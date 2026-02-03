La UOC en colaboración con la Fundación Corachan, ha decidido convocar 3 becas destinadas al programa de especialización de Nutrición y Estilos de Vida Saludables de la Mujer de los Estudios de Ciencias de la Salud con el objetivo de financiar la matrícula de las personas que resulten adjudicatarias de estas becas.

En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.

Plazo de solicitud cerrado.