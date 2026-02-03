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Grado Online en Sociología

Presentación

Analiza la realidad social y transforma el entorno con el grado en Sociología de la UOC, una titulación oficial y 100 % online que te convierte en un experto en investigación social. Esta carrera de sociología te prepara para liderar proyectos de intervención, evaluar políticas públicas e interpretar cambios demográficos en entornos complejos. Domina metodologías cuantitativas y cualitativas, el análisis de datos masivos y la estructura social para aportar soluciones estratégicas a instituciones y empresas actuales.
Tu grado, por menos de 900 € al semestre

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Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en humanidades”

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Conéctate a la sesión con el director del grado y el equipo de tutoría para resolver todas tus dudas.

No es necesario registrarse. Debes guardar este enlace (https://meet.google.com/gwi-oeco-bhe) y acceder el martes 7 de julio a las 19:00 h.

¡Te esperamos!

¿Por qué estudiar el grado de Sociología de la UOC?

El grado en Sociología de la UOC te prepara con las competencias analíticas más demandadas para ejercer en investigación social, intervención comunitaria, consultoría estratégica y administración pública.

El plan de estudios pone un énfasis especial en el análisis de las desigualdades sociales y los grandes retos contemporáneos. Mediante asignaturas como Transiciones ecosociales, Etnicidad, migraciones y ciudadanía, Política social y Evaluación de programas y políticas públicas, adquirirás las competencias necesarias para comprender e intervenir en problemáticas sociales complejas y contribuirás a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente en ámbitos como la reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles, el trabajo digno y la justicia social. Además, materias como Sociología de la cultura y Etnicidad, migraciones y ciudadanía reflejan la apuesta del grado para abordar fenómenos sociales emergentes y las nuevas realidades de la sociedad actual.

¿Por qué estudiar el grado de Sociología de la UOC?


El grado en Sociología de la UOC te prepara con las competencias analíticas más demandadas para ejercer en investigación social, intervención comunitaria, consultoría estratégica y administración pública.

El plan de estudios pone un énfasis especial en el análisis de las desigualdades sociales y los grandes retos contemporáneos. Mediante asignaturas como Transiciones ecosociales, Etnicidad, migraciones y ciudadanía, Política social y Evaluación de programas y políticas públicas, adquirirás las competencias necesarias para comprender e intervenir en problemáticas sociales complejas y contribuirás a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente en ámbitos como la reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles, el trabajo digno y la justicia social. Además, materias como Sociología de la cultura y Etnicidad, migraciones y ciudadanía reflejan la apuesta del grado para abordar fenómenos sociales emergentes y las nuevas realidades de la sociedad actual. 

La metodología de prestigio reconocido de la UOC te permite estudiar sociología online de manera 100 % flexible y a tu ritmo. Este sistema sin clases ni horarios facilita compaginar la formación académica con tu vida personal y profesional desde dónde quieras.

Por qué el grado en Sociología de la UOC es único

Este grado oficial te dota de las competencias metodológicas y técnicas para entender el comportamiento humano y la sociedad actual:

  • Analiza procesos de cambio y desigualdad social.
  • Aplica técnicas cuantitativas en la investigación social.
  • Interpreta datos demográficos para orientar políticas públicas.

El grado en Sociología te ofrece un itinerario formativo flexible que te permite orientar tu carrera hacia el análisis de datos o la intervención comunitaria.

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

Si decides estudiar sociología en la UOC, desarrollarás un perfil competitivo y versátil para ejercer como analista de datos sociales, técnico de intervención comunitaria, asesor en políticas públicas, investigador de mercados o consultor en responsabilidad social corporativa. Al mismo tiempo, el modelo educativo de la universidad te permite adquirir las competencias transversales más valoradas en el mercado laboral, como por ejemplo el aprendizaje autónomo, la gestión del tiempo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y el trabajo en equipo.

Además, trabajarás con el software de análisis y las herramientas de inteligencia artificial más demandas para procesar información y modelizar fenómenos sociales:

  • IBM SPSS Statistics para el análisis cuantitativo de encuestas y muestras.
  • Software R para la modelización estadística y visualización de datos.
  • IA generativa aplicada a la síntesis de informes y literatura científica.
  • Procesamiento de lenguaje natural para analizar tendencias en redes sociales.
  • Plataformas de indicadores demográficos y estadísticos como Statista, CIS y Eurostat.

