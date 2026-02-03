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Màster universitari Online en Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC: centre adscrit EADA)

Presentació

El màster universitari de Direcció Executiva d'Empreses (MBA Online) de UOC i EADA està enfocat a cobrir necessitats de les empreses i dels professionals en l'àmbit directiu. L'objectiu és preparar professionals perquè afrontin amb èxit el repte de progressar en la seva carrera professional i millorar les seves capacitats de lideratge i direcció, fet que aporta valor a l'organització on treballen.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en l'empresa”

Comença el màster amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

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Titulació oficial

El màster universitari de Direcció Executiva d'Empreses és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


El màster universitari de Direcció Executiva d'Empreses és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta aquí els resultats acadèmics i de satisfacció de la titulació

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 90

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Castellà

  • Titulació oficial

Metodologia semipresencial

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Acreditación de calidad AMBA

Association of MBAs

Image

Juntament amb:

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC: centre adscrit EADA)

Pla d'estudis

90
ECTS
78
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

 

Semestres

Semestre 1
18 Crèdits
Setmana presencial I
5
Entorn Global de negocis
4
Direcció estratègica
3
Direcció de persones
3
Finances estratègiques
3

Semestre 2
24 Crèdits
Direcció de màrqueting
3
Inteligència emocional
3
Decisions Financeres
3
Direcció de la innovació
3
Gestió de projectes
3
Direcció d'operacions i logística
3
Business Game I
3
Direcció de sistemes d'informació
3

Semestre 3
23 Crèdits
Gestió del canvi
3
Màrqueting digital i de continguts
3
Open Innovation i Cocreació
3
Negocis Digitals
3
Ètica i responsabilitat social
3
Inteligència competitiva
3
Business Game II
3
1
1

Semestre 4
25 Crèdits
Estratègia internacional
4
Financiació de la innovació
3
Cross Cultural Management
3
Habilitats per a la direcció
3
2
5
Setmana presencial II
5

Càrrega lectiva

El pla d'estudis del màster universitari en Direcció Executiva d'Empreses (MBA online) es compon dels mòduls següents:

Formació presencial: una setmana residencial a Barcelona al començament del programa i una altra al final, obligatòries, a les quals es pot afegir una setmana internacional optativa

Formació en línia:

  • 68 crèdits d'assignatures obligatòries.
  • 12 crèdits del treball final de màster.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en l'empresa
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector empresarial: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'empresa i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC: centre adscrit EADA)

Professorat

Direcció d'estudis

  • Xavier Baraza Sànchez
    Xavier Baraza Sànchez

    Doctor en Enginyeria Química, Máster en Química Experimental i enginyer químic industrial per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció i administració d'empreses (MBA) per l'Escola Europea de Negocis. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Màster universitari en Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC: centre adscrit EADA)

Sortides professionals

Les sortides professionals de l'MBA Online UOC-EADA són àmplies i adaptades a les demandes del mercat actual.
El coneixement sòlid que s'obté sobre les àrees funcionals, juntament amb una visió estratègica del negoci, obre les portes a càrrecs directius en departaments, unitats de negoci i àrees clau com a desenvolupament empresarial o direcció comercial, especialment a empreses mitjanes i grans.

La combinació de coneixements estratègics, habilitats directives i pensament crític capacita els participants per liderar projectes complexos en entorns internacionals.

Objectius

Els objectius del màster universitari en Direcció Executiva d'Empreses (MBA Online) són:

  • Formar professionals segurs i compromesos, capaços d'assumir un paper actiu en la direcció de les organitzacions i aportar valor des de posicions de gerència o direcció funcional.
  • Potenciar competències directives clau com ara el lideratge, el treball en equip, la col·laboració en xarxa i la capacitat per localitzar i gestionar informació actualitzada.
  • Desenvolupar una visió global i innovadora, amb flexibilitat i preparació per adaptar les tecnologies digitals a l'exercici professional.
  • Fomentar el compromís amb l'entorn promovent una presa de decisions ètica, responsable i inclusiva.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El Màster Universitari de Direcció Executiva d'Empreses (MBA Online) es dirigeix ​​a perfils directius amb graduació universitària i més de 5 anys d'experiència professional que busquen donar impuls a la seva carrera professional.

