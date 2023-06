Inici de docència: febrer 2019.

Arran de l'ús intensiu d'internet, l'àrea d'operacions i, especialment, la logística han canviat en els últims anys. A més, la innovació ha esdevingut un element central per mantenir la sostenibilitat de les empreses a mig i llarg termini. El títol de Tècnic d'Operacions i innovació ofereix les eines i mètodes per a poder prendre decisions tàctiques i estratègiques en les operacions així com conèixer les tendències actuals en logística. La formació es complementa amb la gestió d'Innovació i amb la gestió de projectes. Alguns dels camps professionals on es projecta són els professionals dels departaments d'operacions i logística, responsables d'innovació, de projectes així com qualsevol responsable que desitgi tenir coneixements més actualitzats en aquesta matèria.