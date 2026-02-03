Beca de equidad

La Generalitat de Cataluña establece que las universidades públicas y la UOC convoquen las becas llamadas de equidad. La pretensión de estas becas es garantizar el principio de equidad para que, según el nivel de renta familiar, la aportación de los estudiantes sobre el precio público del crédito con docencia que se matricule por primera vez se aminore en el porcentaje que establezca la convocatoria.

Actualmente, este porcentaje se mueve entre el 10 y el 80 % en el caso de los grados y entre el 5 y 25 % en el caso de los másteres universitarios que habilitan para el ejercicio profesional.