcoll ha obtenido la calificación de apto.

Maria Corcoll es considerada apta para este trabajo.

[Certifico que…] Maria Corcoll es una persona apta / tiene la aptitud para este trabajo.


  • Asimismo, conviene evitar utilizar las palabras hombre y mujer delante de profesiones que ya están en masculino o femenino o delante de palabras invariables que se distinguen por el uso del artículo. Es información redundante y hace prevalecer la condición sexual.

Dos científicas ganan el SpinUOC [mejor que Dos mujeres científicas ganan…].

Hablamos con una futbolista de élite [mejor que Hablamos con una mujer futbolista de élite].

Genéricos colectivos y otras expresiones

Los genéricos colectivos designan a un conjunto de personas. Las siguientes palabras pueden ayudarnos, en determinados contextos, a conseguir un uso no sexista del lenguaje:

agrupación / asamblea / autoridades / ciudadanía / colectivo / colectividad / colegio (profesional) / conjunto de / comunidad / consejo / cuerpo / efectivo(s) / equipo / grupo / personal / plantilla / población / profesión / público, etc.

 

Puede utilizarse...Para sustituir...
la adolescencia / la población adolescentelos adolescentes
las personas mayores / las personas de edad avanzada / la vejez / la tercera edadlos mayores / los viejos
la juventud / las personas jóveneslos jóvenes
las criaturas / la infancia / la niñezlos niños
el estudiantadolos estudiantes
el alumnadolos alumnos
el personal docente / el profesoradolos profesores
el personal investigadorlos investigadores
el personal técnico de gestiónlos técnicos de gestión
el personal de aviación / el personal de vuelo / los miembros de la tripulaciónlos pilotos y las azafatas
el personal de limpiezalas mujeres de la limpieza
el personal médico / el cuerpo médico
el personal de enfermería
el personal de la salud		los médicos
las enfermeras
los médicos y las enfermeras
las personas candidataslos candidatos
la persona encargada / la persona que se encargael encargado
la persona / las personas / el ser humano / la humanidadel hombre
evolución humana / evolución de la humanidadevolución del hombre
los derechos humanoslos derechos del hombre
el cuerpo humanoel cuerpo del hombre
la población urbanael hombre urbano
el pueblo andaluz / la gente andaluza / la población andaluzalos andaluces
la población trabajadora migrantelos trabajadores migrantes
el funcionariado / el cuerpo funcionariallos funcionarios
el vecindariolos vecinos
el electorado / el cuerpo electorallos electores, los votantes

Palabras y expresiones despersonalizadas

Hacen referencia a la función, a la actividad, al organismo o a la unidad, a la titulación, etc., en lugar de la persona. Son útiles para los rótulos de los despachos y para encabezamientos y títulos de créditos (y evitan el uso de formas dobles).

Puede utilizarse...Para sustituir...
dirección de estudiosdirector(es) / directora de estudios
tutoríatutor(es) / tutora
consultoríaconsultor(es) / consultora
secretaríasecretario(s) / secretaria
consejo de redacción / redacciónredactor(es) / redactora
consejo asesor / asesoríaasesor(es) / asesora
coordinacióncoordinador(es) / coordinadora
colaboracionescolaborador(es) / colaboradora
notaríanotario(s) / notaria
ministerioministro(s) / ministra
traduccióntraductor(es) / traductora
distribucionesdistribuidor(es) / distribuidora
alcaldíaalcalde(s) / alcaldesa
organizaciónorganizador(es) / organizadora

Formas dobles: forma masculina y femenina a la vez

  • Es un recurso visibilizador que puede utilizarse cuando hay una intención manifiesta de visibilizar a las mujeres. En los ámbitos académicos y administrativos, esta intención se concreta sobre todo en las referencias a cargos o profesiones que pueden ocupar tanto una mujer como un hombre. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que es un recurso que alarga el texto y dificulta su lectura; por tanto, debe utilizarse con mucho cuidado, porque hace que el escrito resulte poco fluido si se abusa de él y, si solo se emplea de vez en cuando, no soluciona el problema.

    Es un recurso que utilizamos preferentemente en singular, salvo en aquellos casos en los que haya una intención manifiesta de visibilizar a las mujeres.

