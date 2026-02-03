Las becas de matrícula NTT Data quieren promover el talento joven femenino y el impulso de la carrera profesional en el ámbito de la programación.

Se convocan 25 becas destinadas a mujeres para financiar los gastos derivados del 90% del coste de la matrícula en uno de los tres cursos de la Escuela de Programación de la UOC.

Plazo de solicitud cerrado.

En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-TABLÓN de la UOC.