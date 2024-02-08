¿Te cuesta mantenerte al día con tus clases, tareas y exámenes? Las herramientas digitales pueden ser tus grandes aliadas para estudiar de forma organizada y sin agobios. Hoy tienes al alcance de tu móvil o portátil aplicaciones que te ayudan a planificar tu tiempo, concentrarte mejor y coordinar tus trabajos.

Desde calendarios inteligentes hasta plataformas colaborativas, cada recurso aporta algo distinto para mejorar tu día a día académico. En este artículo descubrirás las aplicaciones más útiles y cómo aprovecharlas para mantener el equilibrio entre tus estudios y tu bienestar.

Planificación y gestión del tiempo: tu base de organización

Saber cuándo tienes clase, qué entregas se acercan o cuánto tiempo real te queda para estudiar puede marcar la diferencia entre el caos y la tranquilidad. Por eso, la planificación es clave.

Algunas aplicaciones que pueden facilitarte la tarea son:

Google Calendar o My Study Life . Son ideales para planificar tus horarios, exámenes y entregas. My Study Life está pensada específicamente para estudiantes y te permite tener asignaturas y recordatorios en un solo lugar.

. Son ideales para planificar tus horarios, exámenes y entregas. My Study Life está pensada específicamente para estudiantes y te permite tener asignaturas y recordatorios en un solo lugar. Todoist . Es perfecta para crear listas de tareas, establecer prioridades y no olvidarte de nada importante.

. Es perfecta para crear listas de tareas, establecer prioridades y no olvidarte de nada importante. Microsoft To Do. Es muy práctica si usas Outlook; te permite sincronizar todos tus recordatorios y mantenerlo todo actualizado.

Un consejo: deja espacio en tu agenda para los imprevistos o el descanso. Organizarte no significa llenar cada minuto del día, sino aprovechar tu tiempo con equilibrio.

Organiza tus apuntes y proyectos fácilmente

Una buena organización de tus apuntes hace que estudiar sea más efectivo. Si tienes los documentos dispersos en carpetas o correos, puede ser difícil encontrar lo que necesitas justo antes del examen.

Prueba estas herramientas:

Notion o OneNote . Funcionan como cuadernos digitales donde puedes combinar apuntes, enlaces, ideas y tareas. Son flexibles y muy visuales, ideales si te gusta personalizar tu forma de trabajar.

. Funcionan como cuadernos digitales donde puedes combinar apuntes, enlaces, ideas y tareas. Son flexibles y muy visuales, ideales si te gusta personalizar tu forma de trabajar. Trello . Te ayuda a gestionar proyectos con tableros y tarjetas. Puedes asignar tareas, marcar estados y organizar trabajos grupales.

. Te ayuda a gestionar proyectos con tableros y tarjetas. Puedes asignar tareas, marcar estados y organizar trabajos grupales. Google Drive. Te permite almacenar tus archivos en la nube, acceder a ellos desde cualquier dispositivo y trabajar al mismo tiempo con otras personas.

Cuando todo está ordenado y bien guardado, evitas ese estrés de última hora por no encontrar un documento o una nota importante.