Becas de la UOC y Fundación Dr. Antoni Esteve para cursos de Doctorado
La UOC en colaboración con la Fundación Dr. Antoni Esteve, ha decidido convocar 15 becas destinadas a al curso de investigación Writing for Biomedical Sciences de la Escuela de Doctorado con el objetivo de contribuir a la formación de investigadores y personal sanitario, como de continuar impulsando la discusión e investigación científica.
Plazo cerrado.
Los programas de la UOC se realizan en línea.
La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual que puede llevarse en el bolsillo y donde encontrarás las aulas, tu espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
La docencia se realiza en inglés.
La duración de la beca es de un semestre (duración total del programa).
Los beneficios de las becas consisten en una bonificación del 100% del importe total de 5 becas; así como en una bonificación del 50% del importe total de 10 becas.
Los interesados que deseen obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las presentes bases deberán:
- Cumplimentar el formulario de solicitud de beca de la UOC.
- Enviar a la dirección de correo electrónico phd_school@uoc.edu, en formato pdf, la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI o pasaporte.
- Fotocopia del título universitario oficial, o bien, del resguardo de pago de las tasas de expedición del título, que pertenezca o esté adscrito a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud.
- Fotocopia del certificado que acredite un nivel de inglés superior al B2.
- Declaración que acredite estar en possesión de las competencias TIC de nivel medio.
- En su caso, acreditación de la condición de estudiante o ex-estudiante de la FDAE o de la UOC.
- En su caso, curriculum vitae dónde conste la relación de artículos científicos o de divulgación científica que haya publicado el interesado.
- 07 de septiembre de 2022 a las 23:59h España: fecha límite para postular a la beca.
- 08 de septiembre de 2022 a las 23:59h España: fecha límite para entrega de la documentación requerida.
- 12 de septiembre de 2022: publicación listado provisional de seleccionados en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
- 12 al 14 de septiembre de 2022 : plazo presentación alegaciones.
- 15 de septiembre de 2022 : publicación listado definitivo de seleccionados en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
- 15 al 25 de septiembre de 2022 a las 23:59: período para formalización de la matrícula.
- 28 de septiembre de 2022: inicio docencia.
Puedes consultar las bases legales de la convocatoria en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.
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