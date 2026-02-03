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Diploma de Experto Online de Dirección de Comunicación Interna UOC-DIRCI

Presentación

La comunicación interna resulta una praxis estratégica bidireccional cada vez más profesionalizada en las organizaciones y se convierte en esencial para fomentar y mantener un contrato psicológico, basado en la confianza y el compromiso de los empleados, que estimula el logro de los retos de la organización.

Este título destaca por su estrecho vínculo con el sector gracias a la colaboración con DIRCI (Asociación de Directivos y Referentes de Comunicación Interna). Esta participación garantiza un aprendizaje alineado con las demandas actuales del mercado y te pone en contacto directo con las mejores praxis del sector.
20% de descuento

por matrícula anticipada

Facilidades de pago

Fracciona en cuotas tu formación permanente.

En el contexto actual, la comunicación interna ha dejado de ser una función operativa para transformarse en una palanca estratégica fundamental. Las organizaciones no pueden limitarse a emitir mensajes, sino que deben ser capaces de desplegar acciones diseñadas desde el centro de la organización.

Liderada por profesionales responsables de esta función, la comunicación interna tiene un claro destinatario: cada una de las personas que componen la organización. ¿Su misión? Alinear todo lo que ocurre, lo que se dice y lo que se piensa bajo un propósito común.

¿Por qué estudiar el diploma de experto de Dirección de Comunicación Interna UOC-DIRCI?

Con este programa conseguirás:

  • Aprovechar el poder de la comunicación interna para construir una cultura de trabajo saludable, comprometida y efectiva.
  • Diseñar un plan de comunicación interna, generando compromiso y confianza y midiendo la eficacia.
  • Convertir la función comunicativa en una herramienta de apoyo constante para los empleados, especialmente en momentos de cambio.

En el contexto actual, la comunicación interna ha dejado de ser una función operativa para transformarse en una palanca estratégica fundamental. Las organizaciones no pueden limitarse a emitir mensajes, sino que deben ser capaces de desplegar acciones diseñadas desde el centro de la organización.

Liderada por profesionales responsables de esta función, la comunicación interna tiene un claro destinatario: cada una de las personas que componen la organización. ¿Su misión? Alinear todo lo que ocurre, lo que se dice y lo que se piensa bajo un propósito común.

¿Por qué estudiar el diploma de experto de Dirección de Comunicación Interna UOC-DIRCI?

Con este programa conseguirás:

  • Aprovechar el poder de la comunicación interna para construir una cultura de trabajo saludable, comprometida y efectiva.
  • Diseñar un plan de comunicación interna, generando compromiso y confianza y midiendo la eficacia.
  • Convertir la función comunicativa en una herramienta de apoyo constante para los empleados, especialmente en momentos de cambio.
  • De la mano de profesionales en activos, podrás conocer las últimas tendencias para hacer frente a un tipo de comunicación particular, que también está orientada al negocio, a partir de la aportación del capital fundamental de la organización: las personas. 
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 20% dto.

    Matrícula anticipada

  • 12

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español

  • Titulación propia

  • Duración :

Matricúlate

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Diploma de Experto de Dirección de Comunicación Interna UOC-DIRCI

Programa académico

Programa académico

Comunicación interna (6 créditos)*

El mapa de la comunicación interna

  • Definiciones y características
  • Los retos de la comunicación interna
  • Una especialidad de la comunicación corporativa 
  • El departamento o área responsable de la comunicación interna
  • Planteamiento estratégico de la comunicación interna

Negocio y comunicación interna

  • Etapas del planteamiento estratégico de la comunicación interna: investigación preliminar, estrategia, ejecución y medición
  • Actores, lenguajes y medios de la comunicación interna
  • Situaciones en las que la comunicación interna es clave

* Esta asignatura forma parte del máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos.

Desafíos de la dirección de la comunicación interna (6 créditos)

  • Management de la comunicación interna
  • Comunicación interna para la gestión del cambio 
  • Comunicación interna y tecnología
  • Soft skills y competencias de comunicación interna. Neurocomunicación

Duración

En la UOC, un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante.

Según el número de créditos ECTS, la duración de los programas de formación permanente oscila entre 1 mes y 2 años, aproximadamente:

  • Máster de formación permanente: 2 años
  • Diploma de especialización: 1 año
  • Diploma de experto: 1 semestre (6 meses) 
  • Curso de posgrado: entre 1 y  6 meses

Esta especialización es un programa derivado del máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos; se reconocerán las dos asignaturas en caso de querer cursar el máster universitario.
Diploma de Experto de Dirección de Comunicación Interna UOC-DIRCI

Profesorado

Dirección de los estudios

  • Gemma San Cornelio Esquerdo
    Gemma San Cornelio Esquerdo

    Catedrática de Comunicación, cultura visual y diseño. Actualmente es la Directora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Doctora en Comunicación Audiovisual y Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.  Ha sido directora académica del Máster Universitario en Diseño, Identidad visual y Construcción de Marca en la UOC. Coordinadora del grupo de investigación MEDIACCIONS de la UOC e investigadora en cultura digital, prácticas creativas, participación y redes sociales.

