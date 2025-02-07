EL NODO DE EMPRENDIMIENTO

Los nodos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) son agrupaciones de miembros del colectivo UOC Alumni que llevan a cabo actividades en un ámbito de interés común. UOC Alumni ha liderado el nodo de emprendimiento, una iniciativa destinada a toda la comunidad emprendedora de la universidad, un punto de encuentro para la generación, el desarrollo y la consolidación de proyectos emprendedores de cualquier miembro de la comunidad UOC. El nodo tiene como objetivo fomentar la cultura emprendedora, apoyar proyectos innovadores y conectar ideas con mentores, recursos y oportunidades de financiación.

El lugar idóneo para satisfacer la curiosidad emprendedora

La idea es que al nodo se acerquen las personas que tengan curiosidad por el universo emprendedor, sin que sea imprescindible tener una idea clara de emprender. Basta con ser parte de la comunidad UOC y querer conocer otras posibilidades y entornos laborales: "Queremos ser un espacio que inspire, donde no habrá lugar para promesas vacías ni utopías que no se puedan cumplir. Cuando emprendes estando muy solo, merece la pena coincidir con otras personas que están en un momento parecido al tuyo y tienen una visión similar, y que se genere un sentimiento de pertenencia a nuestra comunidad", dice Edgar Jorba, cofundador y CEO de Aimentia.

Uno de los primeros retos que se plantean desde el nodo es llamar la atención y dejar clara cuál es su misión: atraer a personas interesadas en el mundo del emprendimiento en diferentes etapas –iniciales o avanzadas– y aportar conocimiento desde su experiencia, tanto de los aciertos como de los errores. Hacer trabajo en red y atraer a otros emprendedores del ecosistema de varias ciudades –Barcelona, Valencia o Madrid–, para compartir experiencias y aprender de ellas. "Queremos ser un catalizador del ecosistema emprendedor, generar sinergias y compartir contenidos que aporten valor, siempre con la voluntad de ayudar", apunta Ángel Puertas, cofundador y CEO de Senior Domo, empresa incubada en la UOC. Apela a la mochila de favores: "En el universo emprendedor es habitual encontrarte con gente que te ayuda de forma desinteresada. Conforme vas avanzando, vas conociendo a emprendedores que están en etapas más iniciales, y entonces tú los ayudas". Admite que no se le acude una mejor manera de vaciar la mochila de favores que contribuyendo con conocimiento y experiencia al nodo de emprendimiento de la UOC.

Emprendedores que tienen los pies en el suelo

Crítica con el entorno del emprendimiento, Maria Berruezo, cofundadora de LactApp, reconoce que en general no existe un buen acompañamiento para las personas que crean empresas, y resulta difícil sobrevivir en este ecosistema tan duro. De aquí la importancia de encontrar espacios de ayuda y bienestar. Recuerda que, cuando se emprende, se tiene la sensación de máster continuo: "Tú eres profesional de tu área, pero tienes que aprender sobre el mercado, inversores, aplicaciones, usuarios activos y un montón de siglas". Asegura que el nodo de emprendimiento se ha creado para dar servicio y respuestas a quienes tengan dudas sobre el proceso de emprender, tanto en etapas iniciales como más avanzadas. Es un lugar donde pararse para encontrar referentes, alternativas y herramientas al alcance para tomar las mejores decisiones posibles, decisiones informadas y acompañadas. "Tiene mucho valor que la UOC apueste por eso", afirma.

Jorba coincide en que existe una nebulosa alrededor del emprendimiento, con falsos expertos que difunden información poco fiable, haciendo que las personas responsables de proyectos emprendedores tomen malas decisiones: "Es necesario un espacio como este nodo de emprendimiento donde desmitifiquemos una idea idílica de emprender". Desde el nodo se trabaja para ofrecer una visión realista del emprendimiento, donde no todo es coser y cantar. Los miembros del nodo coinciden en que merece la pena mostrar la realidad tal como es para que la gente pueda tomar las mejores decisiones. Jorba admite que este es uno de los motivos que más lo han animado a formar parte del nodo.

Una red de referencia

"Confío en que los estudiantes de la UOC que no saben por dónde empezar a emprender encuentren en el nodo de emprendimiento un lugar de referencia validado, para que sus ideas se puedan convertir en proyectos que funcionen", dice ilusionado Germán Talón, CTO de Singular Logistics. Habituado a montar proyectos profesionales y a asesorar a otros emprendedores en temas tecnológicos, el nodo le parece la plataforma perfecta para compartir experiencias y conocimiento, y una oportunidad para devolver a la UOC parte de lo que le ha dado. Le gustaría que cada año hubiera más emprendedores que empiecen su proyecto empresarial con la ayuda y el apoyo de la UOC a través del nodo de emprendimiento.

La Junta del nodo de emprendimiento

Los perfiles de los miembros de la Junta del nodo de emprendimiento son heterogéneos tanto en edades como en sectores profesionales, tipos de empresas y experiencias: "Esta diversidad nos permite ser hábiles para acercarnos a la gente a través de diferentes estrategias", comenta Jorba. Los canales para comunicarse con la comunidad irán evolucionando a partir de las respuestas que reciban de las personas participantes del nodo, pero siempre serán fieles a la voluntad de compartir conocimiento y crear comunidad.

Las personas que forman parte de la Junta del nodo son Maria Berruezo, cofundadora de LactApp, delegada del nodo y miembro del Consejo Alumni; Ángel Puertas, cofundador y CEO de Senior Domo; Germán Talón, CTO de Singular Logistics; Lorenzo Marini, cofundador de Verificat, y Edgar Jorba, cofundador y CEO de Aimentia.

Berruezo tuvo claro desde un principio que quería ser parte de él por el ambiente que se respira y la energía de los compañeros: "Es un entorno de compartir y crear en positivo. Me gusta porque está bien pensado desde el inicio". Explica que el sector del emprendimiento es duro, que hay que reinventarse constantemente y superar trabas, por eso el hecho de coincidir con otros emprendedores que quieren sumar, sin poner palos en las ruedas y con ganas de hacer cosas bonitas, ha sido decisivo para que se sumara: "Es difícil no querer formar parte de una experiencia que llena y da vida a un lugar tan frío como el mundo del emprendimiento".