Becas UOC-Fundación Randstad
La UOC y Fundación Randstad convocan becas de matrícula para promover la formación de posgrado relacionada con titulaciones de Comunicación, Compliance, Protección de Datos, Economía, Empresa, Informática y Tecnología para personas que tengan reconocida una discapacidad, de al menos el 33%, y así fomentar su integración en el mercado de trabajo y en la sociedad.
La cuantía individual de la beca supone una bonificación del noventa por ciento (90%) sobre el importe de la matrícula del programa formativo becado para inciar los estudios en el segundo semestre del curso académico 2022-2023.
Plazo de solicitud cerrado.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.
- Cursos de Especialización
- Posgrado
Son cursos de subáreas de conocimiento UOC relacionadas con titulaciones de Comunicación, Compliance, Protección de datos, Economía, Empresa, Informática y Tecnología , que tienen fecha de inicio febrero y marzo 2023
Los cursos de formación en docencia virtual de la UOC se realizan en línea.
La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual donde encontrarás las aulas, tu espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
Para saber más sobre el modelo educativo consulta aquí
La docencia se realiza en español o catalán.
La duración de la beca es para un programa formativo de posgrado de la UOC que inicie docencia febrero y marzo 2023.
La cuantía individual de la beca supone una bonificación del noventa por ciento (90%) sobre el importe de la matrícula del programa formativo becado al que el beneficiario quiera optar para iniciar los estudios en el segundo semestre del curso académico 2022-2023. .
La bonificación no será aplicable al importe a abonar en segundas y posteriores matrículas de un mismo crédito, ni será acumulable a otros descuentos de la UOC.
Las personas interesadas que deseen obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las bases deberán:
- Cumplimentar el formulario de beca de la UOC.
- Enviar a la dirección de correo electrónico becafrandstad@uoc.edu con las siguientes especificaciones:
- Copia del documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte.
- Copia del documento del empadronamiento actual.
- Copia del certificado o de la resolución, expedida por el organismo competente español, que acredite el reconocimiento del grado de discapacidad, igual o superior, al treinta y tres por ciento (33%).
- Copia del expediente de los estudios oficiales finalizados de rango más alto que dan acceso a los estudios objeto de la beca, efectos de calcular la nota media.
- En su caso, copia del documento que acredite estar en situación legal de desempleo en el último año: resolución dictada por la autoridad laboral en expediente de regulación de empleo, acta de conciliación administrativa o judicial o la resolución judicial definitiva, carta de despido, certificado del SEPE, etc.
- 12 de diciembre de 2022: fecha límite para postular a la beca.
- 13 de diciembre de 2022: fecha límite para entregar la documentación.
- 16 de diciembre de 2022: publicación del listado provisional de personas seleccionadas en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
- Del 17 al 18 de diciembre de 2022: plazo presentación alegaciones.
- 20 de diciembre de 2022: publicación del listado definitivo de personas seleccionadas en el e-tablón UOC de la sede electrónica de la UOC.
- 22 de diciembre de 2022 al 09 de enero de 2023: período formalización matrícula.
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