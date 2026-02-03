Què és un MBA online?
L'MBA de la UOC et permet consolidar la teva capacitat de lideratge per convertir-te en un motor d'innovació i canvi en l'entorn empresarial.
A més, el màster d'Executive MBA de Negocis Internacionals de la UOC és un dels millors MBA online del món en parla hispana, segons els rànquings de formació superior.
Ara tens l'oportunitat de millorar les competències directives i adquirir coneixements sobre emprenedoria, transformació digital i sostenibilitat, entre altres temàtiques.
Sense classes ni horaris
Modalitat 100 % online
De 60 fins a 90 crèdits ECTS
Per què triar la UOC?
Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades
77 % tornaria a triar la UOC
81 % està satisfet amb la titulació
Reconeixement per part de les empreses
Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions
Comunitat acadèmica àmplia
Més de 97.500 estudiants actius
133.000 persones titulades
Metodologia online de qualitat
Model educatiu centrat en l'estudiant
Acompanyament docent personalitzat
Una metodologia compatible amb la vida laboral
91 % compagina estudis amb treball
Premis i reconeixements internacionals
A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social
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