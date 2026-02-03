Máster universitario Online en Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) (UOC: centro adscrito EADA)
Presentación
El máster universitario de Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA Online) de UOC y EADA está enfocado a cubrir necesidades de las empresas y de los profesionales en el ámbito directivo. El objetivo es preparar a profesionales para que afronten con éxito el reto de progresar en su carrera profesional y mejorar sus capacidades de liderazgo y dirección, aportando valor a la organización donde trabajan.
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El Máster universitario de Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA Online) de UOC y EADA está diseñado para potenciar tus competencias directivas y prepararte para liderar equipos en entornos profesionales cambiantes. Adquirirás una base sólida de conocimientos y la confianza necesaria para afrontar con éxito los retos del liderazgo en un mercado altamente competitivo.
Titulación oficial
El máster universitario de Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
El máster universitario de Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta aquí los resultados académicos y de satisfacción de la titulación.
Consulta más detalles sobre:
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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90
Créditos ECTS
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Idiomas: Español
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Titulación oficial
Metodología semipresencial
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