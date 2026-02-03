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Máster universitario Online en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos

Presentación

¿Sabes cómo elaborar estratégicamente un plan de comunicación? ¿Te interesa la organización de actos y el protocolo? Las empresas e instituciones están inmersas en un contexto de profundos cambios que afectan la manera de cómo comunicarse con sus públicos. Con este máster adquirirás las competencias y los conocimientos que se necesitan en el ámbito profesional de la comunicación corporativa, el protocolo y la organización de eventos.
Tu máster, por menos de 2.900 €

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Más información

 

El máster de Comunicación corporativa, protocolo y eventos de la UOC capacita al alumnado para el ejercicio profesional de la comunicación en empresas e instituciones. Este programa aporta al alumnado las competencias siguientes:

  • diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de comunicación corporativa
  • organizar actos institucionales y de empresa
  • facilitar los conocimientos para aplicar la normativa protocolaria
  • dominar los nuevos entornos digitales y adaptarse a las necesidades actuales y futuras del sector.

También puedes acceder a más información accediendo al:              

Blog del máster

Síguenos en Twitter @UOCinfocom - #masterComUOC  

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

Publicaciones y blogs

COMeIN
Revista de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.   

+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Con la colaboración de:

Sesión informativa video link

Sesión informativa

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster universitario en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos

Plan de estudios

60
ECTS
18
ECTS
Optativa
36
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

 

Planificación en un año

 

Planificación en dos años

Asignaturas semestre 115 créditos
5
5
5

Asignaturas semestre 2
15 créditos
5
5
5

Asignaturas semestre 3
18 créditos
6
Optativa 1
6
Optativa 2
6

Asignaturas semestre 4
12 créditos
Optativa 3
6
TFM
6

Total
60 créditos

Carga lectiva

60 créditos

El máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos ofrece las materias de formación obligatoria, formación optativa, prácticas y trabajo final de máster.

Prácticas

Tipología de la asignaturaOptativa
Duración6 créditos ECTS, que equivalen a 150 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual
Requisitos

Haber superado 30 créditos obligatorios

 

 
Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo. 

Empresas colaboradoras

 

NOTA: La disponibilidad concreta de la oferta de prácticas en estos centros puede encontrarse en la herramienta de gestión de prácticas.

Prácticas


Tipología de la asignaturaOptativa
Duración6 créditos ECTS, que equivalen a 150 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad/ Modalidades

Presencial, semipresencial o virtual
Requisitos

Haber superado 30 créditos obligatorios

 

 
Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, quienes garantizan que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo. 

Empresas colaboradoras

 

NOTA: La disponibilidad concreta de la oferta de prácticas en estos centros puede encontrarse en la herramienta de gestión de prácticas. La lista de empresas con convenios de prácticas puede variar desde el momento en que os apuntéis hasta que se empiecen las prácticas.

 

 

Podéis encontrar más información sobre el funcionamiento de las prácticas en el plan docente de la asignatura. Esta información se actualiza cada semestre y, por tanto, la explicación concreta de la asignatura de prácticas siempre hace referencia al semestre en curso.


El procedimiento y las fechas de solicitud de las prácticas se exponen en el espacio del Campus Virtual Trámites / Prácticas curriculares.

 

+ Consulta más detalles de las prácticas

Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo Final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos, el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.


El trabajo final de máster universitario consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del  máster universitario. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.
 
En el máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado o máster universitario.

Trabajo Final


Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos, el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.


El trabajo final de máster universitario consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del  máster universitario. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.
 
En el máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los ámbitos establecidos. El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de grado o máster universitario. Para matricularse del trabajo final, previamente hay que haber hecho una solicitud, que debe ser aceptada por el equipo docente del programa. El tutor académico de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.
 
El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, lo asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa. 

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe realizar una exposición de dicho trabajo ante una comisión de evaluación, que lo evalúan.


