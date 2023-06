Beques de la UOC i Fundació Antoni Esteve per a cursos de Doctorat

La UOC en col·laboració amb la Fundació Dr. Antoni Esteve, ha decidit convocar 15 beques destinades al curs de recerca Writing for the Biomedical Sciences de l'Escola de Doctorat amb l'objectiu de contribuir a la formació d'investigadors i personal sanitari, així com de continuar impulsant la discussió i investigació científica.

Termini tancat.