Titulación oficial

El grado de Sociología es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


El grado de Sociología es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

 

Consulta más detalles sobre:

+ Homologación

+ Legalización

  • Inicio

    23 sept 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Créditos

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.  

+ Calidad de la titulación

Formamos parte de:

Presentación del programa video link

Presentación del programa

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Grado en Sociología

Plan de estudios

240
ECTS
60
ECTS
Básica
24
ECTS
Optativa
144
ECTS
Obligatoria
12
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación básica

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

 

 

 

 

(*) Lengua impartición: inglès

 

 

 

 

 

 

 

Asignaturas obligatorias

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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6
6
6
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6

 

 

 

 

 

 

 

Asignaturas optativas

Créditos

6
6
6
6
6
6
6
6

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo final de grado

Créditos

6
6

Antes de cursar las asignaturas de idioma de este programa, consulta las recomendaciones referentes a las asignaturas de idioma de los grados de la UOC.

 

Semestres

Planificación a 4 años

Semestre 1

Créditos

Escritura académica
6
Antropología social y cultural
6
Introducción a la sociología
6
Política y sociedad
6
Teoría sociológica clásica
6

Semestre 2

Créditos

Metodología de las ciencias sociales
6
Introducción a la economía
6
Historia política y social contemporánea
6
Inglés B2.16
Psicología social
6

Semestre 3

Créditos

Estructura económica
6
Inglés B2.26
Optativa I
6
Estratificación social y desigualdades
6
Política social
6

Semestre 4

Créditos

Fundamentos de la investigación cuantitativa
6
Fundamentos de la investigación cualitativa
6
Teoría sociológica contemporánea
6
Estructura social en perspectiva comparada
6
Sociología del consumo
6

Semestre 5

Créditos

Análisis y visualización de datos cuantitativos
6
Análisis e interpretación de datos cualitativos
6
Cambio social a escala local y global
6
Demografía
6
Sociología urbana
6

Semestre 6

Créditos

Análisis de redes y big data
6
Género y sexualidad
6
Evaluación de programas y políticas públicas
6
Sociedad digital
6
Optativa II
6

Semestre 7

Créditos

Etnicidad, migraciones y ciudadanía
6
Sociología de la cultura
6
Transiciones ecosociales
6
Optativa III
6
Trabajo final de grado I
6

Semestre 8

Créditos

Familia y nuevas formas de convivencia
6
Sociología del trabajo
6
Seminario de temáticas sociológicas emergentes
6
Optativa IV
6
Trabajo final de grado II
6

 

Minors

Los programas de grado de la UOC ofrecen al estudiantado la posibilidad de matricularse de mínores, orientados a conseguir competencias propias de un ámbito de conocimiento diferente al de la enseñanza de grado con asignaturas optativas de otros planes de estudios.

En cuanto a la oferta de este programa, se ha previsto poner a disposición del estudiantado un amplio catálogo de mínores, por los motivos que se han expuesto anteriormente. Sin embargo, se recomiendan algunos, dado que se considera que complementan mejor algunos enfoques o disciplinas. A continuación, se exponen los mínores que consideramos que hoy en día pueden aportar más complementariedad a la formación del estudiantado de Sociología.

Si estudias Sociologia en la UOC, podrás elegir entre un amplio catálogo de asignaturas optativas de otros grados que, en forma de mínor, complementarán tu formación. Puedes ver los ejemplos más destacados a continuación:

MinorsCréditos
Ciencia de datos (grado en Ciencia de Datos Aplicadas)
12
Política internacional (grado en Relaciones Internacionales)
12
Política criminal y protección de la víctima (grado de Criminología)
12
Introducción a las organizacions (grado de Relaciones laborales y ocupación)
12

Aprendizaje práctico

  • Simulaciones prácticas y casos reales.
  • Conocimiento de aplicación directa.
  • Resolución práctica de problemas reales.
¿Cómo es el aprendizaje basado en casos reales en la UOC?

Esta metodología basada en casos reales y actividades orientadas a la realidad del mundo profesional te prepara para los retos del mercado laboral y para desarrollar competencias útiles para el mercado laboral.

