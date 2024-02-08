Cómo preparar tu currículum y perfil profesional para una etapa laboral nueva

Uno de los pasos más importantes si quieres abrir una puerta laboral nueva es actualizar tu currículum. Saber cómo redactar un currículum a los 50 años significa adaptarlo a tu nueva estrategia:

Resalta tu experiencia más valiosa, aquella que conecta con lo que buscas ahora.

Enfatiza los logros en lugar de enumerar únicamente las responsabilidades.

Incluye formación reciente, certificaciones o proyectos que demuestren que sigues en constante aprendizaje.

Da importancia a tus habilidades transferibles, aquellas capacidades que pueden aplicarse a distintos sectores, como la gestión de equipos, la negociación o la resolución de problemas.

Además del currículum, piensa en tu presencia en línea: actualiza tu perfil en redes profesionales y utiliza tu red de contactos para visibilizar tu nueva etapa.

Cómo empezar tu reinvención profesional con apoyo formativo

La formación para mayores de 50 años es clave para ganar seguridad y credibilidad en tu nueva trayectoria. Ya no se trata de empezar de cero, sino de sumar herramientas a la base de experiencia que ya tienes. Optar por programas de especialización, cursos breves o incluso certificados en áreas de alta demanda puede ayudarte a destacar sobre la competencia.

Recuerda: formarte no significa únicamente acumular títulos, sino actualizar tu mentalidad y demostrar que quieres aprender. La disposición al cambio y a la mejora continua es un valor muy buscado en un entorno laboral en evolución constante.

Opciones de formación para reinventarte y cambiar de sector profesional

Si te preguntas cómo puedes reinventarte a los 50 o incluso si merece la pena volver a estudiar a los 50, la respuesta es que siempre hay opciones flexibles que se ajustan a tus circunstancias.

Diplomas de especialización y de experto: abre horizontes nuevos

Los diplomas de especialización y de experto te permiten profundizar en un área concreta y, al tratarse de una formación avanzada, son ideales para las personas que ya tienen experiencia previa y buscan un giro hacia sectores especializados. Estos diplomas corresponden a los antiguos estudios de posgrado y ofrecen la misma posibilidad de ampliar conocimientos y acceder a nuevos sectores profesionales.

Acceso a la universidad para mayores de 45 años

No importa si no pasaste nunca por la universidad: existen vías de acceso diseñadas para mayores de 45 que quieren iniciar una carrera. Es una puerta abierta a nuevas profesiones y a un futuro más alineado con tus intereses.

Cursos de idiomas modernos: abre puertas a nuevas oportunidades

Aprender un idioma a los 50 años no solo ejercita la mente, sino que es una llave para acceder a empleos internacionales, empresas globales o puestos que requieran interacción multicultural.

UOC Skills Lab: desarrolla habilidades clave para el nuevo entorno laboral

Si lo que necesitas es adquirir competencias prácticas adaptadas a las demandas del mercado, las microcredenciales y los programas de UOC Skills Lab te permiten aprender habilidades nuevas de manera rápida y enfocada.