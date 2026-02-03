Asignatura de Marketing en social media

Asignatura Online de Marketing en social media
Presentación
Marketing en social media es un curso que permite al estudiante tener un conocimiento amplio sobre el entorno actual de la transformación digital y los social media.
Concretamente, en Estrategias de Marketing en social media se estudia el entorno actual junto con los canales de venta, difusión y relaciones a través de los social media, para llegar a identificar el papel de los social media en la estrategia de negocio de la empresa y establecer las estrategias de contenidos en entornos sociales, así como entender cómo se construye la marca y la imagen corporativa y la reputación digital desde la perspectiva de los social media. Finalmente, a través de un caso práctico se trabajará la parte relativa a la elaboración de un plan de social media.
Este curso otorga una microcredencial.
Para trabajar con documentos actualizados y de máximo nivel académico y aplicado, es necesario recurrir a fuentes en inglés. Algo, por otra parte, habitual en las asignaturas de máster universitario. Si el nivel de inglés no es avanzado, se pide un esfuerzo para leer estos textos, así como otros que se consulten.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
