Diploma de Experto Online de Dirección de Comunicación Interna UOC-DIRCI
Presentación
La comunicación interna resulta una praxis estratégica bidireccional cada vez más profesionalizada en las organizaciones y se convierte en esencial para fomentar y mantener un contrato psicológico, basado en la confianza y el compromiso de los empleados, que estimula el logro de los retos de la organización.
Este título destaca por su estrecho vínculo con el sector gracias a la colaboración con DIRCI (Asociación de Directivos y Referentes de Comunicación Interna). Esta participación garantiza un aprendizaje alineado con las demandas actuales del mercado y te pone en contacto directo con las mejores praxis del sector.
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En el contexto actual, la comunicación interna ha dejado de ser una función operativa para transformarse en una palanca estratégica fundamental. Las organizaciones no pueden limitarse a emitir mensajes, sino que deben ser capaces de desplegar acciones diseñadas desde el centro de la organización.
Liderada por profesionales responsables de esta función, la comunicación interna tiene un claro destinatario: cada una de las personas que componen la organización. ¿Su misión? Alinear todo lo que ocurre, lo que se dice y lo que se piensa bajo un propósito común.
¿Por qué estudiar el diploma de experto de Dirección de Comunicación Interna UOC-DIRCI?
Con este programa conseguirás:
- Aprovechar el poder de la comunicación interna para construir una cultura de trabajo saludable, comprometida y efectiva.
- Diseñar un plan de comunicación interna, generando compromiso y confianza y midiendo la eficacia.
- Convertir la función comunicativa en una herramienta de apoyo constante para los empleados, especialmente en momentos de cambio.
En el contexto actual, la comunicación interna ha dejado de ser una función operativa para transformarse en una palanca estratégica fundamental. Las organizaciones no pueden limitarse a emitir mensajes, sino que deben ser capaces de desplegar acciones diseñadas desde el centro de la organización.
Liderada por profesionales responsables de esta función, la comunicación interna tiene un claro destinatario: cada una de las personas que componen la organización. ¿Su misión? Alinear todo lo que ocurre, lo que se dice y lo que se piensa bajo un propósito común.
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- Aprovechar el poder de la comunicación interna para construir una cultura de trabajo saludable, comprometida y efectiva.
- Diseñar un plan de comunicación interna, generando compromiso y confianza y midiendo la eficacia.
- Convertir la función comunicativa en una herramienta de apoyo constante para los empleados, especialmente en momentos de cambio.
- De la mano de profesionales en activos, podrás conocer las últimas tendencias para hacer frente a un tipo de comunicación particular, que también está orientada al negocio, a partir de la aportación del capital fundamental de la organización: las personas.
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Inicio
14 oct 2026
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20% dto.
Matrícula anticipada
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12
Créditos ECTS
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Idiomas: Español
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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