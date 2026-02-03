¿Qué es un MBA online?
El MBA de la UOC te permite consolidar tu capacidad de liderazgo para convertirte en un motor de innovación y cambio en el entorno empresarial.
Además, el máster de Executive MBA de Negocios Internacionales de la UOC es uno de los mejores MBA online del mundo en habla hispana, según los ránquines de formación superior.
Ahora tienes la oportunidad de mejorar las competencias directivas y adquirir conocimientos sobre emprendimiento, transformación digital y sostenibilidad, entre otras temáticas.
Sin clases ni horarios
Modalidad 100% online
De 60 hasta 90 créditos ECTS
¿Por qué escoger la UOC?
Alta satisfacción de nuestros graduados y graduadas
77 % volvería a elegir la UOC
81 % está satisfecho con la titulación obtenida
Reconocimiento por parte de las empresas
Valoran la preparación del estudiantado UOC y sus titulaciones
Comunidad académica amplia
Más de 97.500 estudiantes activos
133.00 personas tituladas
Metodología online de calidad
Modelo educativo centrado en el estudiante
Acompañamiento docente personalizado
Una metodología compatible con la vida laboral
91 % compagina estudios con trabajo
Premios y reconocimientos internacionales
A la calidad de la docencia, la investigación y el compromiso social
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