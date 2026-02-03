El plan de estudios pone un énfasis especial en el análisis de las desigualdades sociales y los grandes retos contemporáneos. Mediante asignaturas como Transiciones ecosociales, Etnicidad, migraciones y ciudadanía, Política social y Evaluación de programas y políticas públicas, adquirirás las competencias necesarias para comprender e intervenir en problemáticas sociales complejas y contribuirás a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente en ámbitos como la reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles, el trabajo digno y la justicia social. Además, materias como Sociología de la cultura y Etnicidad, migraciones y ciudadanía reflejan la apuesta del grado para abordar fenómenos sociales emergentes y las nuevas realidades de la sociedad actual.

El grado en Sociología de la UOC te prepara con las competencias analíticas más demandadas para ejercer en investigación social, intervención comunitaria, consultoría estratégica y administración pública.

¿Por qué estudiar el grado de Sociología de la UOC?

El grado en Sociología de la UOC te prepara con las competencias analíticas más demandadas para ejercer en investigación social, intervención comunitaria, consultoría estratégica y administración pública.

El plan de estudios pone un énfasis especial en el análisis de las desigualdades sociales y los grandes retos contemporáneos. Mediante asignaturas como Transiciones ecosociales, Etnicidad, migraciones y ciudadanía, Política social y Evaluación de programas y políticas públicas, adquirirás las competencias necesarias para comprender e intervenir en problemáticas sociales complejas y contribuirás a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente en ámbitos como la reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles, el trabajo digno y la justicia social. Además, materias como Sociología de la cultura y Etnicidad, migraciones y ciudadanía reflejan la apuesta del grado para abordar fenómenos sociales emergentes y las nuevas realidades de la sociedad actual.

La metodología de prestigio reconocido de la UOC te permite estudiar sociología online de manera 100 % flexible y a tu ritmo. Este sistema sin clases ni horarios facilita compaginar la formación académica con tu vida personal y profesional desde dónde quieras.

Por qué el grado en Sociología de la UOC es único

Este grado oficial te dota de las competencias metodológicas y técnicas para entender el comportamiento humano y la sociedad actual:

Analiza procesos de cambio y desigualdad social.

Aplica técnicas cuantitativas en la investigación social.

Interpreta datos demográficos para orientar políticas públicas.

El grado en Sociología te ofrece un itinerario formativo flexible que te permite orientar tu carrera hacia el análisis de datos o la intervención comunitaria.

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

Si decides estudiar sociología en la UOC, desarrollarás un perfil competitivo y versátil para ejercer como analista de datos sociales, técnico de intervención comunitaria, asesor en políticas públicas, investigador de mercados o consultor en responsabilidad social corporativa. Al mismo tiempo, el modelo educativo de la universidad te permite adquirir las competencias transversales más valoradas en el mercado laboral, como por ejemplo el aprendizaje autónomo, la gestión del tiempo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y el trabajo en equipo.

Además, trabajarás con el software de análisis y las herramientas de inteligencia artificial más demandas para procesar información y modelizar fenómenos sociales: