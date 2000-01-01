Ús no sexista de la llengua

Formes concretes
- Quan ens referim a una persona determinada, hem d'adaptar el text al gènere que correspon.
Joana Gispert, gerenta de l'empresa [i no pas
Joana Gispert, gerent de l'empresa].
Maria Garcia, advocada del Gabinet Jurídic [i no pas
Maria Garcia, advocat del Gabinet Jurídic].
Hi participarà la presidenta de l'empresa [i no pas
Hi participarà la president de l'empresa].
- Si la persona a la qual ens referim no vol ser tractada amb cap dels dos gèneres gramaticals, podem recórrer a formes invariables o optar per canvis de redacció que ens permetin defugir l'opció de femení o masculí (vegeu l'apartat Canvis de redacció).
Cris Espart, estudiant de doctorat [millor que Cris Espart, doctoranda].
Leo Sánchez, docent del grau de Dret [millor que Leo Sánchez, professor].
- Si hem de parlar de diverses persones de gènere diferent, val més esmentar-les amb les formes dobles senceres separades, sempre que sigui possible, que no pas agrupades en masculí.
La vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, Aina Rotllan, i el vicerector de Docència i Aprenentatge, Joan Llopart, han assistit a les jornades interuniversitàries de... [millor que Els vicerectors de Planificació Estratègica i Recerca i de Docència i Aprenentatge, Aina Rotllan i Joan Llopart].
- En publicacions, bibliografia i llocs on surten noms de persones, recomanem desenvolupar el nom en comptes de posar-hi la inicial i prou.
Cortés, Josepa; Pons, Vicent (1993). "La biblioteca jurídica de Jaume d'Eixarc (1479)". Saitabi (XLIII, pàg. 181-194).
Seva i Llinares, Antoni (dir.); Condom, Dolors, i altres (1993). Diccionari llatí-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
- Cal distingir la denominació de les qualificacions (apte, no apte, aprovat, no presentat), que es designen amb la forma masculina, dels adjectius que es refereixen a les persones que tenen aquestes qualificacions, que es flexionen com correspon segons el gènere de la persona a qui fan referència. Tanmateix, en alguns casos, com ara en certificats, podem optar per fórmules sense marques de gènere per obtenir un text més inclusiu.
Maria Corcoll ha obtingut la qualificació d'apte.
Maria Corcoll es considera apta per a aquesta feina.
[Certifico que…] Maria Corcoll és una persona apta / té l'aptitud per a aquesta feina.
- Així mateix, convé evitar fer servir les paraules home i dona davant les denominacions de professions que ja són en femení o masculí o davant dels mots invariables que es distingeixen per l'ús de l'article. És informació redundant i fa prevaldre la condició sexual.
Dues científiques guanyen l'SpinUOC [millor que Dues dones científiques guanyen…].
Parlem amb una futbolista d'elit [millor que Parlem amb una dona futbolista d'elit].