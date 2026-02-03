Beques de la UOC i Fundació Corachan pel programa d'Especialització de Nutrició i Estils de Vida Saludables de la Dona
La UOC en col·laboració amb la Fundació Corachan, ha decidit convocar 3 beques destinades al programa d'especialització de Nutrició i Estils de Vida Saludables de la Dona dels Estudis de Ciències de la Salut amb l'objectiu de finançar la matrícula de les persones que resultin adjudicatàries d'aquestes beques.
En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti en les bases de la convocatòria publicades a l'e-tauler de la UOC.
Termini de sol·licitud tancat.
Especialització de Nutrició i Estils de Vida Saludables de la Dona.
Els programes de la UOC es realitzen en línia.
L'activitat docent té lloc al Campus Virtual, un entorn virtual que pot emportar-se en la butxaca i on trobaràs les aules, el teu espai personal i les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació.
La docència es realitza en castellà.
La durada de la beca és d'un semestre (durada total de programa).
Els beneficis de les beques consisteixen en una bonificació del 100% de l'import total de 3 beques.
Els interessats que desitgin obtenir alguna de les beques de matrícula convocades en les presents bases deuran:
- Emplenar el formulari de sol·licitud de beca de la UOC.
- Enviar a l'adreça de correu electrònic c_salut@uoc.edu, en format pdf, la següent documentació:
- Fotocòpia del DNI o del passaport.
- Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial, o del resguard de pagament de les taxes d'expedició del títol. Si el títol universitari oficial ha estat emès per una universitat estrangera, la fotocòpia compulsada haurà d'estar legalitzada correctament. Expedient de notes finals. La titulació universitària oficial ha de ser de Grau corresponent a l'àrea de Ciències de la Salut, o bé, d'un estudi adscrit a la branca de coneixement de Ciències de la Salut (Medicina, Infermeria, Farmàcia, Biologia, Ciències Biomèdicas, Biomedicina, Biotecnologia, Bioquímica, Fisioteràpia, Veterinària, i altres graus de l'entorn biomèdic).
- Fotocòpia del certificat acadèmic personal corresponent al títol universitari oficial aportat, que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda i el nombre de crèdits superats.
- Curriculum Vitae, on constin la relació dels articles científics o de divulgació científica que hagi publicat la persona interessada.
- 14 de setembre de 2022 a las 23:59h (Espanya): Data límit per a postular a la beca i lliurament de la documentació requerida.
- 21 de setembre de 2022: Publicació llistat provisional de seleccionats a l'e-tauler UOC de la seu electrònica de la UOC
- 22 al 26 de setembre de 2022: Termini presentació d'al·legacions.
- 4 d'octubre de 2022: Publicació llistat definitiu de seleccionats a l'e-tauler UOC de la seu electrònica de la UOC.
- 6 al 12 d'octubre de 2022 a las 23:59h (Espanya): Període per a formalització de la matrícula.
- 19 d'octubre de 2022: Inici docència.
Properament es podran consultar les bases legals de la convocatòria a l'e-tauler UOC de la seu electrònica de la UOC.
En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti en les bases de la convocatòria publicades a l'e-tauler de la UOC.