Características del aprendizaje basado en casos reales:

  • Simulaciones prácticas y casos reales.
  • Conocimiento de aplicación directa.
  • Resolución práctica de problemas reales.
  • Habilidades para el mercado laboral.
  • Conexión directa con la profesión.

El modelo UOC responde a las necesidades del mercado laboral a través de una metodología de aprendizaje práctico y aprendizaje basado en casos reales, en la que aprendes haciendo. Las actividades del grado en Sociología te permiten analizar situaciones, tomar decisiones y argumentarlas en entornos profesionales. Si estás valorando qué carrera de sociología estudiar y buscas hacer sociología online, este enfoque te garantiza conectar tu formación con la realidad laboral desde el inicio.

A través de esta modalidad, el aprendizaje práctico te permite desarrollar habilidades clave como analizar situaciones reales, la toma de decisiones argumentadas y la autonomía. Dentro del itinerario, las diferentes asignaturas del grado en Sociología te acercan a los retos reales de la profesión y te preparan para aportar soluciones argumentadas ante las problemáticas sociales.

El grado en Sociología te forma en las herramientas de análisis de datos cuantitativos y cualitativos que utilizan los sociólogos profesionales e investigadores. A través de áreas de conocimiento como Análisis e interpretación de datos cualitativos, Análisis y visualización de datos cuantitativos y Análisis de redes y big data, aprenderás a trabajar con software estadístico y herramientas de análisis de datos cualitativos. Dominarás las técnicas cuantitativas y cualitativas necesarias para investigar fenómenos sociales con rigor científico. Tenemos un enfoque práctico puesto que introducimos contenidos que se alinean con el mercado laboral: inglés, escritura académica… Aun así, es un aspecto que podríamos reforzar con formación optativa o poniendo en valor herramientas para los análisis cualitativos y cuantitativos que hemos comentado en el punto anterior.

Carga lectiva

240 créditos ECTS.

Trabajo final

Los estudios del grado de Sociología concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Sociología el trabajo final tiene 12 créditos y se desarrolla a partir de dos asignaturas consecutivas: Trabajo final I y Trabajo final II, que no pueden cursarse a la vez. En ambas asignaturas el estudiante tendrá el acompañamiento de un tutor o tutora, que lo guiará en el desempeño de las tareas específicas de cada asignatura. 

El Trabajo final I se orienta a la selección y el diseño del proyecto de investigación. A lo largo de la asignatura, el estudiante realiza actividades vinculadas a la concreción del proyecto de investigación seleccionado, la contextualización del objeto de estudio, la orientación teórica de la investigación, la selección de fuentes bibliográficas y el diseño metodológico. El estudiante tiene la posibilidad de optar por un proyecto de investigación básico o aplicado, y el tutor o tutora que le acompaña en el proceso de investigación depende de esta elección.

Trabajo final


Los estudios del grado de Sociología concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el grado de Sociología el trabajo final tiene 12 créditos y se desarrolla a partir de dos asignaturas consecutivas: Trabajo final I y Trabajo final II, que no pueden cursarse a la vez. En ambas asignaturas el estudiante tendrá el acompañamiento de un tutor o tutora, que lo guiará en el desempeño de las tareas específicas de cada asignatura. 

El Trabajo final I se orienta a la selección y el diseño del proyecto de investigación. A lo largo de la asignatura, el estudiante realiza actividades vinculadas a la concreción del proyecto de investigación seleccionado, la contextualización del objeto de estudio, la orientación teórica de la investigación, la selección de fuentes bibliográficas y el diseño metodológico. El estudiante tiene la posibilidad de optar por un proyecto de investigación básico o aplicado, y el tutor o tutora que le acompaña en el proceso de investigación depende de esta elección. 

El Trabajo final II consiste en implementar la investigación y elaborar la memoria. Su evaluación combina la evaluación continua, llevada a cabo por el tutor que cada estudiante tenga asignado, y la evaluación tanto de la memoria de resultados que se presenta como de su defensa pública. El tutor o tutora del Trabajo final de grado II es una persona doctorada con conocimientos académicos en el campo temático del proyecto del estudiante.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales

Recursos para el aprendizaje

Algunos de los materiales docentes en formato no textual de algunas de las asignaturas del grado de Sociología los encontrarás en el repositorio ToolKit de Ciencias Sociales.

