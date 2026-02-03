Màster universitari Online en Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC: centre adscrit EADA)
Presentació
El màster universitari de Direcció Executiva d'Empreses (MBA Online) de UOC i EADA està enfocat a cobrir necessitats de les empreses i dels professionals en l'àmbit directiu. L'objectiu és preparar professionals perquè afrontin amb èxit el repte de progressar en la seva carrera professional i millorar les seves capacitats de lideratge i direcció, fet que aporta valor a l'organització on treballen.
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El Màster Universitari de Direcció Executiva d'Empreses (MBA Online) UOC - EADA està dissenyat per potenciar les competències directives i preparar-te per liderar equips en entorns professionals canviants. Adquiriràs una base sòlida de coneixements i la confiança necessària per fer front amb èxit als reptes del lideratge en un mercat altament competitiu.
Titulació oficial
El màster universitari de Direcció Executiva d'Empreses és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
El màster universitari de Direcció Executiva d'Empreses és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta aquí els resultats acadèmics i de satisfacció de la titulació
Consulta més detalls sobre:
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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90
Crèdits ECTS
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Idiomes: Castellà
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Titulació oficial
Metodologia semipresencial
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Acreditación de calidad AMBA
Association of MBAs