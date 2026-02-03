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Ahora tienes la oportunidad de mejorar las competencias directivas y adquirir conocimientos sobre emprendimiento, transformación digital y sostenibilidad, entre otras temáticas.