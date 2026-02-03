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Grau Online en Sociologia

Presentació

Analitza la realitat social i transforma l'entorn amb el grau en Sociologia de la UOC, una titulació oficial i 100 % online que et converteix en un expert en recerca social. Aquesta carrera de sociologia et prepara per liderar projectes d'intervenció, avaluar polítiques públiques i interpretar canvis demogràfics en entorns complexos. Domina metodologies quantitatives i qualitatives, l'anàlisi de dades massives i l'estructura social per aportar solucions estratègiques a institucions i empreses actuals.
El teu grau, per menys de 900 € al semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

Consulta l'apartat matrícula i preu

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu grau.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en humanitats”

Comença el grau amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Sessió de preguntes i respostes

Connecta a la sessió amb el director del grau i l'equip de tutoria per resoldre tots els teus dubtes. 

No hi ha registre. Has de guardar aquest enllaç (https://meet.google.com/aaj-sohf-qdn) i accedir el dimarts 7 de juliol a les 18h.

T'esperem!

Per què estudiar el grau de Sociologia de la UOC?

El grau en Sociologia de la UOC et prepara amb les competències analítiques més demanades per exercir en recerca social, intervenció comunitària, consultoria estratègica i administració pública.

El pla d'estudis posa un èmfasi especial en l'anàlisi de les desigualtats socials i els grans reptes contemporanis. Mitjançant assignatures com Transicions ecosocials, Etnicitat, migracions i ciutadania, Política social i Avaluació de programes i polítiques públiques, adquiriràs les competències necessàries per comprendre i intervenir en problemàtiques socials complexes i contribuiràs als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, especialment en àmbits com la reducció de les desigualtats, les ciutats sostenibles, el treball digne i la justícia social. A més, matèries com Sociologia de la cultura i Etnicitat, migracions i ciutadania reflecteixen l'aposta del grau per abordar fenòmens socials emergents i les noves realitats de la societat actual. 

La metodologia de prestigi reconegut de la UOC et permet estudiar sociologia online de manera 100 % flexible i al teu ritme.

Per què estudiar el grau de Sociologia de la UOC?


El grau en Sociologia de la UOC et prepara amb les competències analítiques més demanades per exercir en recerca social, intervenció comunitària, consultoria estratègica i administració pública.

El pla d'estudis posa un èmfasi especial en l'anàlisi de les desigualtats socials i els grans reptes contemporanis. Mitjançant assignatures com Transicions ecosocials, Etnicitat, migracions i ciutadania, Política social i Avaluació de programes i polítiques públiques, adquiriràs les competències necessàries per comprendre i intervenir en problemàtiques socials complexes i contribuiràs als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, especialment en àmbits com la reducció de les desigualtats, les ciutats sostenibles, el treball digne i la justícia social. A més, matèries com Sociologia de la cultura i Etnicitat, migracions i ciutadania reflecteixen l'aposta del grau per abordar fenòmens socials emergents i les noves realitats de la societat actual. 

La metodologia de prestigi reconegut de la UOC et permet estudiar sociologia online de manera 100 % flexible i al teu ritme. Aquest sistema sense classes ni horaris facilita compaginar la formació acadèmica amb la teva vida personal i professional des d'on vulguis.

Per què el grau en Sociologia de la UOC és únic

Aquest grau oficial et dota de les competències metodològiques i tècniques per entendre el comportament humà i la societat actual:

  • Analitza processos de canvi i desigualtat social.
  • Aplica tècniques quantitatives en la recerca social.
  • Interpreta dades demogràfiques per orientar polítiques públiques.

El grau en Sociologia t'ofereix un itinerari formatiu flexible que et permet orientar la teva carrera cap a l'anàlisi de dades o la intervenció comunitària.

Formem els i les professionals que busquen les empreses

Si decideixes estudiar sociologia a la UOC, desenvoluparàs un perfil competitiu i versàtil per exercir com a analista de dades socials, tècnic d'intervenció comunitària, assessor en polítiques públiques, investigador de mercats o consultor en responsabilitat social corporativa. Al mateix temps, el model educatiu de la Universitat et permet adquirir les competències transversals més valorades en el mercat laboral, com ara l'aprenentatge autònom, la gestió del temps, el pensament crític, la resolució de problemes complexos i el treball en equip.

