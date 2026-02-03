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Becas de la UOC y Fundación Dr. Antoni Esteve para cursos de Doctorado

La UOC en colaboración con la Fundación Dr. Antoni Esteve, ha decidido convocar 15 becas destinadas a al curso de investigación Writing for Biomedical Sciences de la Escuela de Doctorado con el objetivo de contribuir a la formación de investigadores y personal sanitario, como de continuar impulsando la discusión e investigación científica.

Plazo cerrado.

Curso de investigación Writing for Biomedical Sciences (UOC-FDAE).

Los programas de la UOC se realizan en línea.

La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual que puede llevarse en el bolsillo y donde encontrarás las aulas, tu espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.

La docencia se realiza en inglés.

La duración de la beca es de un semestre (duración total del programa).

Los beneficios de las becas consisten en una bonificación del 100% del importe total de 5 becas; así como en una bonificación del 50% del importe total de 10 becas.

Los interesados que deseen obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las presentes bases deberán:

  1. Cumplimentar el formulario de solicitud de beca de la UOC.
  2. Enviar a la dirección de correo electrónico phd_school@uoc.edu, en formato pdf, la siguiente documentación:
    • Fotocopia del DNI o pasaporte.
    • Fotocopia del título universitario oficial, o bien, del resguardo de pago de las tasas de expedición del título, que pertenezca o esté adscrito a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud.
    • Fotocopia del certificado que acredite un nivel de inglés superior al B2.
    • Declaración que acredite estar en possesión de las competencias TIC de nivel medio.
    • En su caso, acreditación de la condición de estudiante o ex-estudiante de la FDAE o de la UOC.
    • En su caso, curriculum vitae dónde conste la relación de artículos científicos o de divulgación científica que haya publicado el interesado.

  • 07 de septiembre de 2022 a las 23:59h España: fecha límite para postular a la beca.
  • 08 de septiembre de 2022 a las 23:59h España: fecha límite para entrega de la documentación requerida.
  • 12 de septiembre de 2022: publicación listado provisional de seleccionados en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
  • 12 al 14 de septiembre de 2022 : plazo presentación alegaciones.
  • 15 de septiembre de 2022 : publicación listado definitivo de seleccionados en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
  • 15 al 25 de septiembre de 2022 a las 23:59: período para formalización de la matrícula.
  • 28 de septiembre de 2022: inicio docencia.

Puedes consultar las bases legales de la convocatoria en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.

En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.

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