Competències

  • Dissenyar, organitzar i desenvolupar l'estratègia de l'empresa globalment i en cadascuna de les seves àrees funcionals, elements de valor i mercats.
  • Analitzar, planificar i liderar projectes de desenvolupament personal, professional i organitzatiu.
  • Integrar en l'organització persones de perfils professionals i cultures diverses.
  • Analitzar, planificar i liderar projectes a partir dels elements de valor de l'empresa.
  • Crear, integrar, contrastar i comunicar informació quantitativa i qualitativa per a la presa de decisions.
  • Valorar, contrastar, definir i comunicar plans d'acció a partir d'informació incompleta i ambigua.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC: centre adscrit EADA)

Requisits d'accés

Per cursar el màster universitari Global MBA (MBA Online) de UOC i EADA és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Titulació universitària dins dels àmbits d'Economia i Empresa, Ciències o Enginyeria.

També es podran acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la comissió de titulació.

Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives que hi pugui haver en cada cas, en funció de la titulació d'origen dels estudiants i de la seva experiència professional (mínim de tres anys), es recomanarà/requerirà als estudiants la realització de crèdits de formació compensatòria prèviament al màster o simultàniament.

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Per cursar el màster universitari Global MBA (MBA Online) de UOC i EADA és recomanable haver realitzat algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Titulació universitària dins dels àmbits d'Economia i Empresa, Ciències o Enginyeria.

També es podran acceptar altres titulacions afins o equivalents segons la valoració de la comissió de titulació.

Amb l'objectiu de compensar les possibles deficiències formatives que hi pugui haver en cada cas, en funció de la titulació d'origen dels estudiants i de la seva experiència professional (mínim de tres anys), es recomanarà/requerirà als estudiants la realització de crèdits de formació compensatòria prèviament al màster o simultàniament.

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Per a més informació, sol·licita l'accés i contacta amb el teu tutor

Criteris d'admissió

El procés d'admissió es divideix en 2 passos

1. Registrar-te emplenant el formulari de “Sol·licitar informació”.

Rebràs un email amb un link per a registrar-te en la nostra plataforma d'admissió. En aquesta podràs completar el formulari d'admissió i lliurar els documents necessaris:

  • Còpia del títol universitari
  • Expedient acadèmic
  • 1 fotocòpia del passaport estranger o DNI espanyol
  • 1 foto grandària carnet
  • 2 cartes de recomanació
  • Currículum

2. Realitzar una entrevista personal amb el Director del MBA. En cas que ho estimi oportú, el Director podrà requerir al candidat la realització d'un test en línia per a avaluar la seva capacitat de resposta lògica en alguns problemes i comprensió de l'àmbit dels negocis.

 

 

Màster universitari en Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC: centre adscrit EADA)

Matrícula i preu

* El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Preu
29.000 €

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

  1. Per a sol·licitar informació, els interessats ompliran un formulari amb les seves dades a www.eada.edu o en aquesta pàgina de la UOC.
     
  2. Els candidats al programa presentaran la seva sol·licitud d'admissió online a www.eada.edu.
     
  3. L'equip d'Admissions es posarà en contacte amb el candidat per mantenir una entrevista personal telefònica o mitjançant videoconferència.
     
  4. Finalitzat el procés d'entrevista i d'avaluació de les candidatures, els candidats rebran la comunicació respecte a la seva admissió.
     
  5. Els candidats seleccionats formalitzaran la matrícula a www.eada.edu mitjançant un formulari d'inscripció i l'aportació de la documentació sol·licitada.
Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

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Preguntes freqüents

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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