La calificación del trabajo final consta de tres partes: el seguimiento y la elaboración del trabajo, el proyecto o estudio final realizado y la defensa del trabajo. 


Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha requerido el acceso al programa.

Duración

El máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos tiene una duración mínima estimada de 1 año académico distribuido en dos cuatrimestres, con una carga total de 60 créditos ECTS.

Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC permite que cada persona pueda ajustar la duración y el ritmo de los estudios a sus posibilidades de dedicación y a su disponibilidad de tiempo.

De esta manera, los estudiantes pueden decidir cada cuatrimestre las asignaturas que quieren cursar. Para ello, en el momento de formalizar la matrícula, la UOC pone a disposición de los estudiantes un tutor que les ofrece asistencia directa y el asesoramiento necesario.

Complementos de formación

Con el objetivo de nivelar el bagaje formativo de los estudiantes que no son titulados en el área de ciencias sociales, descrito en el perfil de ingreso recomendado

(ámbitos de conocimiento de comunicación, protocolo, organización de eventos, relaciones institucionales, periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, márketing, turismo, administración de empresas o titulaciones afines) se tendrá que cursar de forma obligatoria una asignatura de 6 créditos de complementos de formación:

  • Conceptos y práctica de la comunicación corporativa (6 créditos)

Esta asignatura pretende realizar una inmersión a los conceptos de la comunicación corporativa, desde una perspectiva teórica y práctica. Ofrece una visión sobre la organización y el funcionamiento del sector de la comunicación corporativa, define roles profesionales y repasa las principales técnicas de relaciones públicas para dar respuesta a las necesidades comunicativas de empresas e instituciones.

Complementos de formación


Con el objetivo de nivelar el bagaje formativo de los estudiantes que no son titulados en el área de ciencias sociales, descrito en el perfil de ingreso recomendado

(ámbitos de conocimiento de comunicación, protocolo, organización de eventos, relaciones institucionales, periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, márketing, turismo, administración de empresas o titulaciones afines) se tendrá que cursar de forma obligatoria una asignatura de 6 créditos de complementos de formación:

  • Conceptos y práctica de la comunicación corporativa (6 créditos)

Esta asignatura pretende realizar una inmersión a los conceptos de la comunicación corporativa, desde una perspectiva teórica y práctica. Ofrece una visión sobre la organización y el funcionamiento del sector de la comunicación corporativa, define roles profesionales y repasa las principales técnicas de relaciones públicas para dar respuesta a las necesidades comunicativas de empresas e instituciones. 

Aporta al alumnado los conocimientos y competencias para contextualizar el papel de la comunicación corporativa en las organizaciones públicas y privadas en el entorno económico y social actual. En definitiva, permite al alumnado familiarizarse con las actividades que llevan a cabo los profesionales de la comunicación corporativa.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu máster universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en comunicación y el diseño
  • 25

    horas

  • 100%

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  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector de la comunicación y el diseño: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en comunicación y diseño y siete insignias del curso de Google.

 

Máster universitario en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

 

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Evaluación de estudios previos


La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15% de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP

Máster universitario en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos

Profesorado

Dirección de estudios

  • Gemma San Cornelio Esquerdo
    Gemma San Cornelio Esquerdo

    Catedrática de Comunicación, cultura visual y diseño. Actualmente es la Directora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Doctora en Comunicación Audiovisual y Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.  Ha sido directora académica del Máster Universitario en Diseño, Identidad visual y Construcción de Marca en la UOC. Coordinadora del grupo de investigación MEDIACCIONS de la UOC e investigadora en cultura digital, prácticas creativas, participación y redes sociales.