A més, treballaràs amb el programari d'anàlisi i les eines d'intel·ligència artificial més demanades per processar informació i modelitzar fenòmens socials:

  • IBM SPSS Statistics per a l'anàlisi quantitativa d'enquestes i mostres.
  • Programari R per a la modelització estadística i visualització de dades.
  • IA generativa aplicada a la síntesi d'informes i literatura científica.
  • Processament de llenguatge natural per analitzar tendències en xarxes socials.
  • Plataformes d'indicadors demogràfics i estadístics com Statista, CIS i Eurostat.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    23 set. 2026

  • 100%

    Online

  • 240

    Crèdits

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Formem part de:

Presentació del grau video link

Presentació del grau

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Grau en Sociologia

Pla d'estudis

240
ECTS
60
ECTS
Bàsica
24
ECTS
Optativa
144
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació bàsicaCrèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

(*) Llengua impartició: anglès

 

Assignatures obligatòriesCrèdits
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Assignatures optativesCrèdits
6
6
6
6
6
6
6
6

 

Treball final de grau Crèdits
6
6

 

 

Abans de cursar les assignatures d'idioma d'aquest programa, consulta les recomanacions referents a les assignatures d'Idioma dels graus de la UOC.

 

Planificació en 4 anys

Semestre 1Crèdits
 Escriptura acadèmica
6
 Antropologia social i cultural
6
Introducció a la sociologia
6
Política i societat
6
Teoria sociològica clàssica
6

Semestre 2Crèdits
Metodologia de les ciències socials
6
Introducció a l'economia
6
Història política i social contemporània
6
Anglès B2.1
6
Psicologia social
6

Semestre 3Crèdits
Estructura econòmica
6
Anglès B2.2
6
Optativa I
6
Estratificació social
6
Política social
6

Semestre 4Crèdits
Fonaments de la recerca quantitativa
6
Fonaments de la recerca qualitativa
6
Teoria sociològica contemporània
6
Estructura social en perspectiva comparada
6
Sociologia del consum
6

Semestre 5Crèdits
Anàlisi i visualització de dades quantitatives
6
Anàlisi i interpretació de dades qualitatives
6
Canvi social a escala local i global
6
Demografia
6
Sociologia urbana
6

Semestre 6Crèdits
Anàlisi de xarxes i big data
6
Gènere i sexualitat
6
Avaluació de programes i polítiques públiques
6
Societat digital
6
Optativa II
6

Semestre 7Crèdits
Etnicitat, migracions i ciutadania
6
Sociologia del treball
6
Transicions ecosocials
6
Optativa III
6
Treball final de grau I
6

Semestre 8Crèdits
Família i noves formes de convivència
6
Sociologia de la cultura
6
Seminari de temàtiques sociològiques emergents
6
Optativa IV
6
Treball final de grau II
6

 

Minors

Els programes de grau de la UOC ofereixen a l'estudiantat la possibilitat de matricular-se de mínors, orientats a aconseguir competències pròpies d'un àmbit de coneixement diferent del de l'ensenyament de grau amb assignatures optatives d'altres plans d'estudis.

Quant a l'oferta d'aquest programa, s'ha previst posar a la disposició de l'estudiantat un ampli catàleg de mínors, pels motius que s'han exposat anteriorment. No obstant això, se'n recomanen alguns, atès que es considera que complementen millor alguns enfocaments o disciplines. A continuació, s'exposen els mínors que considerem que avui dia poden aportar més complementarietat a la formació de l'estudiantat de Sociologia.

Si estudies Sociologia  a la UOC, podràs triar entre un ampli catàleg d'assignatures optatives d'altres graus que, en forma de mínor, complementaran la teva formació. Pots veure'n els exemples més destacats a continuació:

MínorsCrèdits
Ciència de dades (grau en Ciència de Dades Aplicades)
12
Política internacional (grau en Relacions Internacionals)
12
Política criminal i protecció de la víctima (grau en Criminologia)
12
Cultura catalana (grau en Llengua i Literatura Catalanes)
12
Introducció a les organitzacions (grau en Relacions laborals i ocupació)
12

Aprenentatge pràctic

  • Simulacions pràctiques i casos reals.
  • Coneixement d'aplicació directa.
  • Resolució pràctica de problemes reals.
Com és l'aprenentatge basat en casos reals a la UOC?

