Máster universitario Online en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos
Presentación
¿Sabes cómo elaborar estratégicamente un plan de comunicación? ¿Te interesa la organización de actos y el protocolo? Las empresas e instituciones están inmersas en un contexto de profundos cambios que afectan la manera de cómo comunicarse con sus públicos. Con este máster adquirirás las competencias y los conocimientos que se necesitan en el ámbito profesional de la comunicación corporativa, el protocolo y la organización de eventos.
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El máster de Comunicación corporativa, protocolo y eventos de la UOC capacita al alumnado para el ejercicio profesional de la comunicación en empresas e instituciones. Este programa aporta al alumnado las competencias siguientes:
- diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de comunicación corporativa
- organizar actos institucionales y de empresa
- facilitar los conocimientos para aplicar la normativa protocolaria
- dominar los nuevos entornos digitales y adaptarse a las necesidades actuales y futuras del sector.
También puedes acceder a más información accediendo al:
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Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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COMeIN
Revista de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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Online
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Idiomas: Español, Catalán
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