Máster universitario en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos

Salidas profesionales

Salidas profesionales

El Máster Universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos de la UOC busca satisfacer la demanda de un sector en expansión. Uno de los objetivos fundamentales consiste en crear las condiciones ideales para que el alumnado pueda adquirir las competencias necesarias para ser capaz de desempeñar las siguientes funciones profesionales:

  • Responsable de comunicación corporativa en empresas o instituciones. Desde una visión holística de la comunicación, responsable de coordinar la comunicación corporativa e institucional y la comunicación interna.
  • Dirección de relaciones públicas. Profesional que se encarga de establecer y mantener relaciones entre una empresa o institución y sus grupos de interés o públicos objetivo (stakeholders).
  • Técnico/a o coordinador/a de protocolo y relaciones institucionales. Profesional que diseña y ejecuta los eventos de una empresa o institución garantizando que se aplican correctamente las técnicas propias del protocolo.

Salidas profesionales


El Máster Universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos de la UOC busca satisfacer la demanda de un sector en expansión. Uno de los objetivos fundamentales consiste en crear las condiciones ideales para que el alumnado pueda adquirir las competencias necesarias para ser capaz de desempeñar las siguientes funciones profesionales:

  • Responsable de comunicación corporativa en empresas o instituciones. Desde una visión holística de la comunicación, responsable de coordinar la comunicación corporativa e institucional y la comunicación interna.
  • Dirección de relaciones públicas. Profesional que se encarga de establecer y mantener relaciones entre una empresa o institución y sus grupos de interés o públicos objetivo (stakeholders).
  • Técnico/a o coordinador/a de protocolo y relaciones institucionales. Profesional que diseña y ejecuta los eventos de una empresa o institución garantizando que se aplican correctamente las técnicas propias del protocolo.
  • Responsable de comunicación interna. Responsable de fomentar la comunicación con los empleados y el diálogo entre todas las áreas de la organización.
  • Responsable del Gabinete  de prensa. Responsable de las relaciones de la organización con los medios de comunicación.
  • Gestor/a de comunidades (community manager). Profesional responsable de la gestión de la presencia de la organización en las redes sociales.
  • Auditor/a de comunicación. Profesional responsable de determinar si la organización está comunicando eficazmente su identidad y estrategia.
  • Asesor/a de comunicación. Profesional que asesora a empresas sobre cómo desarrollar la estrategia de comunicación corporativa.
  • Asesor/a de protocolo. Profesional que asesora sobre la aplicación de las normativas protocolarias (precedencias, presidencias, tratamientos protocolarios, etc.) a empresas o instituciones.
  • Organizador/a de eventos (event planner). Profesional que se encarga del diseño y la producción de eventos corporativos.
  • Organizador/a profesional de congresos (OPC). Profesional especialista en la planificación y supervisión de congresos y reuniones profesionales.
  • Ejecutivo/a o director/a de cuentas en una empresa consultora de comunicación y relaciones públicas (también llamadas agencias de relaciones públicas).

Objetivos

El máster de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos de la UOC está orientado a capacitar en el ejercicio profesional de la comunicación en empresas e instituciones. Este programa aporta al alumnado las competencias para diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de comunicación corporativa. El máster también prepara  para la organización de eventos institucionales y de empresa, y da los conocimientos para aplicar la normativa protocolaria.

Los principales entornos donde los graduados y graduadas del máster podrán ejercer su labor profesional son los departamentos de comunicación, relaciones institucionales y protocolo de empresas e instituciones, las empresas consultoras de comunicación y relaciones públicas, y las agencias especializadas en organización de eventos.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos se dirige a colectivos y perfiles profesionales muy diversos. En primer lugar, a quienes ejercen o aspiran a ejercer responsabilidades comunicativas que requieren conocimientos profundos sobre la identificación de públicos, la selección de canales y la elaboración de mensajes. También a los profesionales que ejercen en gabinetes de prensa y que desean ir más allá de esta función para abarcar otros aspectos que inciden en la reputación de las organizaciones. El máster se dirige también a profesionales que necesiten completar y actualizar su formación y capacitarse así para gestionar la comunicación de manera integral. Además, dado que la formación especializada en protocolo y organización de eventos es requerida en entidades públicas y privadas, esta titulación se dirige a quienes quieran dedicarse a la producción y gestión de eventos corporativos, el ejercicio de las relaciones institucionales y la asesoría en materia de protocolo.