Ofrecemos una plaza de secretario o secretaria de dirección y una de ingeniero técnico o ingeniera técnica de obras públicas [mejor que secretario de dirección y una de ingeniero técnico de obras públicas].

Las rectoras y rectores de las universidades catalanas asistieron al acto [mejor que Los rectores, con intención de visibilizar a las mujeres].


  • También es un recurso útil en los encabezamientos de algunos escritos (circulares, cartas generales, etc.). Cuando nos dirigimos a más de un destinatario, las formas dobles en plural, cuyo orden de aparición debe alternarse, son adecuadas porque están muy asentadas:

Apreciado, apreciada:
Distinguida señora, distinguido señor:
Compañeros y compañeras:
Queridas madres y queridos padres:
Apreciados amigos y apreciadas amigas:
Señoras y señores:


  • Según el tipo de texto, el grado de formalidad y la relación con la persona a la que nos dirigimos, también podemos optar por fórmulas de saludo sin marcas de género:

Hola:
Buenos días:


  • Debe alternarse el orden de aparición del femenino y el masculino en primer o segundo lugar. En textos largos no se recomienda el uso de formas dobles con barra porque dificulta la redacción, entorpece la lectura y puede generar problemas de accesibilidad. El uso de formas dobles abreviadas solo es adecuado en textos breves y esquemáticos (impresos, listas, tablas, gráficos, etc.) y cuando sea necesario por problemas de espacio:

el tutor o tutora [y no el/la tutor/a]
la vicerrectora o vicerrector [y no el/la vicerrector/a]

Podéis ver los cargos y perfiles profesionales más frecuentes en masculino y femenino.

Cambios de redacción

  • Eliminación del determinante delante del sustantivo, vigilando, eso sí, que el sentido de la frase no cambie:

Estudiantes de la UPC se reúnen en...
Profesionales de la educación dicen...


  • Eliminación de la referencia a personas sin sustituirla por nada si se entiende por el contexto:

Permite una lectura más fácil [mejor que Permite una lectura más fácil a los niños] [en un manual dedicado al aprendizaje de la lectura].


  • Cambio del determinante con marca de género por otro sin marca (cada, cualquier(a), alguien, nadie, la mayoría, una minoría, el resto, etc.):

Cada docente deberá saber... [mejor que El].
El conocimiento implícito que tiene cualquier hablante [mejor que el].


  • Cambio de la redacción en la pronominalización y la forma verbal:

Siempre intentan entenderse [no es necesario decir entre ellos].
Analizamos los problemas a que nos enfrentamos [mejor que nos vemos enfrentados].
Quien solicite... [mejor que El solicitante].
Quien presente... / Si alguien presenta... / Quien desee presentar una demanda [mejor que El demandante].


  • Utilización de la pasiva refleja:

Hay que procurar que se participe en las actividades [mejor que la participación de los estudiantes].


  • Sustitución de los términos que marcan el género gramatical (masculino o femenino) por otras soluciones que permiten evitarlo, recurso habitual en impresos y documentos para evitar duplicaciones:

Nombre (o simplemente un espacio) [mejor que Sr./Sra.].
La persona interesada / afectada [mejor que El interesado / El afectado].
Fecha de nacimiento [mejor que Nacido/a].
Domicilio [mejor que Domiciliado/a en].


  • Sustitución de una palabra determinada por un sinónimo que no cambie de género, pero hay que intentar que no cambie el significado:

Cada estudiante deberá tener la solicitud cumplimentada [mejor que alumno].

Dirígete a la tutoría para resolver tus dudas [cuidado: es diferente de Dirígete al tutor o tutora para resolver tus dudas, porque tutoría parece un espacio].


  • Construcción de la frase de otra manera:

Os damos la bienvenida a la UOC [mejor que Bienvenidos].

Haz clic en el botón Aceptar para mantener la conexión [mejor que mantenerte conectado/a].

Si ya te has matriculado de la asignatura, recibirás un mensaje de bienvenida [mejor que Si ya estás matriculado/a].


  • Los cambios de redacción también pueden ser útiles para referirnos a personas que no desean ser tratadas con ninguno de los dos géneros gramaticales:

Ariel Sanz, que investiga sobre movimientos sociales en las redes, hablará de… [mejor que investigador sobre…].

Jesse Chen, que ocupa la secretaría de la asociación… [mejor que secretaria de…].