Formación con una metodología 100 % online y flexible

  • Flexibilidad sin horarios ni clases.
  • Formación en línea adaptada a tu ritmo.
  • Aprendizaje basado en la resolución de casos reales.
¿Cómo es la metodología de la UOC?

La metodología de la UOC es 100 % en línea, sin horarios fijos, y basada en un modelo de aprendizaje asíncrono con acompañamiento docente continuo.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Formación 100 % en línea.
  • Sin clases presenciales ni horarios.
  • Aprendizaje asíncrono (a tu ritmo).
  • Acompañamiento personalizado.
  • Actividades prácticas y aplicadas.

Esta metodología de prestigio de la UOC te permite estudiar a tu ritmo y sin horarios, adaptándose completamente a tu día a día. Además, puedes acceder a los contenidos y las actividades desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Estudiarás a distancia y podrás cursar este programa mientras estudias desde casa o en el extranjero, lo que facilita compaginar los estudios con la vida personal y profesional sin clases presenciales ni tampoco clases en vídeo.

El valor de la metodología de la UOC radica en la solidez de un modelo educativo basado en un aprendizaje activo y en la colaboración con otros estudiantes. Estudiando en la UOC potenciarás el desarrollo de competencias como la gestión del tiempo, la planificación y las competencias digitales gracias a unos recursos digitales y actividades prácticas. 

A diferencia del modelo tradicional basado en clases magistrales, el aprendizaje en la UOC se basa en recursos digitales, actividades prácticas y el acompañamiento constante del profesorado y del equipo de tutoría.

El Campus Virtual: el espacio donde organizarás tu aprendizaje

  • Accede a tus aulas virtuales de Canvas
  • Contacta con profesorado experto
  • Gestiona tus trámites administrativos
¿Qué es el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es la plataforma digital donde se lleva a cabo toda la actividad académica del grado. 

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Acceder a las aulas virtuales.
  • Consultar materiales y recursos actualizados.
  • Hacer actividades de evaluación continua.
  • Participar en foros de debate.
  • Contactar con profesorado y equipo de tutoría.
  • Gestionar la matrícula y hacer trámites académicos.

El Campus Virtual es el espacio donde compartes el aprendizaje con el profesorado y los demás estudiantes. Es un entorno único desde donde puedes organizar tus estudios, entregar actividades, conversar con compañeros y compañeras, y resolver dudas cómodamente.

Dentro del campus podrás planificar las asignaturas con total flexibilidad. El sistema integra calendarios detallados que facilitan la organización del estudio de este programa según tu ritmo. Dentro de este espacio abierto las 24 horas, enviarás los ejercicios y consultarás los recursos educativos.

El Campus Virtual también favorece la relación con los estudiantes, acerca el contacto con el profesorado experto y centraliza varias gestiones universitarias importantes, como por ejemplo la matrícula, la consulta de becas, las formas de pago o el reconocimiento de créditos.

La evaluación continua que te acerca a la realidad profesional

  • Aprendizaje práctico mediante proyectos y casos.
  • Orientación directa al mundo laboral real.
  • Retorno constante por parte del profesorado.

 

¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua actúa como el sistema principal de evaluación de la UOC y consiste en llevar a cabo actividades prácticas programadas a lo largo de cada asignatura. Este modelo pedagógico se basa en actividades prácticas a lo largo de la asignatura, lo que te permite aprender de manera progresiva durante el semestre. También te permite aprender progresivamente resolviendo situaciones reales para afrontar el mundo profesional.

Características de la evaluación:

  • Evaluación continua mediante actividades prácticas.
  • Resolución de problemas del mundo professional.
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos
  • Desarrollo de competencias profesionales clave
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos.

El programa no evalúa mediante la simple memorización de la parte teórica, sino a través de la evaluación continua orientada al learning by doing. Las actividades de aprendizaje de la UOC están diseñadas para afrontar situaciones del mundo profesional. Mediante casos reales o simulados, aplicarás directamente los conocimientos teóricos y adquirirás habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas complejos.

