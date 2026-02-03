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Máster universitario Online en Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) (UOC: centro adscrito EADA)

Presentación

El máster universitario de Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA Online) de UOC y EADA está enfocado a cubrir necesidades de las empresas y de los profesionales en el ámbito directivo. El objetivo es preparar a profesionales para que afronten con éxito el reto de progresar en su carrera profesional y mejorar sus capacidades de liderazgo y dirección, aportando valor a la organización donde trabajan.

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Más información

 

Titulación oficial

El máster universitario de Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


El máster universitario de Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta aquí los resultados académicos y de satisfacción de la titulación.

Consulta más detalles sobre:

+ Homologación

+ Legalización

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 90

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español

  • Titulación oficial

Metodología semipresencial

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.   

+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Acreditación de calidad AMBA

Association of MBAs

Image

Juntamente con:

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) (UOC: centro adscrito EADA)

Plan de estudios

90
ECTS
78
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Asignaturas obligatorias
Créditos
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
1
1
3
2
5
5
5

 

Semestres

Semestre 1
18 Créditos
Semana presencial I
5
Entorno Global de negocios
4
Dirección estratégica
3
Dirección de personas
3
Finanzas estratégicas
3
Semestre 2
24 Créditos
Dirección de marqueting
3
Inteligencia emocional
3
Decisiones Financieras
3
Dirección de la innovación
3
Gestión de proyectos
3
Dirección de operaciones y logística
3
Business Game I
3
Dirección de sistemas de información
3
Semestre 3
23 Créditos
Gestión del cambio
3
Marqueting digital y de contenidos
3
Open Innovation y Cocreación
3
Negocios Digitales
3
Ética y responsabilidad social
3
Inteligencia competitiva
3
Business Game II
3
TFM: Creatividad
1
TFM: Identificación de negocios
1
Semestre 4
25 Créditos
Estrategia internacional
4
Financiación de la innovación
3
Cross Cultural Management
3
Habilidades para la dirección
3
Trabajo final de Master I
2
Trabajo final de Master II
5
Semana presencial II
5

El plan de estudios del máster universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA online) UOC-EADA  se compone de los siguientes módulos:

- Formación presencial: una semana residencial en Barcelona al inicio del programa y otra al final, obligatorias, a las que se puede añadir una semana internacional optativa.

-  Formación online:

  •  68 créditos de asignaturas obligatorias.
  •  12 créditos del trabajo final de máster.

 

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu máster universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en la empresa
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector empresarial: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en la empresa y siete insignias del curso de Google.

 

Máster universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) (UOC: centro adscrito EADA)

Profesorado

Dirección de estudios

  • Xavier Baraza Sànchez
    Xavier Baraza Sànchez

    Doctor en Ingeniería Química, Máster en Química Experimental e Ingeniero químico industrial por la Universidad de Barcelona. Máster en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela Europea de Negocios. Máster en Prevención De Riesgos Laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña.

Máster universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) (UOC: centro adscrito EADA)

Salidas profesionales

Las salidas profesionales del MBA Online UOC-EADA son amplias y adaptadas a las demandas del mercado actual.

El conocimiento sólido que se obtiene sobre las áreas funcionales, junto con una visión estratégica del negocio, abre las puertas a cargos directivos en departamentos, unidades de negocio y áreas clave como desarrollo empresarial o dirección comercial, especialmente en empresas medianas y grandes.

La combinación de conocimientos estratégicos, habilidades directivas y pensamiento crítico capacita a los participantes para liderar proyectos complejos en entornos internacionales.

Objetivos

Los objetivos del Máster universitario de Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA Online) de UOC y EADA son:

  • Formar profesionales seguros y comprometidos, capaces de asumir un papel activo en la dirección de sus organizaciones y aportar valor desde posiciones de gerencia o dirección funcional.
  • Potenciar competencias directivas clave como el liderazgo, el trabajo en equipo, la colaboración en red y la capacidad para localizar y gestionar información actualizada.
  • Desarrollar una visión global e innovadora, con flexibilidad y preparación para aprovechar las tecnologías digitales en el desempeño profesional.
  • Fomentar el compromiso con el entorno promoviendo una toma de decisiones ética, responsable e inclusiva. 

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El máster universitario de Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA Online) de UOC y EADA se dirige a perfiles directivos con graduación universitaria y más de 5 años de experiencia profesional que buscan dar impulso a su carrera profesional.

