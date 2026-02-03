Beca de equidad
La Generalitat de Cataluña establece que las universidades públicas y la UOC convoquen las becas llamadas de equidad. La pretensión de estas becas es garantizar el principio de equidad para que, según el nivel de renta familiar, la aportación de los estudiantes sobre el precio público del crédito con docencia que se matricule por primera vez se aminore en el porcentaje que establezca la convocatoria.
Actualmente, este porcentaje se mueve entre el 10 y el 80 % en el caso de los grados y entre el 5 y 25 % en el caso de los másteres universitarios que habilitan para el ejercicio profesional.
Estudiantes que formalicen la matrícula en una enseñanza conducente a la obtención de un título oficial de grado o máster universitario que habilite para el ejercicio profesional.
No pueden solicitar la beca de equidad las personas que están en posesión de alguna titulación universitaria oficial del mismo nivel o de una superior o que cumplan los requisitos para obtenerla. Pueden solicitar la beca los estudiantes con títulos universitarios oficiales obtenidos únicamente en universidades privadas o centros adscritos.
Tener la nacionalidad española.
En el caso de los extranjeros (comunitarios y no comunitarios), será necesario que el solicitante o alguno de sus sustentadores principales haya trabajado en España a lo largo del año de solicitud de la beca. Además, los extranjeros no comunitarios tendrán que acreditar la condición de residencia.
Será necesario no superar los tramos de renta familiar disponible y los tramos de patrimonio establecidos en la convocatoria.
Esta minoración quedará sujeta a las disponibilidades presupuestarias.
La reducción del precio público depende del tramo que os corresponda en función de vuestra renta familiar. Recordad que sólo se puede solicitar la reducción del precio público de los créditos docentes que se matriculen por primera vez.
A continuación, podéis ver las tablas:
|Tramo de renta familiar
|Reducción en el precio público del crédito con docencia que se matricule por primera vez (grados universitarios)
|Reducción en el precio público del crédito con docencia que se matricule por primera vez (másteres universitarios que habilitan para el ejercicio profesional)
|Tramo 1
|80%
|25%
|Tramo 2
|70%
|20%
|Tramo 3
|30%
|15%
|Tramo 4
|20%
|10%
|Tramo 5
|10%
|5%