Assignatura de Canvi social a escala local i global

Assignatura Online de Canvi social a escala local i global

Presentació

El curs aborda el canvi social a escala local i global des d'una perspectiva sociològica, i combina instruments teòrics amb encàrrecs de recerca empírica. 

Ens centrarem especialment en les teories del canvi, en els moviments socials, i en les estructures i dinàmiques relacionals de reproducció i canvi social.
Per què estudiar l'assignatura lliure Canvi social a escala local i global a la UOC?

Si curses l'assignatura Canvi social a escala local i global, obtindràs coneixements sobre les temàtiques següents:

  • Anàlisi del canvi social a escala local i global.
  • Transformacions macro i dinàmiques micro.
  • Teories sociològiques clàssiques i actuals.
  • Moviments socials des d'una perspectiva històrica i contemporània.
  • Foment del diàleg i la participació activa a l'aula.
  • Combinació de teoria i recerca empírica.
  • Enfocament integrador entre estructura i acció social.

Aquesta assignatura lliure s'integra dins l'àmbit d'estructura social del grau de Sociologia.
  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 445 €

  La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Continguts

Repte 1. Introducció al canvi social: teories i sistemes.

Repte 2. Els moviments socials com a motors del canvi.

Repte 3. Dinàmiques relacionals de reproducció i canvi social.

 

Objectius i competències

Aquesta assignatura lliure permet obtenir uns resultats d'aprenentatge vinculats a unes competències bàsiques en l'àmbit de la sociologia.

Resultats d'aprenentatge:

  • Identificar els principals corrents dins de la sociologia que expliquen el canvi social.
  • Desenvolupar una capacitat d'anàlisi crítica per a l'estudi del canvi social.
  • Emprar una perspectiva històrica i aplicar-la a la comprensió dels moviments socials del passat i del present. 
  • Construir col·laborativament un mapa dels principals moviments socials contemporanis que ocupen les sociologies emergents. 
  • Aplicar críticament els conceptes que aborden les dinàmiques de reproducció i canvi social lligades a la continuïtat i al dinamisme dels fenòmens socials, amb especial atenció a les formes consolidades i emergents de diferenciació i desigualtat.
  • Comparar en diferents situacions i països el caràcter interseccional de la desigualtat.

  • Utilitzar els instruments teòrics de la sociologia que conceptualitzen la dialèctica entre l'individu i la societat, essent conscient dels seus límits.

Recursos per a l'aprenentatge

Principals recursos d'aprenentatge:

  • Teories del canvi social (web).
  • Introducció als moviments socials (web).
  • Conceptualitzar els moviments socials. Entrevista a Marta Romero (audiovisual).
  • Conceptualizing social change. An interview with Robin Zheng (audiovisual).
  • Una selecció acurada de lectures originals sobre el canvi social des d'una perspectiva sociològica. 
Professorat

Direcció dels estudis

  • Anna Busquets Alemany
    Anna Busquets Alemany

    Doctora en Història. Ha estat directora dels Estudis d'Àsia Oriental, directora adjunta del Virrectorat d'Ordenació Acadèmica (Universitat Oberta de Catalunya)  La seva investigació se centra en les relacions entre Europa i la Xina durant els segles XVI i XVII, les anàlisis dels textos generats pels espanyols sobre la Xina i la seva relació amb els europeus de la mateixa època i la construcció de la imatge xinesa a partir de la informació proporcionada per aquests textos.

Requisits d'accés

Requisits previs

No calen coneixements previs per cursar aquesta assignatura.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
445 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

