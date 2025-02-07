UOC Alumni impulsa l'esperit emprenedor amb la creació del nou Node d'EmprenedoriaEl node té com a objectiu fomentar la cultura emprenedora, donar suport a projectes innovadors i connectar idees amb mentors, recursos i oportunitats de finançament.
EL NODE D'EMPRENEDORIA
Els nodes de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) són agrupacions de membres del col·lectiu UOC Alumni que duen a terme activitats en un àmbit d'interès comú. UOC Alumni ha liderat el node d'emprenedoria, una iniciativa destinada a tota la comunitat emprenedora de la Universitat, un punt de trobada per a la generació, el desenvolupament i la consolidació de projectes emprenedors de qualsevol membre de la comunitat UOC. El node té com a objectiu fomentar la cultura emprenedora, donar suport a projectes innovadors i connectar idees amb mentors, recursos i oportunitats de finançament.
El lloc idoni per satisfer la curiositat emprenedora
La idea és que al node s'apropin les persones que tinguin curiositat per l'univers emprenedor, sense que sigui imprescindible tenir una idea clara d'emprendre. N'hi ha prou amb ser part de la comunitat UOC i voler conèixer altres possibilitats i entorns laborals: "Volem ser un espai que inspiri, on no hi haurà lloc per a promeses buides ni utopies que no es puguin complir. Quan emprens estant molt sol, val la pena coincidir amb altres persones que estan en un moment semblant al teu i tenen una visió similar, i que es generi un sentiment de pertinença a la nostra comunitat", diu Edgar Jorba, cofundador i CEO d'Aimentia.
Un dels primers reptes que es plantegen des del node és cridar l'atenció i deixar clara quina és la seva missió: atraure persones interessades en el món de l'emprenedoria en diferents etapes –inicials o avançades– i aportar coneixement des de la seva experiència, tant dels encerts com dels errors. Fer treball en xarxa i atraure altres emprenedors de l'ecosistema de diverses ciutats –Barcelona, València o Madrid–, per compartir experiències i aprendre d'elles. "Volem ser un catalitzador de l'ecosistema emprenedor, generar sinergies i compartir continguts que aportin valor, sempre amb la voluntat d'ajudar", apunta Ángel Puertas, cofundador i CEO de Senior Domo, empresa incubada a la UOC. Apel·la a la motxilla de favors: "En l'univers emprenedor és habitual trobar-te amb gent que t'ajuda de forma desinteressada. A mesura que vas avançant, vas coneixent emprenedors que estan en etapes més inicials, i llavors tu els ajudes". Admet que no se li acudeix una millor manera de buidar la motxilla de favors que contribuint amb coneixement i experiència al node d'emprenedoria de la UOC.
Emprenedors que toquen de peus a terra
Crítica amb l'entorn de l'emprenedoria, Maria Berruezo, cofundadora de LactApp, reconeix que en general no hi ha un bon acompanyament per a les persones que creen empreses, i resulta difícil sobreviure en aquest ecosistema tan dur. D'aquí la importància de trobar espais d'ajuda i benestar. Recorda que, quan s'emprèn, es té la sensació de màster continu: "Tu ets professional de la teva àrea, però has d'aprendre sobre el mercat, inversors, aplicacions, usuaris actius i un munt de sigles". Assegura que el node d'emprenedoria s'ha creat per donar servei i respostes a qui tingui dubtes sobre el procés d'emprendre, tant en etapes inicials com més avançades. És un lloc on parar per trobar referents, alternatives i eines a l'abast per prendre les millors decisions possibles, decisions informades i acompanyades. "Té molt valor que la UOC aposti per això", afirma.
Jorba coincideix que hi ha una nebulosa al voltant de l'emprenedoria, amb falsos experts que difonen informació poc fiable, fent que les persones responsables de projectes emprenedors prenguin males decisions: "Cal un espai com aquest node d'emprenedoria on desmitifiquem una idea idíl·lica d'emprendre". Des del node es treballa per oferir una visió realista de l'emprenedoria, on no tot són flors i violes. Els membres del node coincideixen que val la pena mostrar la realitat tal com és perquè la gent pugui prendre les millors decisions. Jorba admet que aquest és un dels motius que més l'han engrescat a formar part del node.
Una xarxa de referència
"Confio que els estudiants de la UOC que no saben per on començar a emprendre trobin en el node d'emprenedoria un lloc de referència validat, perquè les seves idees es puguin convertir en projectes que funcionin", diu il·lusionat Germán Talón, CTO de Singular Logistics. Habituat a muntar projectes professionals i a assessorar altres emprenedors en temes tecnològics, el node li sembla la plataforma perfecta per compartir experiències i coneixement, i una oportunitat per retornar a la UOC part del que li ha donat. Li agradaria que cada any hi hagués més emprenedors que comencin el seu projecte empresarial amb l'ajuda i el suport de la UOC a través del node d'emprenedoria.
La Junta del node d'emprenedoria
Els perfils dels membres de la Junta del node d'emprenedoria són heterogenis tant en edats com en sectors professionals, tipus d'empreses i experiències: "Aquesta diversitat ens permet ser hàbils per apropar-nos a la gent a través de diferents estratègies", comenta Jorba. Els canals per comunicar-se amb la comunitat aniran evolucionant a partir de les respostes que rebin de les persones participants del node, però sempre seran fidels a la voluntat de compartir coneixement i crear comunitat.
Les persones que formen part de la Junta del node són Maria Berruezo, cofundadora de LactApp, delegada del node i membre del Consell Alumni; Ángel Puertas, cofundador i CEO de Senior Domo; Germán Talón, CTO de Singular Logistics; Lorenzo Marini, cofundador de Verificat, i Edgar Jorba, cofundador i CEO d'Aimentia.
Berruezo va tenir clar des d'un principi que volia ser-ne part per l'ambient que s'hi respira i l'energia dels companys: "És un entorn de compartir i crear en positiu. M'agrada perquè està ben pensat des de l'inici". Explica que el sector de l'emprenedoria és dur, que cal reinventar-se constantment i superar entrebancs, per això el fet de coincidir amb altres emprenedors que volen sumar, sense posar pals a les rodes i amb ganes de fer coses boniques, ha estat decisiu perquè s'hi sumés: "És difícil no voler formar part d'una experiència que omple i dona caliu a un lloc tan fred com el món de l'emprenedoria".