Perfiles


El máster universitario de Comunicación corporativa, protocolo y eventos se dirige a colectivos y perfiles profesionales muy diversos. En primer lugar, a quienes ejercen o aspiran a ejercer responsabilidades comunicativas que requieren conocimientos profundos sobre la identificación de públicos, la selección de canales y la elaboración de mensajes. También a los profesionales que ejercen en gabinetes de prensa y que desean ir más allá de esta función para abarcar otros aspectos que inciden en la reputación de las organizaciones. El máster se dirige también a profesionales que necesiten completar y actualizar su formación y capacitarse así para gestionar la comunicación de manera integral. Además, dado que la formación especializada en protocolo y organización de eventos es requerida en entidades públicas y privadas, esta titulación se dirige a quienes quieran dedicarse a la producción y gestión de eventos corporativos, el ejercicio de las relaciones institucionales y la asesoría en materia de protocolo.

Competencias

Competencias generales

  • Organización y planificación.
  • Generación de nuevas ideas (creatividad, iniciativa e innovación).
  • Comunicación oral y escrita.
  • Dirección y trabajo en equipo.
  • Liderazgo y toma de decisiones

Competencias transversales

  • Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
  • Comunicación eficaz, integrando ideas complejas y argumentándolas de modo persuasivo.
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional, y diseñar soluciones para la mejora de estas prácticas.

Competencias específicas

  • Conocer y aplicar las capacidades directivas que permitan planificar, liderar, implementar y evaluar.
  • Ser capaz de diseñar y planificar eventos corporativos que se adecuen estratégicamente a las necesidades comunicativas y presupuestarias de la organización.

Competencias


Competencias generales

  • Organización y planificación.
  • Generación de nuevas ideas (creatividad, iniciativa e innovación).
  • Comunicación oral y escrita.
  • Dirección y trabajo en equipo.
  • Liderazgo y toma de decisiones

Competencias transversales

  • Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
  • Comunicación eficaz, integrando ideas complejas y argumentándolas de modo persuasivo.
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional, y diseñar soluciones para la mejora de estas prácticas.

Competencias específicas

  • Conocer y aplicar las capacidades directivas que permitan planificar, liderar, implementar y evaluar.
  • Ser capaz de diseñar y planificar eventos corporativos que se adecuen estratégicamente a las necesidades comunicativas y presupuestarias de la organización.
  • Ser capaz de coordinar acciones de protocolo empresarial y oficial al servicio de los objetivos corporativos.
  • Identificar las dinámicas de los medios de comunicación de masas (mass media) y los medios sociales (social media) para diseñar, dirigir e implementar acciones de gabinete de prensa aplicando una correcta expresión oral y escrita.
  • Dominar la metodología de investigación rigurosa sobre cómo se producen las relaciones con los públicos objetivo (stakeholders) en el entorno digital, para aplicar nuevas tendencias de comunicación en medios sociales y diseñar propuestas innovadoras.
  • Aplicar sistemas de evaluación de la reputación (en línea y fuera de línea) de empresas e instituciones, detectando posibles conflictos potenciales (issues management) para elaborar, dirigir y gestionar planes de comunicación de crisis.
  • Adquirir la capacidad para tomar decisiones desde un enfoque estratégico a partir de los resultados de una investigación rigurosa.
  • Saber adaptar el mensaje comunicativo a las especificidades del sector en el que opera la organización, identificando los públicos objetivo, y mediante los diferentes canales de comunicación tradicionales y emergentes.
  • Saber aplicar creativamente técnicas específicas de relaciones públicas en función del problema y oportunidad comunicativa de las que se trate en el contexto de una organización.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster universitario en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos

