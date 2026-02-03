Beques NTT DATA per al foment del talent jove femení en el marc de l'escola de programació.
Les beques de matrícula NTT DATA volen promoure el talent jove femení i l'impuls de la carrera professional en l'àmbit de la programació.
Es convoquen 25 beques destinades a dones per a finançar les despeses derivades del 90% del cost de la matrícula en un dels tres cursos de l'Escola de Programació de la UOC.
Termini de sol·licitud tancat.
En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti en les bases de la convocatòria publicades en l'e-tauler de la UOC.
- Curs de programació en llenguatge de programació JavaScript
- Curs de programació en llenguatge de programació Python
- Curs de programació en llenguatge de programació Java (nivells A1 i A2)
A aquestes beques hi podeu optar aquelles dones que compliu els requisits següents:
- Ser dona.
- Tenir residència espanyola.
- Ser major d'edat, això és, tenir més de 18 anys, i ser menor de 30 anys a data de la sol·licitud.
- Acreditar el títol de CFGS o Grau universitari o tenir aprovades les PAU/EBAU.
- Acreditar nivell d'Inglés.
- Registrar-se en el formulari de NTT DATA
- Acreditar coneixement en altres llenguatges de programació si la sol·licitud de beca es realitza per a cursar el llenguatge de programació Java
L'import individual de la beca es concreta a finançar les despeses derivades del 90% sobre l'import de la matrícula del programa formatiu becat per a iniciar els estudis en el primer semestre del curs acadèmic 2024-2025.
Les persones interessades que vulguin obtenir alguna de les beques de matrícula convocades en les bases han de seguir els passos següents:
Primer: emplenar el formulari de sol·licitud de beca de la UOC.
Segon: enviar a l'adreça de correu electrònic becascorporativas@uoc.edu els documents següents amb les especificacions que es donen:
- Còpia del document nacional d'identitat (DNI) o passaport.
- Còpia del document de l'empadronament actual.
- Còpia del títol de CFGS o grau universitari finalitzat o PAU (EBAU).
- Certificat del nivell d'anglès.
- Curriculum vitae.
- Carta d'intencions.
- Registre en el formulari de NTT DATA
- 4 de setembre de 2024: data límit per sol·licitar la beca.
- 5 de setembre de 2024: data límit per lliurar la documentació requerida.
- 20 de setembre de 2024: publicació de la llista provisional de persones seleccionades a l'e-TAULER de la seu electrònica de la UOC.
- Del 21 al 23 de setembre de 2024: termini de presentació d'al·legacions.
- 25 de setembre de 2024: publicació de la llista definitiva de persones seleccionades a l'e-TAULER de la seu electrònica de la UOC.
Els cursos de la UOC es fan en línia.
L'activitat docent té lloc al Campus Virtual, un entorn virtual on trobareu les aules, el vostre espai personal i les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació.
Per saber-ne més sobre el model educatiu, consulteu la informació que trobareu aquí.
Podeu consultar les bases legals de la convocatòria a l'e-TAULER de la seu electrònica de la UOC, a l'apartat Beques, ajuts i premis.
En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti a les bases de la convocatòria publicades a l'e-TAULER de la UOC.: període de formalització de la matrícula.