Aquesta metodologia basada en casos reals i activitats orientades a la realitat del món professional et prepara per als reptes del mercat laboral i per desenvolupar competències útils per al mercat laboral.

Característiques de l'aprenentatge basat en casos reals:

  • Simulacions pràctiques i casos reals.
  • Coneixement d'aplicació directa.
  • Resolució pràctica de problemes reals.
  • Habilitats per al mercat laboral.
  • Connexió directa amb la professió.

El model UOC respon a les necessitats del mercat laboral a través d'una metodologia d'aprenentatge pràctic i aprenentatge basat en casos reals, on aprèns fent. Les activitats del grau en Sociologia et permeten analitzar situacions, prendre decisions i argumentar-les en entorns professionals. Si estàs valorant quina carrera de sociologia estudiar i busques fer sociologia online, aquest enfocament et garanteix connectar la teva formació amb la realitat laboral des de l'inici.

A través d'aquesta modalitat, l'aprenentatge pràctic et permet desenvolupar habilitats clau com analitzar situacions reals, la presa de decisions argumentades i l'autonomia. Dins l'itinerari, les diferents assignatures del grau en Sociologia t'acosten als reptes reals de la professió i et preparen per aportar solucions argumentades davant les problemàtiques socials.

El grau en Sociologia et forma en les eines d'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives que utilitzen els sociòlegs professionals i investigadors. A través d'àrees de coneixement com Anàlisi i interpretació de dades qualitatives, Anàlisi i visualització de dades quantitatives i Anàlisi de xarxes i big data, aprendràs a treballar amb programari estadístic i eines d'anàlisi de dades qualitatives. Dominaràs les tècniques quantitatives i qualitatives necessàries per investigar fenòmens socials amb rigor científic. Tenim un enfocament pràctic ja que introduïm continguts que s'alineen al mercat laboral: anglès, escriptura acadèmica… Tot i així, és un aspecte que podríem reforçar amb formació optativa o posant en valor eines per a les anàlisis qualitatives i quantitatives que hem comentat en el punt anterior.

Càrrega lectiva

240 crèdits ECTS.

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final

Els estudis del grau de Sociologia conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Sociologia el treball final té 12 crèdits i es desenvolupa a partir de dues assignatures consecutives: Treball final I i Treball final II, que no es poden cursar alhora. En totes dues assignatures l'estudiant tindrà l'acompanyament d'un tutor o tutora, que el guiarà en l'acompliment de les tasques específiques de cada assignatura.

El Treball final I s'orienta a la selecció i el disseny del projecte de recerca. Al llarg de l'assignatura, l'estudiant fa activitats vinculades a la concreció del projecte de recerca seleccionat, la contextualització de l'objecte d'estudi, l'orientació teòrica de la recerca, la selecció de fonts bibliogràfiques i el disseny metodològic.

Treball final


Els estudis del grau de Sociologia conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Sociologia el treball final té 12 crèdits i es desenvolupa a partir de dues assignatures consecutives: Treball final I i Treball final II, que no es poden cursar alhora. En totes dues assignatures l'estudiant tindrà l'acompanyament d'un tutor o tutora, que el guiarà en l'acompliment de les tasques específiques de cada assignatura.

El Treball final I s'orienta a la selecció i el disseny del projecte de recerca. Al llarg de l'assignatura, l'estudiant fa activitats vinculades a la concreció del projecte de recerca seleccionat, la contextualització de l'objecte d'estudi, l'orientació teòrica de la recerca, la selecció de fonts bibliogràfiques i el disseny metodològic. L'estudiant té la possibilitat d'optar per un projecte de recerca bàsic o aplicat, i el tutor o tutora que l'acompanya en el procés de recerca depèn d'aquesta elecció.

El Treball final II consisteix a implementar la recerca i elaborar la memòria. La seva avaluació combina l'avaluació contínua, duta a terme pel tutor que cada estudiant tingui assignat, i l'avaluació tant de la memòria de resultats que es presenta com de la seva defensa pública. El tutor o tutora del Treball final de grau II és una persona doctorada amb coneixements acadèmics en el camp temàtic del projecte de l'estudiant.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals.