Diploma de Experto de Dirección de Comunicación Interna UOC-DIRCI

Salidas profesionales

Objetivos

  • Entender el papel actual del departamento de comunicación en las organizaciones y conocer sus relaciones con las diversas áreas y departamentos, especialmente con dirección, marketing y recursos humanos.
  • Familiarizar al estudiante con las herramientas de comunicación interna empleadas hoy en día dentro de las organizaciones, para determinar el alcance del mensaje de comunicación deseado.
  • Entender la comunicación interna: reflexiones primigenias, estado de la cuestión y también futuro más inmediato. 
  • Capacitar al estudiante para desarrollar el plan de comunicación interna, delimitando los objetivos, la operativa y los recursos en la comunicación interna de la organización. Abordar todas sus fases: diagnosis, planteamiento estratégico, plan de acción, ejecución y medición (indicadores).
  • Conocer las últimas tendencias para poder hacer frente a los retos actuales de la comunicación interna: sostenibilidad, IA, nuevas tecnologías, descentralización, retención del talento, neurocomunicación, etc.

Objetivos


  • Entender el papel actual del departamento de comunicación en las organizaciones y conocer sus relaciones con las diversas áreas y departamentos, especialmente con dirección, marketing y recursos humanos.
  • Familiarizar al estudiante con las herramientas de comunicación interna empleadas hoy en día dentro de las organizaciones, para determinar el alcance del mensaje de comunicación deseado.
  • Entender la comunicación interna: reflexiones primigenias, estado de la cuestión y también futuro más inmediato. 
  • Capacitar al estudiante para desarrollar el plan de comunicación interna, delimitando los objetivos, la operativa y los recursos en la comunicación interna de la organización. Abordar todas sus fases: diagnosis, planteamiento estratégico, plan de acción, ejecución y medición (indicadores).
  • Conocer las últimas tendencias para poder hacer frente a los retos actuales de la comunicación interna: sostenibilidad, IA, nuevas tecnologías, descentralización, retención del talento, neurocomunicación, etc. 
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

  • Graduados en comunicación, periodismo, publicidad y relaciones públicas o recursos humanos, o carreras afines.
  • Profesionales de la comunicación y recursos humanos, con responsabilidades de comunicación interna que quieran impulsar o desarrollar su carrera en este ámbito y requieran formación específica.
  • Perfiles técnicos que ya ejerzan en el ámbito de la comunicación interna y que deseen potenciar su carrera profesional.
  • Mánagers y perfiles directivos que necesiten entender cómo mejorar la comunicación interna en sus organizaciones.
  • Consultores de comunicación y relaciones públicas interesados en potenciar la comunicación interna en sus organizaciones.

Competencias

  • Conocer y aplicar las capacidades directivas que permitan planificar, liderar, implementar y evaluar planes de comunicación interna.
  • Adquirir la capacidad de tomar decisiones desde un enfoque estratégico a partir de los resultados de una investigación rigurosa.
  • Saber adaptar el mensaje comunicativo a las especificidades del sector en el que opera la organización, identificando los públicos objetivo, y mediante los diferentes canales de comunicación tradicionales y emergentes.
  • Saber aplicar con creatividad técnicas específicas de relaciones públicas en función del problema y la oportunidad comunicativa de que se trate en el contexto de una organización.

Salidas profesionales

  • Responsable de comunicación corporativa en empresas o instituciones. Desde una visión holística de la comunicación, responsable de coordinar la comunicación interna.
  • Responsable de comunicación interna. Responsable de fomentar la comunicación con los trabajadores y el diálogo entre todas las áreas de la organización. 
  • Auditor/a de comunicación interna. Profesional responsable de determinar si la organización comunica eficazmente su identidad y estrategia en el ámbito interno.
  • Asesor/a de comunicación interna. Profesional que asesora empresas sobre cómo desarrollar la estrategia de comunicación interna.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC es la universidad en línea mejor valorada de España por el ranking CYD 2025.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Diploma de Experto de Dirección de Comunicación Interna UOC-DIRCI

Requisitos de acceso

Titulación de acceso

Para cursar el programa es necesario tener una titulación universitaria previa. En caso de no tenerla, se puede acceder al programa acreditando experiencia profesional.

Consulta la información y la documentación que debes entregar en función de donde hayas cursado los estudios:
Documentación

Tendrás que entregar la documentación que acredite tu titulación o tu experiencia profesional durante los 10 días posteriores a la formalización de la matrícula. Consulta qué documentación es necesaria en cada caso y cómo y dónde tienes que presentarla.

Conocimientos previos

No se requieren conocimientos previos

Titulación

Los estudiantes que finalicen sus estudios de formación permanente obtendrán, en función del programa cursado, el título de máster de formación permanente, el diploma de especialización o el diploma de experto.

Los estudiantes que superen otros cursos de formación continua recibirán el certificado correspondiente.
Diploma de Experto de Dirección de Comunicación Interna UOC-DIRCI

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula de los programas de formación permanente, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

Consulta el apartado Formas de pago. Al matricularte, podrás escoger la forma de pago que más te convenga.
Concepto Precio
Precio del curso
1.580 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Máster de formación permanente: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

En caso de matricularse un máster con un importe superior a 5.000 euros, la primera cuota se abonará por domiciliación bancaria.

Diploma de especialización: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV,  en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación.

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Master de formación permanente: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de especialización: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera.

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC asignaturas libres, cursos de idiomas, seminarios, cursos de formación a medida (UOC Corporate) o un diploma de experto. Si estás estudiando un grado o máster universitario pero aún no te has titulado, también se te aplicará el descuento de comunidad.

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster de formación permanente o diploma de especialización en la UOC.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Si puedes aplicarte uno de estos descuentos y, además, te matriculas durante el periodo de matriculación anticipada, en primer lugar se aplicará el descuento de matriculación anticipada y sobre el importe resultante se aplicará el otro descuento.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

Consultar itinerario
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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