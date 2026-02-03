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Campus

Què és un MBA online?

L'MBA de la UOC et permet consolidar la teva capacitat de lideratge per convertir-te en un motor d'innovació i canvi en l'entorn empresarial. 

A més, el màster d'Executive MBA de Negocis Internacionals de la UOC és un dels millors MBA online del món en parla hispana, segons els rànquings de formació superior.

Ara tens l'oportunitat de millorar les competències directives i adquirir coneixements sobre emprenedoria, transformació digital i sostenibilitat, entre altres temàtiques.

Sense classes ni horaris

Modalitat 100 % online

De 60 fins a 90 crèdits ECTS

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Universitat 100 % online
La UOC, la millor universitat online

Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària, com el CYD 2026, el THE World University Rankings 2025 o l'U-Ranking 2025.

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Per què triar la UOC?

Alta satisfacció dels nostres graduats i graduades

77 % tornaria a triar la UOC

81 % està satisfet amb la titulació

Reconeixement per part de les empreses

Valoren la preparació de l'estudiantat UOC i les seves titulacions

Comunitat acadèmica àmplia

Més de 97.500 estudiants actius

133.000 persones titulades

Metodologia online de qualitat

Model educatiu centrat en l'estudiant

Acompanyament docent personalitzat

Una metodologia compatible amb la vida laboral

91 % compagina estudis amb treball

Premis i reconeixements internacionals

A la qualitat de la docència, la recerca i el compromís social

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