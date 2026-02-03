Becas NTT DATA para el fomento del talento joven femenino en el marco de de la Escuela de Programación
Las becas de matrícula NTT Data quieren promover el talento joven femenino y el impulso de la carrera profesional en el ámbito de la programación.
Se convocan 25 becas destinadas a mujeres para financiar los gastos derivados del 90% del coste de la matrícula en uno de los tres cursos de la Escuela de Programación de la UOC.
Plazo de solicitud cerrado.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-TABLÓN de la UOC.
- Curso de programación en lenguaje de programación Javascript
- Curso de programación en lenguaje de programación Python
- Curso de programación en lenguaje de programación Java (niveles A1 y A2)
A estas becas puede optar las interesadas que cumplan los siguientes requisitos:
Ser mujer.
Tener residencia española.
Ser mayor de edad, esto es, tener más de 18 años, y ser menor de 30 años a fecha de la solicitud.
Acreditar el título de CFGS o Grado universitario o tener aprobadas las PAU/EBAU.
Acreditar nivel de Inglés.
Registrarse en el formulario de NTT DATA
Acreditar conocimiento en otros lenguajes de programación si la solicitud de beca se realiza para cursar el lenguaje de programación Java
El importe individual de la beca se concreta en financiar los gastos derivados del 90 % sobre el importe de la matrícula del programa formativo becado para iniciar los estudios en el primer semestre del curso académico 2024-2025.
Las personas interesadas que deseen obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las bases tendrán que seguir los siguientes pasos:
Primero: cumplimentar el formulario de solicitud de beca de la UOC.
Segundo: enviar a la dirección de correo electrónico becascorporativas@uoc.edu los siguientes documentos con las especificaciones mencionadas:
Copia del documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte.
Copia del documento del empadronamiento actual.
Copia del título de CFGS o grado universitario finalizado o PAU (EBAU).
Certificado del nivel de inglés.
Curriculum vitae.
- Carta de intenciones.
- Registro en el formulario de NTT DATA
- 4 de septiembre de 2024: fecha límite para solicitar la beca.
- 5 de septiembre de 2024: fecha límite para entregar la documentación requerida.
- 20 de septiembre de 2024: publicación del listado provisional de personas seleccionadas en el e-TABLÓN de la sede electrónica de la UOC.
- Del 21 al 23 de septiembre de 2023: plazo de presentación de alegaciones.
- 25 de septiembre de 2023: publicación del listado definitivo de personas seleccionadas en el e-TABLÓN de la sede electrónica de la UOC.
Los cursos de la UOC se realizan en línea.
La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual donde encontraréis las aulas, vuestro espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
Para saber más sobre el modelo educativo, consultad la información contenida aquí.