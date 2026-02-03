Asignatura de Cambio social a escala local y global

Asignatura Online de Cambio social a escala local y global
Presentación
El curso aborda el cambio social a escala local y global desde una perspectiva sociológica, y combina instrumentos teóricos con encargos de investigación empírica.
Nos centraremos especialmente en las teorías del cambio, en los movimientos sociales, y en las estructuras y dinámicas relacionales de reproducción y cambio social.
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¿Por qué estudiar la asignatura libre Cambio social a escala local y global en la UOC?
Si cursas la asignatura Cambio social a escala local y global, obtendrás conocimientos sobre las siguientes temáticas:
- Análisis del cambio social a escala local y global.
- Transformaciones macro y dinámicas micro.
- Teorías sociológicas clásicas y actuales.
- Movimientos sociales desde una perspectiva histórica y contemporánea.
- Fomento del diálogo y la participación activa en el aula.
- Combinación de teoría e investigación empírica.
- Enfoque integrador entre estructura y acción social.
Esta asignatura libre se integra dentro del ámbito de estructura social del grado de Sociología.
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