Formació amb una metodologia 100 % online i flexible

  • Flexibilitat sense horaris ni classes.
  • Formació en línia adaptada al teu ritme.
  • Aprenentatge basat en la resolució de casos reals.
Com és la metodologia de la UOC?

La metodologia de la UOC és 100 % online, sense horaris fixos, i basada en un model d'aprenentatge asíncron amb acompanyament docent continu.

Característiques principals de la metodologia de la UOC:

  • Formació 100 % en línia.
  • Sense classes presencials ni horaris.
  • Aprenentatge asíncron (al teu ritme).
  • Acompanyament personalitzat.
  • Activitats pràctiques i aplicades.

Aquesta metodologia de prestigi de la UOC et permet estudiar al teu ritme i sense horaris, s'adapta completament al teu dia a dia. A més a més, pots accedir als continguts i a les activitats des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

Estudiaràs a distància i podràs cursar aquest programa mentre estudies des de casa o a l'estranger, la qual cosa facilita compaginar els estudis amb la vida personal i professional sense classes presencials ni tampoc classes en vídeo.

El valor de la metodologia de la UOC radica en la solidesa d'un model educatiu basat en un aprenentatge actiu i en la col·laboració amb altres estudiants. Estudiant a la UOC potenciaràs el desenvolupament de competències com la gestió del temps, la planificació i les competències digitals gràcies a uns recursos digitals i activitats pràctiques. 

A diferència del model tradicional basat en classes magistrals, l'aprenentatge a la UOC es basa en recursos digitals, activitats pràctiques i l'acompanyament constant del professorat i de l'equip de tutoria.

El Campus Virtual: l'espai on organitzaràs el teu aprenentatge

  • Accedeix a les teves aules virtuals de Canvas.
  • Contacta amb professorat expert.
  • Gestiona els teus tràmits administratius.
Què és el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual és la plataforma digital on es porta a terme tota l'activitat acadèmica del grau. 

Què pots fer al Campus Virtual?

  • Accedir a les aules virtuals.
  • Consultar materials i recursos actualitzats.
  • Fer activitats d'avaluació contínua.
  • Participar en fòrums de debat.
  • Contactar amb professorat i equip de tutoria.
  • Gestionar la matrícula i fer tràmits acadèmics.

El Campus Virtual és l'espai on comparteixes l'aprenentatge amb el professorat i la resta d'estudiants. És un entorn únic des d'on et pots organitzar els estudis, lliurar activitats, conversar amb companys i companyes, i resoldre dubtes amb comoditat.

Dintre del campus podràs planificar les assignatures amb total flexibilitat. El sistema integra calendaris detallats que faciliten l'organització de l'estudi d’aquest programa segons el teu ritme. Dins d'aquest espai obert les 24 hores, enviaràs els exercicis i consultaràs els recursos educatius.

El Campus Virtual també afavoreix la relació amb els estudiants, acosta el contacte amb el professorat expert i centralitza diverses gestions universitàries importants, com ara la matrícula, la consulta de beques, les formes de pagament o el reconeixement de crèdits.

L'avaluació contínua que t'apropa a la realitat professional

  • Aprenentatge pràctic mitjançant projectes i casos.
  • Orientació directa al món laboral real.
  • Retorn constant per part del professorat.
Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua actua com el sistema principal d'avaluació de la UOC i consisteix a dur a terme activitats pràctiques programades al llarg de cada assignatura. Aquest model pedagògic es basa en activitats pràctiques al llarg de l'assignatura, fet que et permet aprendre de manera progressiva durant el semestre. També et permet aprendre progressivament resolent situacions reals per afrontar el món professional.

Característiques de l'avaluació:

  • Avaluació contínua mitjançant activitats pràctiques.
  • Resolució de problemes del món professional.
  • Aplicació directa de coneixements teòrics.
  • Desenvolupament de competències professionals clau.
  • Aplicació pràctica de coneixements teòrics.

El programa no avalua mitjançant la simple memorització de la part teòrica, sinó a través de l'avaluació contínua orientada al learning by doing. Les activitats d'aprenentatge de la UOC estan dissenyades per afrontar situacions del món professional. Mitjançant casos reals o simulats, aplicaràs directament els coneixements teòrics i adquiriràs habilitats com el pensament crític, la capacitat d'anàlisi i la resolució de problemes complexos.

