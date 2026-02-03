Pla d'Actualització: Economia i empresa
Amb motiu de l'extinció de la diplomatura de Ciències Empresarials (LRU), la UOC ha creat un pla d'Actualització per aquest programa, específicament adreçat als estudiants que van iniciar la diplomatura i no la van poder finalitzar.
- Una oferta de títols propis amb la garantia de qualitat UOC
- Certificat de Tècnic de comptabilitat
- Certificat de Tècnic de persones i habilitats directives
- Certificat d'Economia i mercats internacionals
- Certificat de Tècnic d'operacions i innovació
- Certificat de Tècnic de comptabilitat
- Títols especialment dissenyats perquè aprofitis les assignatures LRU del teu expedient i obtinguis un títol universitari.
A estudiants de Ciències Empresarials (LRU) de la UOC que tinguin superada almenys una de les assignatures LRU, d'algun dels títols que formen part d'aquest pla d'actualització.
- Actualitzar i ampliar els coneixements.
- Aprofitar el bagatge previ per obtenir un títol universitari de tècnic en l'àmbit de l'Economia i Empresa.
- Homologació de les assignatures d'aquests títols en el marc del nou Grau d'Administració i Direcció d'Empreses, titulació oficial adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
Inici de docència: febrer 2019.
Matrícula oberta.
Arran de l'ús intensiu d'internet, l'àrea d'operacions i, especialment, la logística han canviat en els últims anys. A més, la innovació ha esdevingut un element central per mantenir la sostenibilitat de les empreses a mig i llarg termini. El títol de Tècnic d'Operacions i innovació ofereix les eines i mètodes per a poder prendre decisions tàctiques i estratègiques en les operacions així com conèixer les tendències actuals en logística. La formació es complementa amb la gestió d'Innovació i amb la gestió de projectes. Alguns dels camps professionals on es projecta són els professionals dels departaments d'operacions i logística, responsables d'innovació, de projectes així com qualsevol responsable que desitgi tenir coneixements més actualitzats en aquesta matèria.
Per què escollir la UOC?
Avalada per les graduades i graduats
El 84% tornaria a triar la UOC.
Reconeguda per les empreses
Un 90% estudia i treballa.
Premis internacionals
Reconeixements a la seva trajectòria, qualitat, innovació i excel·lència.
La UOC en xifres
87.000 estudiants
104.501 graduats i graduades
6.344 docents
Model educatiu
Com s'ensenya i s'aprèn a la UOC?
10 motius per a triar la UOC
Coneix 10 raons per escollir la UOC