Màster universitari Online en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments
Presentació
Saps com s'elabora estratègicament un pla de comunicació? T'interessa l'organització d'actes i el protocol? Les empreses i les institucions estan immerses en un context de profunds canvis que afecten la manera com han de comunicar-se amb els seus públics. Amb aquest màster universitari adquiriràs les competències i els coneixements que es necessiten en l'àmbit professional de la comunicació corporativa, el protocol i l'organització d'esdeveniments.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
Consulta l'apartat matrícula i preu
Fracciona en quotes el teu màster.
Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en la comunicació i el disseny”
Comença el màster amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum
El màster universitari de Comunicació corporativa, protocol i esdeveniments de la UOC capacita l'estudiantat per a l'exercici professional de la comunicació en empreses i institucions. Aquest programa aporta a l'alumnat les competències següents:
- dissenyar, executar i avaluar projectes de comunicació corporativa.
- organitzar actes institucionals i d'empresa
- facilitar els coneixements per aplicar la normativa protocol·lària
- dominar els nous entorns digitals i adaptar-se a les necessitats actuals i futures del sector.
També pots accedir a més informació sobre el màster a través del:
Segueix-nos a Twitter @UOCinfocom - #masterComUOC
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
-
Inici
14 d’oct. 2026
-
100%
Online
-
60
Crèdits ECTS
-
Idiomes: Català, Castellà
-
Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
-
La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.