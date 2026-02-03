Asignatura de Marketing en social media

Marketing en social media es un curso que permite al estudiante tener un conocimiento amplio sobre el entorno actual de la transformación digital y los social media.

Concretamente, en Estrategias de Marketing en social media se estudia el entorno actual junto con los canales de venta, difusión y relaciones a través de los social media, para llegar a identificar el papel de los social media en la estrategia de negocio de la empresa y establecer las estrategias de contenidos en entornos sociales, así como entender cómo se construye la marca y la imagen corporativa y la reputación digital desde la perspectiva de los social media. Finalmente, a través de un caso práctico se trabajará la parte relativa a la elaboración de un plan de social media.