Competencias

  • Diseñar, organizar y desarrollar la estrategia de la empresa de forma global y en cada una de sus áreas funcionales, elementos de valor y mercados.
  • Analizar, planificar y liderar proyectos de desarrollo personal, profesional y organizativo.
  • Integrar en la organización personas de perfiles profesionales y culturas diversas.
  • Analizar, planificar y liderar proyectos a partir de los elementos de valor de la empresa.
  • Crear, integrar, contrastar y comunicar información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones.
  • Valorar, contrastar, definir y comunicar planes de acción a partir de información incompleta y ambigua.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) (UOC: centro adscrito EADA)

Requisitos de acceso

Requisitos académicos

Para cursar el máster universitario Global MBA (MBA Online) de UOC y EADA es recomendable haber realizado alguno de los estudios que se detallan a continuación:

  • Titulación universitaria dentro de los ámbitos de Economía y Empresa, Ciencias o Ingeniería.

También se podrán aceptar otras titulaciones afines o equivalentes según la valoración de la comisión de titulación.

Con el objetivo de compensar las posibles deficiencias formativas que pudieran existir en cada caso, en función de la titulación de origen de los estudiantes y de su experiencia profesional (mínimo tres años), se recomendará/requerirá a los estudiantes la realización de créditos de formación compensatoria de forma previa al máster o simultánea.

Para acceder a estudios oficiales de máster, hay que estar en disposición de un título universitario oficial. Consulta la información correspondiente y la documentación que debes entregar, en función de donde hayas realizado estos estudios:

Requisitos académicos


Para cursar el máster universitario Global MBA (MBA Online) de UOC y EADA es recomendable haber realizado alguno de los estudios que se detallan a continuación:

  • Titulación universitaria dentro de los ámbitos de Economía y Empresa, Ciencias o Ingeniería.

También se podrán aceptar otras titulaciones afines o equivalentes según la valoración de la comisión de titulación.

Con el objetivo de compensar las posibles deficiencias formativas que pudieran existir en cada caso, en función de la titulación de origen de los estudiantes y de su experiencia profesional (mínimo tres años), se recomendará/requerirá a los estudiantes la realización de créditos de formación compensatoria de forma previa al máster o simultánea.

Para acceder a estudios oficiales de máster, hay que estar en disposición de un título universitario oficial. Consulta la información correspondiente y la documentación que debes entregar, en función de donde hayas realizado estos estudios:

Criterios de admisión

El proceso de admisión se divide en 2 pasos

  1. Registrarte rellenando el formulario de “Solicitar información”.
    Recibirás un email con un link para registrarte en nuestra plataforma de admisión.
    En esta podrás completar el formulario de admisión y entregar los documentos necesarios:
    • Copia del título universitario
    • Expediente académico
    • 1 fotocopia del pasaporte extranjero o D.N.I. español
    • 1 foto tamaño carné
    • 2 cartas de recomendación
    • Currículo
  2. Realizar una entrevista personal con el Director del MBA. En caso que lo estime oportuno, el Director podrá requerir al candidato la realización de un test online para evaluar su capacidad de respuesta lógica en algunos problemas y comprensión del ámbito de los negocios.

Máster universitario en Dirección Ejecutiva de Empresas (MBA) (UOC: centro adscrito EADA)

Matrícula y precio

* El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Precio *
29.000 €

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

  1. Para solicitar información, los interesados rellenarán un formulario con sus datos en www.eada.edu o en esta página de la UOC.
     
  2. Los candidatos al programa presentarán su solicitud de admisión online en www.eada.edu.
     
  3. El equipo de Admisiones se pondrá en contacto con el candidato para mantener una entrevista personal telefónica o mediante videoconferencia.
     
  4. Finalizado el proceso de entrevista y de evaluación de las candidaturas, los candidatos recibirán la comunicación respecto a su admisión.
     
  5. Los candidatos seleccionados formalizarán la matrícula en www.eada.edu, mediante un formulario de inscripción y la aportación de la documentación solicitada.
Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Preguntas frecuentes

¿Tienes dudas? Damos respuesta a tus preguntas sobre nuestra oferta formativa, el modelo de aprendizaje o trámites, entre otros temas.

Consulta
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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Envía tus datos y recibirás información de este programa y relativa a productos, servicios y actividades promocionales de la UOC.

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