Requisitos de acceso

Criterios de admisión

No existen criterios específicos de admisión para acceder al máster. Sin embargo, a los estudiantes que no tengan el perfil de ingreso recomendado (ámbitos de conocimiento como comunicación, protocolo, organización de eventos, relaciones institucionales, periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, marketing, turismo, administración de empresas o titulaciones afines) deberán cursar obligatoriamente 6 créditos de complementos formativos

 

Perfiles de ingreso recomendados

Para cursar el máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos se recomienda haber superado alguno de los estudios que se detallan a continuación:
 
  • Comunicación
  • Protocolo
  • Organización de eventos
  • Relaciones institucionales
  • Periodismo
  • Comunicación Audiovisual
  • Publicidad y Relaciones Públicas
  • Marketing
  • Turismo
  • Administración de Empresas
  • Titulaciones afines

Conocimientos previos

Para cursar el máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos corporativos es necesario estar en posesión de algunos de los estudios que se detallan a continuación:


-Titulaciones del ámbito de las ciencias sociales, en áreas de conocimiento como comunicación, protocolo, organización de eventos, relaciones institucionales, periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, márketing, turismo, administración de empresas o titulaciones afines.

-Cualquier persona que tenga un título superior oficial que esté interesada en la comunicación y las relaciones públicas y que desarrolle su actividad profesional en estos ámbitos. 

La visión abierta e interdisciplinar del ámbito de conocimiento del máster universitario permite a los estudiantes de cualquier disciplina descritas, permite la aproximación efectiva y eficiente a la comunicación corporativa, el protocolo y los eventos. Sin embargo, el programa del máster está diseñado de manera que los estudiantes provenientes de ámbitos diferentes puedan seguirlo con éxito.

Conocimientos previos


Para cursar el máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos corporativos es necesario estar en posesión de algunos de los estudios que se detallan a continuación:


-Titulaciones del ámbito de las ciencias sociales, en áreas de conocimiento como comunicación, protocolo, organización de eventos, relaciones institucionales, periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, márketing, turismo, administración de empresas o titulaciones afines.

-Cualquier persona que tenga un título superior oficial que esté interesada en la comunicación y las relaciones públicas y que desarrolle su actividad profesional en estos ámbitos. 

La visión abierta e interdisciplinar del ámbito de conocimiento del máster universitario permite a los estudiantes de cualquier disciplina descritas, permite la aproximación efectiva y eficiente a la comunicación corporativa, el protocolo y los eventos. Sin embargo, el programa del máster está diseñado de manera que los estudiantes provenientes de ámbitos diferentes puedan seguirlo con éxito. 

Los estudiantes que no provengan de las titulaciones recomendadas tendrán que cursar de forma obligatoria una asignatura de 6 créditos de complementos de formación:

  • Conceptos y práctica de la comunicación corporativa (6 créditos)
Máster universitario en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos

Matrícula y precio

* Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.

** Matrícula estimada para 60 créditos ECTS, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Concepto Precio
Precio por crédito *
25,82 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje *
18,30 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas *
5,16 €/cr
Precio orientativo a tiempo completo (1 año) **: 2.900,00 €

El precio orientativo indicado en la tabla está calculado basándose en un máster universitario de 60 créditos. El precio final de la matrícula será el resultante de su formalización efectiva.

Duración

Precio orientativo

Pago a plazos
A tiempo completo (1 año)4.330 €Hasta 9 cuotas
A tiempo parcial (2 años)4.840 € Hasta 17 cuotas
A tu ritmo. Matrícula semestral sin mínimo de asignaturas

Más información:

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Pago fraccionado

Flexibilidad para estudiar.

Tu máster, por menos de 2.900 €

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

Cómo matricularse

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula, que el tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los másters que inician docencia en los meses de septiembre y octubre

Matriculación a partir de octubre

Para los másters que inician docencia en los meses de febrero y marzo

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 22 de abril al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado  y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español tendrá un incremento del 45% en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank y tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.
Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en la web de AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad. 

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

 

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  


Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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