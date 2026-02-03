La UOC y Fundación Randstad convocan becas de matrícula para promover la formación de posgrado relacionada con titulaciones de Comunicación, Compliance, Protección de Datos, Economía, Empresa, Informática y Tecnología para personas que tengan reconocida una discapacidad, de al menos el 33%, y así fomentar su integración en el mercado de trabajo y en la sociedad.

La cuantía individual de la beca supone una bonificación del noventa por ciento (90%) sobre el importe de la matrícula del programa formativo becado para inciar los estudios en el segundo semestre del curso académico 2022-2023.

Plazo de solicitud cerrado.

En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.