En algunes assignatures d'aquest grau, l'avaluació es completa amb una prova final en línia, síncrona o asíncrona, que permet validar els coneixements i les competències adquirits. El sistema d'avaluació de la UOC garanteix rigor acadèmic i integritat, amb mecanismes de verificació i un disseny inclusiu adaptat a diversos perfils. 

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu grau universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa al seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior, pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs Claus de la IA generativa en humanitats
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa

  • Comprèn com transforma el sector de les humanitats: oportunitats, reptes i límits

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa en humanitats” i set insígnies del curs de Google.

 

Grau en Sociologia

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits.

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC pot reconèixer els crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement o àmbit de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

La tramitació de la sol·licitud es fa cada semestre a través del Campus Virtual. El resultat es comunica directament a la bústia personal de l'estudiant. L'estudiantat de nova incorporació ha d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar els estudiants que vulguin convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

Estudis i activitats que poden ser susceptibles de reconeixement de crèdits:

  • Titulacions oficials.
  • Titulacions pròpies cursades en universitats o centres d'ensenyament superior.
  • Titulacions d'idiomes.
  • Cicles formatius de grau superior.
  • Activitats universitàries en cas que es cursi un grau.

Per a saber-ne els detalls, ompliu el formulari d'accés i consulteu al tutor.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15 % dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP
Grau en Sociologia

Professorat

Direcció del programa

  • Roger Martínez Sanmartí
    Roger Martínez Sanmartí

    Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha estat Batista i Roca Fellow al Fitzwilliam College de la Universitat de Cambridge. La seva recerca se centra en el lligam entre cultura i desigualtat, especialment, en els processos d’obertura i tancament relacional en els àmbits de l'educació, les cultures juvenils, la música i els gustos i consums culturals. Actualment, investiga com les infraestructures relacionals més o menys heterogènies influeixen en les disposicions i trajectòries dels joves. És llicenciat en Ciències de la Informació (Periodisme) i Ciències Polítiques i Sociologia (Sociologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona, on també va obtenir el seu doctorat en Sociologia, amb part del treball de camp fet a Birmingham quan era Batista i Roca Fellow al Fitzwilliam College de la Universitat de Cambridge.

Assessorament de l'equip de tutoria

L'equip de tutoria t'orienta des del primer dia i et dona suport per planificar el teu itinerari acadèmic i la matrícula, adaptant-se sempre als teus objectius personals i professionals.

 

Seguiment constant del professorat

Professorat expert t'ofereix un suport acadèmic continuat i personalitzat que et guia al llarg de tot el procés formatiu. Obtindràs un seguiment personalitzat i un retorn constant per garantir el teu aprenentatge progressiu.

 

Serveis de carrera

Un cop t'hagis titulat, et connectem amb el mercat laboral. El nostre Career Center t'ofereix serveis de carrera per orientar-te en la teva carrera professional i un espai en què trobar oportunitats laborals.

 

Grau en Sociologia

Sortides professionals

Sortides professionals

Els cinc grans àmbits de treball dels titulats i titulades en aquest grau de Sociologia són:

  • Intervenció social
  • Recerca social
  • Educació
  • Organització del treball
  • Polítiques públiques

Les sortides professionals principals són:

  • Tècnic/a, coordinador/a director/a de l'Administració pública local, autonòmica o estatal o d'ens públics.
  • Investigador/a, per compte propi o d'altri, orientat a la recerca.
  • Analista especialitzat/ada en l'avaluació de les polítiques públiques en sectors específics (educació, salut pública, treball, exclusió social, cultura, etc.).
  • Analista especialitzat/ada en la realització d'estudis socials, de mercat, de màrqueting, publicitat, estudis d'opinió, anàlisi d'audiències o anàlisis electorals.
  • Consultor/a o tècnic/a especialitzat/ada en desenvolupament empresarial o organitzacional, desenvolupament institucional, desenvolupament local o regional, desenvolupament social, participació ciutadana, etc.

