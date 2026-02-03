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Asignatura Online de Cambio social a escala local y global

Presentación

El curso aborda el cambio social a escala local y global desde una perspectiva sociológica, y combina instrumentos teóricos con encargos de investigación empírica. 

Nos centraremos especialmente en las teorías del cambio, en los movimientos sociales, y en las estructuras y dinámicas relacionales de reproducción y cambio social.
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¿Por qué estudiar la asignatura libre Cambio social a escala local y global en la UOC?

Si cursas la asignatura Cambio social a escala local y global, obtendrás conocimientos sobre las siguientes temáticas:

  • Análisis del cambio social a escala local y global.
  • Transformaciones macro y dinámicas micro.
  • Teorías sociológicas clásicas y actuales.
  • Movimientos sociales desde una perspectiva histórica y contemporánea.
  • Fomento del diálogo y la participación activa en el aula.
  • Combinación de teoría e investigación empírica.
  • Enfoque integrador entre estructura y acción social.

Esta asignatura libre se integra dentro del ámbito de estructura social del grado de Sociología.
  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 445 €

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Asignatura de Cambio social a escala local y global

Contenidos

Contenidos

Reto 1. Introducción al cambio social: teorías y sistemas.

Reto 2. Los movimientos sociales como motores del cambio.

Reto 3. Dinámicas relacionales de reproducción y cambio social.

Objetivos

Esta asignatura libre permite obtener unos resultados de aprendizaje vinculados a unas competencias básicas en el ámbito de la sociología.

Resultados de aprendizaje:

  • Identificar las principales corrientes dentro de la sociología que explican el cambio social.
  • Desarrollar una capacidad de análisis crítico para el estudio del cambio social.
  • Utilizar una perspectiva histórica y aplicarla a la comprensión de los fenómenos sociales del pasado y del presente.                                              
  • Construir colaborativamente un mapa de los principales movimientos sociales contemporáneos que están ocupando las sociologías emergentes.   
  • Aplicar críticamente los conceptos que abordan las dinámicas de reproducción y cambio social ligadas a la continuidad y dinamismo de los fenómenos sociales, con especial atención a las formas consolidadas y emergentes de diferenciación y desigualdad.

Objetivos


Esta asignatura libre permite obtener unos resultados de aprendizaje vinculados a unas competencias básicas en el ámbito de la sociología.

Resultados de aprendizaje:

  • Identificar las principales corrientes dentro de la sociología que explican el cambio social.
  • Desarrollar una capacidad de análisis crítico para el estudio del cambio social.
  • Utilizar una perspectiva histórica y aplicarla a la comprensión de los fenómenos sociales del pasado y del presente.                                              
  • Construir colaborativamente un mapa de los principales movimientos sociales contemporáneos que están ocupando las sociologías emergentes.   
  • Aplicar críticamente los conceptos que abordan las dinámicas de reproducción y cambio social ligadas a la continuidad y dinamismo de los fenómenos sociales, con especial atención a las formas consolidadas y emergentes de diferenciación y desigualdad.
  • Comparar en diferentes situaciones y países el carácter interseccional de la desigualdad.
  • Utilizar los instrumentos teóricos de la sociología que conceptualizan la dialéctica entre el individuo y la sociedad, siendo consciente de sus límites.

Recursos para el aprendizaje

Principales recursos de aprendizaje:

  • Teorías del cambio social (web).
  • Introducción a los movimientos sociales (web).
  • Conceptualizar los movimientos sociales. Entrevista a Marta Romero (audiovisual).
  • Conceptualizing social change. An interview with Robin Zheng (audiovisual).
  • Una cuidada selección de lecturas originales sobre el cambio social desde una perspectiva sociológica. 
Asignatura de Cambio social a escala local y global

Profesorado

Asignatura de Cambio social a escala local y global

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permite la convalidación —o el reconocimiento— de las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC, siempre y cuando se cumplan los requisitos previos determinados.

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    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Cambio social a escala local y global

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
445 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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