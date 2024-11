Diploma de Experto de Sostenibilidad Alimentaria

Francesc Xavier Medina Luque

Doctor en Antropología Social. Catedrático de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y Director de la Cátedra Unesco de Alimentación, Cultura y Desarrollo. Investigador principal (IP) del Grupo de Investigación Interdisciplinar en Alimentación, Nutrición, Sociedad y Salud (FoodLab) de la UOC. Presidente de la International Commission on the Anthropology of Food and Nutrition (ICAF) y miembro del Consejo de la Alimentación de Cataluña (Generalitat de Catalunya). Vicepresidente del Instituto Catalán de Antropología.