Sortides professionals


Els cinc grans àmbits de treball dels titulats i titulades en aquest grau de Sociologia són:

  • Intervenció social
  • Recerca social
  • Educació
  • Organització del treball
  • Polítiques públiques

Les sortides professionals principals són:

  • Tècnic/a, coordinador/a director/a de l'Administració pública local, autonòmica o estatal o d'ens públics.
  • Investigador/a, per compte propi o d'altri, orientat a la recerca.
  • Analista especialitzat/ada en l'avaluació de les polítiques públiques en sectors específics (educació, salut pública, treball, exclusió social, cultura, etc.).
  • Analista especialitzat/ada en la realització d'estudis socials, de mercat, de màrqueting, publicitat, estudis d'opinió, anàlisi d'audiències o anàlisis electorals.
  • Consultor/a o tècnic/a especialitzat/ada en desenvolupament empresarial o organitzacional, desenvolupament institucional, desenvolupament local o regional, desenvolupament social, participació ciutadana, etc.
  • Dinamitzador/a social o cultural en projectes d'intervenció social o comunitària.
  • Professor/a de secundària, formació professional, formació contínua o formació ocupacional de les assignatures afins a l'àmbit de les ciències socials.
  • Docent o investigador/a universitari/ària.

 

+ 80%
dels graduats i les graduades en Sociologia treballen, segons l'AQU.

Objectius

El grau de Sociologia permet adquirir una sèrie de competències, habilitats i coneixements que situen el nostre estudiantat en una posició preferent en l'anàlisi de la realitat social i tot l'entramat de relacions i vincles que la formen en els àmbits micro, meso i macro. Això es concreta en una sèrie d'objectius generals d'aprenentatge:

  • Conèixer els debats i problemes principals de la sociologia de l'actualitat, així com el valor dels coneixements i competències de sociologia en la intervenció científica o aplicada sobre la realitat.
  • Comprendre la complexitat del món en la seva globalitat i analitzar i interpretar críticament els fenòmens i les relacions socials.
  • Formar professionals experts en sociologia i amb coneixements interdisciplinaris en l'àmbit de les ciències socials, i que puguin complementar i aprofundir en coneixements d'àmbits acadèmics més concrets.

Objectius


El grau de Sociologia permet adquirir una sèrie de competències, habilitats i coneixements que situen el nostre estudiantat en una posició preferent en l'anàlisi de la realitat social i tot l'entramat de relacions i vincles que la formen en els àmbits micro, meso i macro. Això es concreta en una sèrie d'objectius generals d'aprenentatge:

  • Conèixer els debats i problemes principals de la sociologia de l'actualitat, així com el valor dels coneixements i competències de sociologia en la intervenció científica o aplicada sobre la realitat.
  • Comprendre la complexitat del món en la seva globalitat i analitzar i interpretar críticament els fenòmens i les relacions socials.
  • Formar professionals experts en sociologia i amb coneixements interdisciplinaris en l'àmbit de les ciències socials, i que puguin complementar i aprofundir en coneixements d'àmbits acadèmics més concrets.
  • Conèixer els àmbits emergents en els quals els coneixements i les competències de la sociologia poden tenir una traducció en clau d'ocupabilitat.
  • Tenir les bases competencials per desenvolupar les professions actuals i de futur vinculades a l'àmbit de la sociologia en un sentit ampli, amb una aproximació rigorosa, innovadora i crítica.
  • Formar persones expertes en l'anàlisi i la interpretació de les dades que provinguin de fonts primàries i secundàries sobre la realitat social.
  • Interpretar les problemàtiques socials que són objecte d'atenció per part de les polítiques públiques, i desenvolupar i avaluar programes específics de política pública.
  • Oferir instruments que capacitin per iniciar una carrera investigadora en l'àmbit de la sociologia, en particular, però també de les ciències socials en general, mitjançant l'adquisició de sòlids fonaments teòrics i habilitats d'anàlisis empíriques.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El grau de Sociologia aspira a formar professionals de la sociologia que puguin exercir aquesta professió en els diferents àmbits de l'Administració, de l'entorn privat i del tercer sector on són requerits.

