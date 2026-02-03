Becas de la UOC y Fundación Corachan para el programa de Especialización de Nutrición y Estilos de Vida Saludables de la Mujer
La UOC en colaboración con la Fundación Corachan, ha decidido convocar 3 becas destinadas al programa de especialización de Nutrición y Estilos de Vida Saludables de la Mujer de los Estudios de Ciencias de la Salud con el objetivo de financiar la matrícula de las personas que resulten adjudicatarias de estas becas.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.
Plazo de solicitud cerrado.
Los programas de la UOC se realizan en línea.
La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual que puede llevarse en el bolsillo y donde encontrarás las aulas, tu espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
La docencia se realiza en español.
La duración de la beca es de un semestre (duración total del programa).
Los beneficios de las becas consisten en una bonificación del 100% del importe total de 3 becas.
Los interesados que deseen obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las presentes bases deberán:
- Cumplimentar el formulario de solicitud de la UOC.
- Enviar a la dirección de correo electrónico c_salut@uoc.edu, en formato pdf, la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI o pasaporte.
- Fotocopia compulsada del título universitario oficial, o bien, del resguardo de pago de las tasas de expedición del título. Si el título universitario oficial ha sido emitido por una universidad extranjera, la fotocopia compulsada deberá estar correctamente legalizada. Expediente de notas finales. La titulación universitaria oficial de Grado del área de Ciencias de la Salud, o bien, de un estudio adscrito a la rama de conocimiento de Ciencias de Salud (Medicina, Enfermería, Farmacia, Biología, Ciencias Biomédicas, Biomedicina, Biotecnología, Bioquímica, Fisioterapia, Veterinaria, y otros grados del entorno biomédico).
- Fotocopia del Certificado académico personal correspondiente al título universitario oficial aportado, que incluya el detalle de las asignaturas cursadas con la nota obtenida y el número de créditos superados.
- Curriculum Vitae, donde consten la relación de los artículos científicos o de divulgación científica que haya publicado el interesado.
- 14 de septiembre de 2022 a las 23:59h (España): Fecha límite para postular a la beca y entrega de la documentación requerida.
- 21 de septiembre de 2022: Publicación listado provisional de seleccionados en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC
- 22 al 26 de septiembre de 2022: Plazo presentación alegaciones.
- 4 de octubre de 2022: Publicación listado definitivo de seleccionados en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
- 8 de febrero de 2021: publicación listado definitivo de seleccionados en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
- 6 al 12 de octubre de 2022 a las 23:59h (España): Período para formalización de la matrícula.
- 19 de octubre de 2022: Inicio docencia.
Próximamente se podrán consultar las bases legales de la convocatoria en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.