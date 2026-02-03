Beques de la UOC i Fundació Antoni Esteve per a cursos de Doctorat
La UOC en col·laboració amb la Fundació Dr. Antoni Esteve, ha decidit convocar 15 beques destinades al curs de recerca Writing for the Biomedical Sciences de l'Escola de Doctorat amb l'objectiu de contribuir a la formació d'investigadors i personal sanitari, així com de continuar impulsant la discussió i investigació científica.
Termini tancat.
Els programes de la UOC es realitzen en línia.
L'activitat docent té lloc al Campus Virtual, un entorn virtual que pot emportar-se en la butxaca i on trobaràs les aules, el teu espai personal i les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació.
La docència es realitza en anglès.
La durada de la beca és d'un semestre (durada total de programa).
Els beneficis de les beques consisteixen en una bonificació del 100% de l'import total de 5 beques; així com en una bonificació del 50% de l'import total de 10 beques.
Els interessats que desitgin obtenir alguna de les beques de matrícula convocades en les presents bases deuran:
- Emplenar el formulari de sol·licitud de beca de la UOC.
- Enviar a l'adreça de correu electrònic phd_school@uoc.edu, en format pdf, la següent documentació:
- Fotocòpia del document identificatiu.
- Fotocòpia del títol universitari oficial, o bé, del resguard de pagament de les taxes d'expedició del títol, que pertanyi o estigui adscrit a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
- Acreditació d'un nivell d'anglès superior al B2.
- Declaració que acrediti estar en possessió de les competències TIC de nivell mitjà.
- Si escau, acreditació de la condició d'estudiant o ex-estudiant de la FDAE o de la UOC.
- Si escau, curriculum vitae on consti la relació d'articles científics o de divulgació científica que hagi publicat l'interessat.
- 7 de setembre de 2022 a les 23:59h Espanya: data límit per a postular a la beca.
- 8 de setembre de 2022 a les 23:59h Espanya: data límit per a lliurament de la documentació requerida.
- 12 de setembre de 2022: publicació llistat provisional de seleccionats a l'e-tauler UOC de la seu electrònica de la UOC.
- 12 al 14 de setembre de 2022: termini presentació al·legacions.
- 15 de setembre de 2022: publicació llistat definitiu de seleccionats a l'e-tauler UOC de la seu electrònica de la UOC.
- 15 al 25 de setembre de 2022 23:59h Espanya: període per a formalització de la matrícula.
- 28 de setembre de 2022: inici docència.
Pots consultar les bases legals de la convocatòria a l'e-tauler UOC de la seu electrònica de la UOC.
En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti en les bases de la convocatòria publicades en l'e-tauler de la UOC
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