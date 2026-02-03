Diploma d'Expert Online de Direcció de Comunicació Interna UOC-DIRCI

Presentació

La comunicació interna esdevé una praxi estratègica bidireccional cada vegada més professionalitzada a les organitzacions i es converteix en essencial per fomentar i mantenir un contracte psicològic, basat en la confiança i el compromís dels empleats, que estimula l'assoliment dels reptes de l'organització.

Aquest títol destaca pel seu estret vincle amb el sector gràcies a la col·laboració amb DIRCI (Associació de Directius i Referents de Comunicació Interna). Aquesta participació garanteix un aprenentatge alineat amb les demandes actuals del mercat i et posa en contacte directe amb les millors praxis del sector.
En el context actual, la comunicació interna ha deixat de ser una funció operativa per esdevenir una palanca estratègica fonamental. Les organitzacions no es poden limitar a emetre missatges, sinó que han de ser capaces de desplegar accions dissenyades des del centre de l'organització.

Liderada per professionals responsables d'aquesta funció, la comunicació interna té un destinatari clar: cadascuna de les persones que componen l'organització. La seva missió? Alinear tot el que passa, el que es diu i el que es pensa sota un propòsit comú.

Per què he d'estudiar el diploma d'expert de Direcció de Comunicació Interna UOC-DIRCI?

Amb aquest programa aconseguiràs:

  • Aprofitar el poder de la comunicació interna per construir una cultura de treball saludable, compromesa i efectiva.
  • Dissenyar un pla de comunicació interna, generant compromís i confiança i mesurant l'eficàcia.
  • Convertir la funció comunicativa en una eina de suport constant per als empleats, especialment en moments de canvi.

  • Sota el guiatge de professionals en actius, podràs conèixer les últimes tendències per fer front a un tipus de comunicació particular, que també està orientada al negoci, a partir de l'aportació del capital fonamental de l'organització: les persones. 
  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 20% dte.

    Matrícula anticipada

  • 12

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Matricula't

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Programa acadèmic

Programa acadèmic

Comunicació interna (6 crèdits)*

El mapa de la comunicació interna

  • Definicions i característiques
  • Els reptes de la comunicació interna
  • Una especialitat de la comunicació corporativa 
  • El departament o l'àrea responsable de la comunicació interna
  • Plantejament estratègic de la comunicació interna

Negoci i comunicació interna

  • Etapes del plantejament estratègic de la comunicació interna: investigació preliminar, estratègia, execució i mesurament
  • Actors, llenguatges i mitjans de la comunicació interna
  • Situacions en què la comunicació interna és clau

* Aquesta assignatura forma part del màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments.

Desafiaments de la direcció de la comunicació interna (6 crèdits)

  • Management de la comunicació interna
  • Comunicació interna per a la gestió del canvi 
  • Comunicació interna i tecnologia
  • Soft skills i competències de comunicació interna. Neurocomunicació

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster de formació permanent: 2 anys
  • Diploma d'especialització: 1 any
  • Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

 

Aquesta especialització és un programa derivat del màster universitari Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments; es reconeixeran les dues assignatures en cas de voler cursar el màster universitari.
Professorat

Direcció dels estudis

  • Gemma San Cornelio Esquerdo
    Gemma San Cornelio Esquerdo

    Catedràtica de Comunicació, cultura visual i disseny. Actualment, és la Directora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Doctora en Comunicació Audiovisual i Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Ha estat directora acadèmica del Màster Universitari en Disseny, Identitat visual i Construcció de Marca en la UOC. Coordinadora del grup de recerca MEDIACCIONS de la UOC i investigadora en cultura digital, pràctiques creatives, participació i xarxes socials.

Sortides professionals

Objectius

  • Entendre el paper actual del departament de comunicació en les organitzacions i conèixer les seves relacions amb les diverses àrees i departaments, especialment amb direcció, màrqueting i recursos humans.
  • Familiaritzar l'estudiant amb les eines de comunicació interna emprades avui en dia a les organitzacions, per tal de determinar l'abast del missatge de comunicació desitjat.
  • Entendre la comunicació interna: reflexions primigènies, estat de la qüestió i també futur més immediat. 
  • Capacitar l'estudiant per desenvolupar el pla de comunicació interna, delimitant els objectius, l'operativa i els recursos en la comunicació interna de l'organització. Abordar-ne totes les fases: diagnosi, plantejament estratègic, pla d'acció, execució i mesurament (indicadors).
  • Conèixer les últimes tendències per poder fer front als reptes actuals de la comunicació interna: sostenibilitat, IA, noves tecnologies, descentralització, retenció del talent, neurocomunicació, etc. 
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

  • Graduats en comunicació, periodisme, publicitat i relacions públiques o recursos humans, o carreres afins.
  • Professionals de la comunicació i recursos humans, amb responsabilitats de comunicació interna que vulguin impulsar o desenvolupar la seva carrera en aquest àmbit i requereixin formació específica.
  • Perfils tècnics que ja exerceixin en l'àmbit de la comunicació interna i que vulguin potenciar la seva carrera professional.
  • Mànagers i perfils directius que necessitin entendre com millorar la comunicació interna a les seves organitzacions.
  • Consultors de comunicació i relacions públiques interessats a potenciar la comunicació interna a les seves organitzacions.

Competències

  • Conèixer i aplicar les capacitats directives que permetin planificar, liderar, implementar i avaluar plans de comunicació interna.
  • Adquirir la capacitat de prendre decisions des d'un enfocament estratègic a partir dels resultats d'una recerca rigorosa.
  • Saber adaptar el missatge comunicatiu a les especificitats del sector en el qual treballa l'organització, identificant els públics objectiu, i mitjançant els diferents canals de comunicació tradicionals i emergents.
  • Saber aplicar amb creativitat tècniques específiques de relacions públiques en funció del problema i l'oportunitat comunicativa de què es tracti en el context d'una organització.

Sortides professionals

  • Responsable de comunicació corporativa en empreses o institucions. Des d'una visió holística de la comunicació, responsable de coordinar la comunicació interna.
  • Responsable de comunicació interna. Responsable de fomentar la comunicació amb els treballadors i el diàleg entre totes les àrees de l'organització. 
  • Auditor/a de comunicació interna. Professional responsable de determinar si l'organització comunica eficaçment la seva identitat i estratègia en l'àmbit intern.
  • Assessor/a de comunicació interna. Professional que assessora empreses sobre com s'ha de desenvolupar l'estratègia de comunicació interna.

Requisits d'accés

Titulació d'accés

Per cursar el programa cal tenir una titulació universitària oficial prèvia. En cas de no tenir-ne, es pot accedir al programa acreditant experiència professional.

Consulta la informació i la documentació que has de lliurar en funció d'on hagis cursat els estudis:
Documentació

Hauràs de lliurar la documentació que acrediti la teva titulació o la teva experiència professional durant els 10 dies posteriors a la formalització de la matrícula. Consulta quina documentació és necessària en cada cas i com i on l'has de presentar.

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Titulació

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert.

Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.
Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
1.580 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi.

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