En algunas asignaturas de este grado, la evaluación se completa con una prueba final en línea, síncrona o asíncrona, que permite validar los conocimientos y las competencias adquiridos. El sistema de evaluación de la UOC garantiza rigor académico e integridad, con mecanismos de verificación y un diseño inclusivo adaptado a diferentes perfiles.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu grado universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en humanidades
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector de las humanidades: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en humanidades y siete insignias del curso de Google.

 

Grado en Sociología

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC puede reconocer los créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento, mientras los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento o ámbito de conocimiento que el grado de destino.

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

La tramitación de la solicitud se hace cada semestre a través del Campus Virtual. El resultado se comunica directamente al buzón personal del estudiante. El estudiantado de nueva incorporación debe haber pedido previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La evaluación de estudios previos (EEP) es el trámite que deben solicitar los estudiantes que quieran convalidar los estudios que han cursado en la UOC o en cualquier otra universidad.

Estudios y actividades que pueden ser susceptibles de reconocimiento de créditos:

  • Titulaciones oficiales.
  • Titulaciones propias cursadas en universidades o centros de enseñanza superior.
  • Titulaciones de idiomas.
  • Ciclos formativos de grado superior.
  • Actividades universitarias en caso de que se curse un grado.


Para saber los detalles, rellenad el formulario de acceso y consultad al tutor.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15 % de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP
Grado en Sociología

Profesorado

Dirección del programa

  • Roger Martínez Sanmartí
    Roger Martínez Sanmartí

    Doctor en Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha estado Batista y Roca Fellow al Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge. Su investigación se centra en el vínculo entre cultura y desigualdad, especialmente, en los procesos de apertura y cierre relacional en los ámbitos de la educación, las culturas juveniles, la música y los gustos y consumos culturales. Actualmente, investiga cómo las infraestructuras relacionales más o menos heterogéneas influyen en las disposiciones y trayectorias de los jóvenes. Es licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) y Ciencias Políticas y Sociología (Sociología) por la Universitat Autònoma de Barcelona, donde también obtuvo su doctorado en Sociología, con parte del trabajo de campo realizado en Birmingham cuando era Batista i Roca Fellow en el Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge.

Asesoramiento del equipo de tutoría

El equipo de tutoría te orienta desde el primer día y te apoya para planificar el itinerario académico y la matrícula, adaptándose siempre a tus objetivos personales y profesionales.

Seguimiento constante del profesorado

Profesorado experto te ofrece un apoyo académico continuado y personalizado que te guía a lo largo de todo tu proceso formativo. Obtendrás un seguimiento personalizado y retorno constante para garantizar tu aprendizaje progresivo.

Servicios de carrera

Una vez te hayas titulado, te conectamos con el mercado laboral. Nuestro Career Center te ofrece servicios de carrera para orientarte en tu carrera profesional y un espacio donde encontrar oportunidades laborales.

Grado en Sociología

Salidas profesionales

Salidas profesionales

Los cinco grandes ámbitos de trabajo de los titulados y tituladas en este grado de Sociología son:

  • Intervención social
  • Investigación social
  • Educación
  • Organización del trabajo
  • Políticas Públicas

Las principales salidas profesionales son:

  • Técnico/a, coordinador/a director/a de la Administración pública local, autonómica o estatal o de entes públicos.
  • Investigador/a, por cuenta propia o ajena, orientado a la investigación.
  • Analista especializado/a en la evaluación de las políticas públicas en sectores específicos (educación, salud pública, trabajo, exclusión social, cultura, etc.).
  • Analista especializado/a en la realización de estudios sociales, de mercado, de marketing, publicidad, estudios de opinión, análisis de audiencias o análisis electorales.
  • Consultor/a o técnico/a especializado/a en desarrollo empresarial u organizacional, desarrollo institucional, desarrollo local o regional, desarrollo social, participación ciudadana, etc.