Al seu torn, el grau de Sociologia constitueix un programa formatiu idoni per a totes les persones que vulguin emprendre una trajectòria acadèmica posterior, sigui en àmbits estrictament sociològics, sigui aportant aquesta perspectiva en àrees diverses d'especialització temàtica i disciplinària. Aquest programa permet l'especialització posterior en àmbits tan diversos com les relacions laborals, la gestió cultural o les diferents polítiques sectorials (salut pública, educació, medi ambient, etc.), perquè atorga les bases analítiques que ajuden a singularitzar el perfil acadèmic propi i a aprofundir-hi.

El grau de Sociologia de la UOC també s'orienta a professionals de camps no pròpiament sociològics (seguretat, sanitat, educació, art, intervenció social, cooperació internacional, màrqueting, recursos humans, etc.

Perfils


El grau de Sociologia aspira a formar professionals de la sociologia que puguin exercir aquesta professió en els diferents àmbits de l'Administració, de l'entorn privat i del tercer sector on són requerits.

Al seu torn, el grau de Sociologia constitueix un programa formatiu idoni per a totes les persones que vulguin emprendre una trajectòria acadèmica posterior, sigui en àmbits estrictament sociològics, sigui aportant aquesta perspectiva en àrees diverses d'especialització temàtica i disciplinària. Aquest programa permet l'especialització posterior en àmbits tan diversos com les relacions laborals, la gestió cultural o les diferents polítiques sectorials (salut pública, educació, medi ambient, etc.), perquè atorga les bases analítiques que ajuden a singularitzar el perfil acadèmic propi i a aprofundir-hi.

El grau de Sociologia de la UOC també s'orienta a professionals de camps no pròpiament sociològics (seguretat, sanitat, educació, art, intervenció social, cooperació internacional, màrqueting, recursos humans, etc.) que volen incorporar el valor afegit d'aquesta perspectiva al seu acompliment laboral quotidià.

Resultats d'aprenentatge

Coneixements

  • Reconèixer els diferents formats de textos normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades).
  • Relacionar entre ells els conceptes sociològics que donen raó dels processos i els fenòmens socials.
  • Reconèixer els conceptes i tradicions de les disciplines acadèmiques i corrents filosòfics més propers a la disciplina sociològica.
  • Mapejar els fenòmens, les dinàmiques i les institucions que permeten abordar una contextualització històrica i política rigorosa dels fenòmens socials. 
  • Ubicar els principis i els fenòmens econòmics intrínsecament vinculats a l'esdevenir de les condicions materials d'existència de les societats.
  • Relacionar els elements que cal contemplar en l'elaboració d'informes, estudis o treballs empírics usant dades de la realitat social i política extretes mitjançant tècniques quantitatives i/o qualitatives d'anàlisi.

Resultats d'aprenentatge


Coneixements

  • Reconèixer els diferents formats de textos normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades).
  • Relacionar entre ells els conceptes sociològics que donen raó dels processos i els fenòmens socials.
  • Reconèixer els conceptes i tradicions de les disciplines acadèmiques i corrents filosòfics més propers a la disciplina sociològica.
  • Mapejar els fenòmens, les dinàmiques i les institucions que permeten abordar una contextualització històrica i política rigorosa dels fenòmens socials. 
  • Ubicar els principis i els fenòmens econòmics intrínsecament vinculats a l'esdevenir de les condicions materials d'existència de les societats.
  • Relacionar els elements que cal contemplar en l'elaboració d'informes, estudis o treballs empírics usant dades de la realitat social i política extretes mitjançant tècniques quantitatives i/o qualitatives d'anàlisi.
  • Identificar les principals escoles i línies de debat de la teoria sociològica des de l'origen fins a les manifestacions més actuals.
  • Examinar la relació fonamental entre la sociologia i l'estudi de l'estructura i el canvi social, amb especial atenció a les seves repercussions en la modelació de les desigualtats socials.
  • Ponderar les característiques de l'acció social i el seu impacte transformador en tota la seva complexitat, tenint en compte els contextos socials, la dimensió i la morfologia de les intervencions.
  • Parametritzar les continuïtats i canvis demogràfics i urbans que condicionen lʼesdevenir dels fenòmens socials i la morfologia de les relacions i vincles interpersonals.
  • Interpretar sobre la base dels conceptes i les teories que aborden els objectes d'interès propis dels principals àmbits i camps temàtics de la sociologia.

