Grado Online en Sociología
Presentación
Analiza la realidad social y transforma el entorno con el grado en Sociología de la UOC, una titulación oficial y 100 % online que te convierte en un experto en investigación social. Esta carrera de sociología te prepara para liderar proyectos de intervención, evaluar políticas públicas e interpretar cambios demográficos en entornos complejos. Domina metodologías cuantitativas y cualitativas, el análisis de datos masivos y la estructura social para aportar soluciones estratégicas a instituciones y empresas actuales.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
Consulta el apartado matrícula y precio
Fracciona en cuotas tu grado.
Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en humanidades”
Empieza tu grado con una base sólida en IA generativa e impulsa tu currículum
Conéctate a la sesión con el director del grado y el equipo de tutoría para resolver todas tus dudas.
No es necesario registrarse. Debes guardar este enlace (https://meet.google.com/gwi-oeco-bhe) y acceder el martes 7 de julio a las 19:00 h.
¡Te esperamos!
¿Por qué estudiar el grado de Sociología de la UOC?
El grado en Sociología de la UOC te prepara con las competencias analíticas más demandadas para ejercer en investigación social, intervención comunitaria, consultoría estratégica y administración pública.
El plan de estudios pone un énfasis especial en el análisis de las desigualdades sociales y los grandes retos contemporáneos. Mediante asignaturas como Transiciones ecosociales, Etnicidad, migraciones y ciudadanía, Política social y Evaluación de programas y políticas públicas, adquirirás las competencias necesarias para comprender e intervenir en problemáticas sociales complejas y contribuirás a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente en ámbitos como la reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles, el trabajo digno y la justicia social. Además, materias como Sociología de la cultura y Etnicidad, migraciones y ciudadanía reflejan la apuesta del grado para abordar fenómenos sociales emergentes y las nuevas realidades de la sociedad actual.
¿Por qué estudiar el grado de Sociología de la UOC?
El grado en Sociología de la UOC te prepara con las competencias analíticas más demandadas para ejercer en investigación social, intervención comunitaria, consultoría estratégica y administración pública.
El plan de estudios pone un énfasis especial en el análisis de las desigualdades sociales y los grandes retos contemporáneos. Mediante asignaturas como Transiciones ecosociales, Etnicidad, migraciones y ciudadanía, Política social y Evaluación de programas y políticas públicas, adquirirás las competencias necesarias para comprender e intervenir en problemáticas sociales complejas y contribuirás a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente en ámbitos como la reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles, el trabajo digno y la justicia social. Además, materias como Sociología de la cultura y Etnicidad, migraciones y ciudadanía reflejan la apuesta del grado para abordar fenómenos sociales emergentes y las nuevas realidades de la sociedad actual.
La metodología de prestigio reconocido de la UOC te permite estudiar sociología online de manera 100 % flexible y a tu ritmo. Este sistema sin clases ni horarios facilita compaginar la formación académica con tu vida personal y profesional desde dónde quieras.
Por qué el grado en Sociología de la UOC es único
Este grado oficial te dota de las competencias metodológicas y técnicas para entender el comportamiento humano y la sociedad actual:
- Analiza procesos de cambio y desigualdad social.
- Aplica técnicas cuantitativas en la investigación social.
- Interpreta datos demográficos para orientar políticas públicas.
El grado en Sociología te ofrece un itinerario formativo flexible que te permite orientar tu carrera hacia el análisis de datos o la intervención comunitaria.
Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas
Si decides estudiar sociología en la UOC, desarrollarás un perfil competitivo y versátil para ejercer como analista de datos sociales, técnico de intervención comunitaria, asesor en políticas públicas, investigador de mercados o consultor en responsabilidad social corporativa. Al mismo tiempo, el modelo educativo de la universidad te permite adquirir las competencias transversales más valoradas en el mercado laboral, como por ejemplo el aprendizaje autónomo, la gestión del tiempo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y el trabajo en equipo.
Además, trabajarás con el software de análisis y las herramientas de inteligencia artificial más demandas para procesar información y modelizar fenómenos sociales:
- IBM SPSS Statistics para el análisis cuantitativo de encuestas y muestras.
- Software R para la modelización estadística y visualización de datos.
- IA generativa aplicada a la síntesis de informes y literatura científica.
- Procesamiento de lenguaje natural para analizar tendencias en redes sociales.
- Plataformas de indicadores demográficos y estadísticos como Statista, CIS y Eurostat.
Titulación oficial
El grado de Sociología es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
El grado de Sociología es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre:
-
Inicio
23 sept 2026
-
100%
Online
-
240
Créditos
-
Idiomas: Español, Catalán
-
Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.