Salidas profesionales


Los cinco grandes ámbitos de trabajo de los titulados y tituladas en este grado de Sociología son:

  • Intervención social
  • Investigación social
  • Educación
  • Organización del trabajo
  • Políticas Públicas

Las principales salidas profesionales son:

  • Técnico/a, coordinador/a director/a de la Administración pública local, autonómica o estatal o de entes públicos.
  • Investigador/a, por cuenta propia o ajena, orientado a la investigación.
  • Analista especializado/a en la evaluación de las políticas públicas en sectores específicos (educación, salud pública, trabajo, exclusión social, cultura, etc.).
  • Analista especializado/a en la realización de estudios sociales, de mercado, de marketing, publicidad, estudios de opinión, análisis de audiencias o análisis electorales.
  • Consultor/a o técnico/a especializado/a en desarrollo empresarial u organizacional, desarrollo institucional, desarrollo local o regional, desarrollo social, participación ciudadana, etc.
  • Dinamizador/a social o cultural en proyectos de intervención social o comunitaria.
  • Profesor/a de secundaria, formación profesional, formación continua o formación ocupacional de las asignaturas afines al ámbito de las ciencias sociales.
  • Docente o investigador/a universitario/a.
+ 80%
de los graduados y graduadas en Sociología trabajan, según la AQU.

Objetivos

El grado de Sociología permite adquirir una serie de competencias, habilidades y conocimientos que sitúan a nuestro estudiantado en una posición preferente en el análisis de la realidad social y todo el entramado de relaciones y vínculos que la conforman en los ámbitos micro, meso y macro. Esto se concreta en una serie de objetivos generales de aprendizaje:

  • Conocer los principales debates y problemas de la sociología de la actualidad, así como el valor de los conocimientos y competencias de sociología en la intervención científica o aplicada sobre la realidad.
  • Comprender la complejidad del mundo en su globalidad y analizar e interpretar críticamente los fenómenos y relaciones sociales.
  • Formar profesionales expertos en sociología y con conocimientos interdisciplinarios en el ámbito de las ciencias sociales, y que puedan complementar y profundizar en conocimientos de ámbitos académicos más concretos.

Objetivos


El grado de Sociología permite adquirir una serie de competencias, habilidades y conocimientos que sitúan a nuestro estudiantado en una posición preferente en el análisis de la realidad social y todo el entramado de relaciones y vínculos que la conforman en los ámbitos micro, meso y macro. Esto se concreta en una serie de objetivos generales de aprendizaje:

  • Conocer los principales debates y problemas de la sociología de la actualidad, así como el valor de los conocimientos y competencias de sociología en la intervención científica o aplicada sobre la realidad.
  • Comprender la complejidad del mundo en su globalidad y analizar e interpretar críticamente los fenómenos y relaciones sociales.
  • Formar profesionales expertos en sociología y con conocimientos interdisciplinarios en el ámbito de las ciencias sociales, y que puedan complementar y profundizar en conocimientos de ámbitos académicos más concretos.
  • Conocer los ámbitos emergentes en los que los conocimientos y competencias de la sociología pueden tener una traducción en clave de empleabilidad.
  • Tener las bases competenciales para desarrollar las profesiones actuales y de futuro vinculadas al ámbito de la sociología en un sentido amplio, con una aproximación rigurosa, innovadora y crítica.
  • Formar personas expertas en el análisis y la interpretación de los datos que provengan de fuentes primarias y secundarias sobre la realidad social.
  • Interpretar las problemáticas sociales que son objeto de atención por parte de las políticas públicas, y desarrollar y evaluar programas específicos de política pública.
  • Ofrecer instrumentos que capaciten para iniciar una carrera investigadora en el ámbito de la sociología, en particular, pero también de las ciencias sociales en general, mediante la adquisición de sólidos fundamentos teóricos y habilidades de análisis empíricos.

 

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El grado de Sociología aspira a formar a profesionales de la sociología que puedan desempeñar tal profesión en los distintos ámbitos de la Administración, del entorno privado y del tercer sector donde son requeridos.

A su vez, el grado de Sociología constituye un programa formativo idóneo para todas las personas que quieran emprender una trayectoria académica posterior, ya sea en ámbitos estrictamente sociológicos, ya sea aportando tal perspectiva en áreas diversas de especialización temática y disciplinaria. Este programa permite la especialización posterior en ámbitos tan diversos como las relaciones laborales, la gestión cultural o las distintas políticas sectoriales (salud pública, educación, medioambiente, etc.), pues otorga las bases analíticas que ayudan a singularizar el perfil académico propio y a profundizar en él.

El grado de Sociología de la UOC también se orienta a profesionales de campos no propiamente sociológicos (seguridad, sanidad, educación, arte, intervención social, cooperación internacional, marketing, recursos humanos, etc.

