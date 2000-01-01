Uso no sexista de la lengua

Formas concretas
- Cuando nos referimos a una persona determinada, debemos adaptar el texto al género que corresponde.
Joana Gispert, gerenta de la empresa [y no
Joana Gispert, gerente de la empresa].
Maria Garcia, abogada del Gabinete Jurídico [y no
Maria Garcia, abogado del Gabinete Jurídico].
Participará en el acto la presidenta de la empresa [y no
Participará en el acto la presidente de la empresa].
- Si la persona a la que nos referimos no desea ser tratada con ninguno de los dos géneros gramaticales, podemos recurrir a formas invariables u optar por cambios de redacción que nos permitan evitar la opción de femenino o masculino (véase el apartado Cambios de redacción).
Cris Espart, estudiante de doctorado [mejor que Cris Espart, doctoranda].
Leo Sánchez, docente del grado de Derecho [mejor que Leo Sánchez, profesor].
- Si tenemos que referirnos a varias personas de distinto género, es mejor nombrarlas con las formas dobles completas y separadas, siempre que sea posible, que presentarlas aglutinadas en masculino.
La vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación, Sara Roldán, y el vicerrector de Docencia y Aprendizaje, Joan Rebeque, han asistido a las jornadas interuniversitarias de… [mejor que Los vicerrectores de Planificación Estratégica e Investigación y de Docencia y Aprendizaje, Sara Roldán y Joan Rebeque].
- En publicaciones, bibliografía y lugares donde salen nombres de personas, recomendamos desplegar el nombre en vez de limitarse a poner su inicial.
Cortés, Josefa; Pons, Vicente (1993). "La biblioteca jurídica de Jaime Ensenada (1873)". Anales Jurídicos (XLIII, págs. 181-194).
Seva i Llinares, Antoni (dir.); Oltra, Dolores, y otros (2003). Diccionario latín-catalán. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
- Debe distinguirse la denominación de las calificaciones (apto, no apto, aprobado, no presentado), que se designan con la forma masculina, de los adjetivos que se refieren a las personas que tienen esas calificaciones, que se flexionan según el género de la persona a la que hacen referencia. Sin embargo, en algunos casos, como en certificados, también podemos optar por fórmulas sin marca de género para lograr un texto más inclusivo.
Maria Corcoll ha obtenido la calificación de apto.
Maria Corcoll es considerada apta para este trabajo.
[Certifico que…] Maria Corcoll es una persona apta / tiene la aptitud para este trabajo.
- Asimismo, conviene evitar utilizar las palabras hombre y mujer delante de profesiones que ya están en masculino o femenino o delante de palabras invariables que se distinguen por el uso del artículo. Es información redundante y hace prevalecer la condición sexual.
Dos científicas ganan el SpinUOC [mejor que Dos mujeres científicas ganan…].
Hablamos con una futbolista de élite [mejor que Hablamos con una mujer futbolista de élite].