Habilitats

  • Emprar de manera consistent les eines teòriques de la sociologia que conceptualitzen la dialèctica entre individu i societat.
  • Aplicar aquells paràmetres epistemològics que aprofundeixen en una interpretació sociològica sòlida i allunyada dels llocs comuns i els daus per descomptat.
  • Aplicar una perspectiva interseccional a l'anàlisi de la dimensió de la desigualtat dels fenòmens i les realitats socials a escala micro, meso i macrosocial.
  • Comprendre i produir textos orals i escrits en un context acadèmic i professional i demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'anglès.
  • Integrar, en l'exercici acadèmic i professional quotidià, les disposicions analítiques que permeten un desplegament eficient de les tasques sociològiques.
  • Dissenyar investigacions empíriques amb models analítics i mètodes de recerca ajustats a les preguntes de recerca, tenint en compte les limitacions temporals i de recursos que condicionen aquest disseny.
  • Aplicar les tècniques de recollida i explotació de dades de naturalesa quantitativa adequades per abordar un objecte d'estudi determinat.  
  • Aplicar les tècniques de recollida i explotació de dades de naturalesa qualitativa adequades a l'abordatge d'un objecte d'estudi determinat. 
  • Intervenir amb rigor tècnic i imaginació analítica en diferents contextos d'acció i intervenció social.

Competències

  • Aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional.
  • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, i incorporant la perspectiva de gènere, tant a la pràctica acadèmica com a la professional. 
  • Desenvolupar aquelles habilitats daprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
  • Desplegar activitats professionals pròpies de la sociologia de manera eficient, compromesa, creativa i amb un alt nivell d'iniciativa.
  • Assumir activitats professionals genèriques que requereixin capacitat d'abstracció, disposició tant directiva com col·laborativa i un alt nivell d'iniciativa.

Competències que obtens amb el grau en Sociologia:

  • Disseny i execució de recerques empíriques
  • Explotació i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives
  • Disseny i avaluació de programes i polítiques públiques
  • Anàlisi de xarxes i big data
  • Visualització de dades i elaboració d'informes tècnics
  • Intervenció social i resolució de conflictes
  • Anàlisi de mercat i diagnòstic de les desigualtats
  • Comunicació estratègica i creació de contingut digital

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Grau en Sociologia

Matrícula i preu

Preus

Preu orientatiu d'una matrícula semestral sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
Preus per crèdit Preu
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (**)
17,66 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu per semestre 900,00 €
Preus per matrícula
Gestió de la matrícula i de l'expedient (*)
54,54 €
Serveis de suport a l'aprenentatge (***)
122,44 €
Assegurança escolar obligatòria (menors 28 anys residents estat espanyol)
1,12 € - Anual

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge.

Tots els imports detallats són vigents en el moment de formalitzar la matrícula i estan subjectes a revisió anual.

  • Matrícula flexible: no es requereix matricular-se d'un nombre mínim de crèdits. El preu final dependrà del nombre de crèdits dels quals et matriculis i dels descomptes i beques als quals tens dret.
  • Descomptes i increments: els preus finals poden variar segons els descomptes (de família nombrosa o discapacitat) o els increments (per als estudiants de fora de la UE no residents), segons el que estableix el decret de preus. 

Omple el formulari lateral "Vols més informació?" i un assessor es posarà en contacte amb tu per oferir-te un pressupost personalitzat segons el teu cas.

  • Preus públics (*): són preus fixats per la Generalitat de Catalunya per a les universitats públiques i la UOC.
  • Eines i recursos per a l'aprenentatge (**): inclou els continguts digitals, les eines tecnològiques i els recursos de la Biblioteca necessaris per a les activitats d'aprenentatge. Es prioritza el format digital; en el cas de recursos físics de proveïdors externs, s'aplica un 4 % d'IVA.
  • Serveis de suport a l'aprenentatge (***): cobreix el manteniment de la infraestructura tecnològica, l'entorn virtual, les proves d'avaluació i l'atenció personalitzada durant el semestre.

El teu grau, per menys de 900 € el semestre

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n
Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, si no has estudiat abans a la UOC, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis. Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la dins del període estipulat, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer 

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un semestre efectuades del 8 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+  Consulta les condicions dels descomptes per a empreses 

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45 % al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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