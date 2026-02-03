Grau Online en Sociologia
Presentació
Analitza la realitat social i transforma l'entorn amb el grau en Sociologia de la UOC, una titulació oficial i 100 % online que et converteix en un expert en recerca social. Aquesta carrera de sociologia et prepara per liderar projectes d'intervenció, avaluar polítiques públiques i interpretar canvis demogràfics en entorns complexos. Domina metodologies quantitatives i qualitatives, l'anàlisi de dades massives i l'estructura social per aportar solucions estratègiques a institucions i empreses actuals.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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Connecta a la sessió amb el director del grau i l'equip de tutoria per resoldre tots els teus dubtes.
No hi ha registre. Has de guardar aquest enllaç (https://meet.google.com/aaj-sohf-qdn) i accedir el dimarts 7 de juliol a les 18h.
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Per què estudiar el grau de Sociologia de la UOC?
El grau en Sociologia de la UOC et prepara amb les competències analítiques més demanades per exercir en recerca social, intervenció comunitària, consultoria estratègica i administració pública.
El pla d'estudis posa un èmfasi especial en l'anàlisi de les desigualtats socials i els grans reptes contemporanis. Mitjançant assignatures com Transicions ecosocials, Etnicitat, migracions i ciutadania, Política social i Avaluació de programes i polítiques públiques, adquiriràs les competències necessàries per comprendre i intervenir en problemàtiques socials complexes i contribuiràs als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, especialment en àmbits com la reducció de les desigualtats, les ciutats sostenibles, el treball digne i la justícia social. A més, matèries com Sociologia de la cultura i Etnicitat, migracions i ciutadania reflecteixen l'aposta del grau per abordar fenòmens socials emergents i les noves realitats de la societat actual.
La metodologia de prestigi reconegut de la UOC et permet estudiar sociologia online de manera 100 % flexible i al teu ritme.
Per què estudiar el grau de Sociologia de la UOC?
El grau en Sociologia de la UOC et prepara amb les competències analítiques més demanades per exercir en recerca social, intervenció comunitària, consultoria estratègica i administració pública.
El pla d'estudis posa un èmfasi especial en l'anàlisi de les desigualtats socials i els grans reptes contemporanis. Mitjançant assignatures com Transicions ecosocials, Etnicitat, migracions i ciutadania, Política social i Avaluació de programes i polítiques públiques, adquiriràs les competències necessàries per comprendre i intervenir en problemàtiques socials complexes i contribuiràs als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030, especialment en àmbits com la reducció de les desigualtats, les ciutats sostenibles, el treball digne i la justícia social. A més, matèries com Sociologia de la cultura i Etnicitat, migracions i ciutadania reflecteixen l'aposta del grau per abordar fenòmens socials emergents i les noves realitats de la societat actual.
La metodologia de prestigi reconegut de la UOC et permet estudiar sociologia online de manera 100 % flexible i al teu ritme. Aquest sistema sense classes ni horaris facilita compaginar la formació acadèmica amb la teva vida personal i professional des d'on vulguis.
Per què el grau en Sociologia de la UOC és únic
Aquest grau oficial et dota de les competències metodològiques i tècniques per entendre el comportament humà i la societat actual:
- Analitza processos de canvi i desigualtat social.
- Aplica tècniques quantitatives en la recerca social.
- Interpreta dades demogràfiques per orientar polítiques públiques.
El grau en Sociologia t'ofereix un itinerari formatiu flexible que et permet orientar la teva carrera cap a l'anàlisi de dades o la intervenció comunitària.
Formem els i les professionals que busquen les empreses
Si decideixes estudiar sociologia a la UOC, desenvoluparàs un perfil competitiu i versàtil per exercir com a analista de dades socials, tècnic d'intervenció comunitària, assessor en polítiques públiques, investigador de mercats o consultor en responsabilitat social corporativa. Al mateix temps, el model educatiu de la Universitat et permet adquirir les competències transversals més valorades en el mercat laboral, com ara l'aprenentatge autònom, la gestió del temps, el pensament crític, la resolució de problemes complexos i el treball en equip.
A més, treballaràs amb el programari d'anàlisi i les eines d'intel·ligència artificial més demanades per processar informació i modelitzar fenòmens socials:
- IBM SPSS Statistics per a l'anàlisi quantitativa d'enquestes i mostres.
- Programari R per a la modelització estadística i visualització de dades.
- IA generativa aplicada a la síntesi d'informes i literatura científica.
- Processament de llenguatge natural per analitzar tendències en xarxes socials.
- Plataformes d'indicadors demogràfics i estadístics com Statista, CIS i Eurostat.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
23 set. 2026
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100%
Online
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240
Crèdits
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.