Perfiles


El grado de Sociología aspira a formar a profesionales de la sociología que puedan desempeñar tal profesión en los distintos ámbitos de la Administración, del entorno privado y del tercer sector donde son requeridos.

A su vez, el grado de Sociología constituye un programa formativo idóneo para todas las personas que quieran emprender una trayectoria académica posterior, ya sea en ámbitos estrictamente sociológicos, ya sea aportando tal perspectiva en áreas diversas de especialización temática y disciplinaria. Este programa permite la especialización posterior en ámbitos tan diversos como las relaciones laborales, la gestión cultural o las distintas políticas sectoriales (salud pública, educación, medioambiente, etc.), pues otorga las bases analíticas que ayudan a singularizar el perfil académico propio y a profundizar en él.

El grado de Sociología de la UOC también se orienta a profesionales de campos no propiamente sociológicos (seguridad, sanidad, educación, arte, intervención social, cooperación internacional, marketing, recursos humanos, etc.) que quieren incorporar el valor añadido de esta perspectiva a su desempeño laboral cotidiano.

Resultados de aprendizaje

Conocimientos

  • Reconocer los distintos formatos de textos normativamente correctos y formalmente coherentes (que sigan las convenciones estilísticas más conocidas y aceptadas).
  • Relacionar entre ellos los conceptos sociológicos que dan razón de los procesos y fenómenos sociales.
  • Reconocer los conceptos y tradiciones de las disciplinas académicas y corrientes filosóficas más cercanas a la disciplina sociológica.
  • Mapear los fenómenos, las dinámicas y las instituciones que permiten abordar una contextualización histórica y política rigurosa de los fenómenos sociales. 
  • Ubicar los principios y fenómenos económicos intrínsecamente vinculados al devenir de las condiciones materiales de existencia de las sociedades.
  • Relacionar los elementos que es necesario contemplar en la elaboración de informes, estudios o trabajos empíricos usando datos de la realidad social y política extraídos mediante técnicas cuantitativas y/o cualitativas de análisis.

Resultados de aprendizaje


Conocimientos

  • Reconocer los distintos formatos de textos normativamente correctos y formalmente coherentes (que sigan las convenciones estilísticas más conocidas y aceptadas).
  • Relacionar entre ellos los conceptos sociológicos que dan razón de los procesos y fenómenos sociales.
  • Reconocer los conceptos y tradiciones de las disciplinas académicas y corrientes filosóficas más cercanas a la disciplina sociológica.
  • Mapear los fenómenos, las dinámicas y las instituciones que permiten abordar una contextualización histórica y política rigurosa de los fenómenos sociales. 
  • Ubicar los principios y fenómenos económicos intrínsecamente vinculados al devenir de las condiciones materiales de existencia de las sociedades.
  • Relacionar los elementos que es necesario contemplar en la elaboración de informes, estudios o trabajos empíricos usando datos de la realidad social y política extraídos mediante técnicas cuantitativas y/o cualitativas de análisis.
  • Identificar las principales escuelas y líneas de debate de la teoría sociológica desde su origen hasta sus manifestaciones más actuales.
  • Examinar la relación fundamental entre la sociología y el estudio de la estructura y el cambio social, con especial atención a sus repercusiones en la modelación de las desigualdades sociales.
  • Ponderar las características de la acción social y su impacto transformador en toda su complejidad, teniendo en cuenta los contextos sociales, la dimensión y la morfología de las intervenciones.
  • Parametrizar las continuidades y cambios demográficos y urbanos que condicionan el devenir de los fenómenos sociales y la morfología de las relaciones y vínculos interpersonales.
  • Interpretar en base a los conceptos y teorías que abordan los objetos de interés propios de los principales ámbitos y campos temáticos de la sociología.

