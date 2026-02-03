Solicita información
Asignatura Online de Marketing en social media

Presentación

Marketing en social media es un curso que permite al estudiante tener un conocimiento amplio sobre el entorno actual de la transformación digital y los social media.

Concretamente, en Estrategias de Marketing en social media se estudia el entorno actual junto con los canales de venta, difusión y relaciones a través de los social media, para llegar a identificar el papel de los social media en la estrategia de negocio de la empresa y establecer las estrategias de contenidos en entornos sociales, así como entender cómo se construye la marca y la imagen corporativa y la reputación digital desde la perspectiva de los social media. Finalmente, a través de un caso práctico se trabajará la parte relativa a la elaboración de un plan de social media.

Este curso otorga una microcredencial.
Para trabajar con documentos actualizados y de máximo nivel académico y aplicado, es necesario recurrir a fuentes en inglés. Algo, por otra parte, habitual en las asignaturas de máster universitario. Si el nivel de inglés no es avanzado, se pide un esfuerzo para leer estos textos, así como otros que se consulten.

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
  • Inicio

    11 mar 2026

  • 100%

    Online

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Precio: 711 €

Asignatura de Marketing en social media

Contenidos

Contenidos

Marketing en social media es un curso de 5 ECTS. Forma parte del máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia, y se enmarca en la materia Contenidos en social media, que también incluye las materias obligatorias Contenidos audiovisuales para social media y Content curation, además de las optativas Periodismo y social media y Publicidad en social media.

  • Reto 0. ¡Nos adentramos en la tierra de los social media 
  • Reto 1. ¿Qué sabes sobre social media marketing?
  • Reto 2. Influencers y marcas: ¿realmente funciona? 
  • Reto 3. ¡Cuidado! Nos están observando. Se propone estudiar una de las cuestiones clave a las que se enfrentan las marcas y las empresas en los medios de comunicación social: la reputación digital. 
  • Reto 4. ¡En pleno plan de social media! Trabajaremos el contenido del plan de social media.

En la prueba adicional (PA) haremos una revisión de todos los contenidos del curso. Esta prueba adicional o PA, de forma excepcional, solo deberán elaborarla aquellas personas que no hayan entregado una de las PEC.

Este curso corresponde al nivel 5 del Marco europeo de cualificaciones (EQF), equivalente a un nivel de pregrado.

Este curso del máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia se enmarca en la materia Contenidos en social media, que también incluye las materias obligatorias Contenidos audiovisuales para social media y Content curation, además de las optativas Periodismo y social media y Publicidad en social media.

Este curso está orientado a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

Competencias generales:

  • Adquirir y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
  • Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas.

Competencias transversales:

  • Comunicarse de modo eficaz.
  • Diseñar un plan/proyecto y gestionarlo en un entorno profesional o de investigación.

Competencias específicas:

  • Producir contenidos creativos, en distintos formatos y formas narrativas.
  • Formular y/o ejecutar la estrategia de comunicación de social media.
  • Desarrollar una capacidad analítica.

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Recursos para el aprendizaje

  • Estrategia de marketing en social media. (Web)
  • Plan de social media marketing. (Web)
  • Social media marketing: entorno, estrategia y contenidos. (Web)
  • Social media Toolkit. (Web)
  • Tertulia sobre influencers: ¿cómo se gestionan las relaciones con influencers en el marco del social media plan?. (Audiovisual)
  • Toolkit de género. (Web)
  • Una introducción al mundo de los social media. (Audiovisual)
  • Vídeo: Marketing de contenidos. Animación 2D. (Audiovisual)
Profesorado

Dirección de estudios

  • Gemma San Cornelio Esquerdo
    Gemma San Cornelio Esquerdo

    Catedrática de Comunicación, cultura visual y diseño. Actualmente es la Directora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Doctora en Comunicación Audiovisual y Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.  Ha sido directora académica del Máster Universitario en Diseño, Identidad visual y Construcción de Marca en la UOC. Coordinadora del grupo de investigación MEDIACCIONS de la UOC e investigadora en cultura digital, prácticas creativas, participación y redes sociales.

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que han realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite obtener el reconocimiento académico de 5 créditos en caso de matricularte en el Máster universitario de Social Media de la UOC.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
711 €