Habilidades

  • Emplear de manera consistente las herramientas teóricas de la sociología que conceptualizan la dialéctica entre individuo y sociedad.
  • Aplicar aquellos parámetros epistemológicos que ahondan en una interpretación sociológica sólida y alejada de los lugares comunes y los dados por descontado.
  • Aplicar una perspectiva interseccional en el análisis de la dimensión de la desigualdad de los fenómenos y las realidades sociales a escala micro, meso y macrosocial.
  • Comprender y producir textos orales y escritos en un contexto académico y profesional demostrando un nivel B2 (Marco europeo común de referencia para las lenguas) de inglés.
  • Integrar, en el desempeño académico y profesional cotidiano, las disposiciones analíticas que permiten un despliegue eficiente de las tareas sociológicas.
  • Diseñar investigaciones empíricas con modelos analíticos y métodos de investigación ajustados a las preguntas de investigación, teniendo en consideración las limitaciones temporales y de recursos que condicionan tal diseño.
  • Aplicar las técnicas de recogida y explotación de datos de naturaleza cuantitativa adecuados en el abordaje de un objeto de estudio determinado.  
  • Aplicar las técnicas de recogida y explotación de datos de naturaleza cualitativa adecuados en el abordaje de un objeto de estudio determinado. 
  • Intervenir con rigor técnico e imaginación analítica en distintos contextos de acción e intervención social.

Competencias

  • Aplicar las tecnologías digitales en el ámbito académico y profesional.
  • Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, e incorporando la perspectiva de género, tanto en la práctica académica como en la profesional. 
  • Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
  • Desplegar actividades profesionales propias de la sociología de forma eficiente, comprometida, creativa y con un alto nivel de iniciativa.
  • Asumir actividades profesionales genéricas que requieran capacidad de abstracción, disposición tanto directiva como colaborativa, y un alto nivel de iniciativa.

Competencias que obtienes con el grado en Sociología:

  • Diseño y ejecución de investigaciones empíricas.
  • Explotación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos.
  • Diseño y evaluación de programas y políticas públicas.
  • Análisis de redes y big data.
  • Visualización de datos y elaboración de informes técnicos.
  • Intervención social y resolución de conflictos.
  • Análisis de mercado y diagnóstico de las desigualdades.
  • Comunicación estratégica y creación de contenido digital.

La UOC, la mejor universidad online

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    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

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    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grado en Sociología

Matrícula y precio

Precios

Precio orientativo para una matrícula semestral, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Precios por crédito Precio
Precio por crédito (*)
20,42 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje (**)
17,66 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas (*)
4,08 €/cr
Precio orientativo por semestre 900,00 €
Precios por matrícula
Gestión de la matrícula y del expediente (*)
54,54 €
Servicios de apoyo al aprendizaje (***)
122,44 €
Seguro escolar obligatorio (menores 28 años residentes Estado español)
1,12 € - Anual

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje.

Todos los importes detallados son vigentes en el momento de formalizar la matrícula y están sujetos a revisión anual.

  • Matrícula flexible: no se requiere matricularse de un número mínimo de créditos. El precio final dependerá del número de créditos en los que te matricules y de los descuentos y becas a los que tengas derecho.
  • Descuentos e incrementos: los precios finales pueden variar según los descuentos (de familia numerosa o discapacidad) o los incrementos (para los estudiantes de fuera de la UE no residentes), según lo establecido en el decreto de precios. 

Rellena el formulario lateral "¿Quieres más información?" y un asesor se pondrá en contacto contigo para ofrecerte un presupuesto personalizado según tu caso.

  • Precios públicos (*): son precios fijados por la Generalitat de Cataluña para las universidades públicas y la UOC.
  • Herramientas y recursos para el aprendizaje (**): incluye los contenidos digitales, las herramientas tecnológicas y los recursos de la Biblioteca necesarios para las actividades de aprendizaje. Se prioriza el formato digital; en el caso de recursos físicos de proveedores externos, se aplica un 4 % de IVA.
  • Servicios de apoyo al aprendizaje (***): cubre el mantenimiento de la infraestructura tecnológica, el entorno virtual, las pruebas de evaluación y la atención personalizada durante el semestre.

 

Tu grado, por menos de 900 € el semestre

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate
Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Proceso de matrícula

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula que tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras.Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los grados que inician docencia en el mes de septiembre

Matriculación a partir de octubre

Para los grados que inician docencia en el mes de febrero

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 8 de abril  al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33 % tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español, tendrá un incremento del 45 % en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos.

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre

 

1er pago1a semana de febrero1a semna de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank i tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.

Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en el web de la AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

Primer Semestre
1r pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre 1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1r pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  

Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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