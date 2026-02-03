Assignatura de Màrqueting en social media

Assignatura Online de Màrqueting en social media
Presentació
Màrqueting en social media és un curs que permet a l'estudiant tenir un coneixement ampli sobre l'entorn actual de la transformació digital i els social media.
Concretament, a Estratègies de màrqueting en social media s'estudia l'entorn actual juntament amb els canals de venda, difusió i relacions a través dels social media, per arribar a identificar el paper dels social media en l'estratègia de negoci de l'empresa i establir les estratègies de continguts en entorns socials, així com entendre com es construeix la marca i la imatge corporativa i la reputació digital des de la perspectiva dels social media. Finalment, a través d'un cas pràctic es treballarà la part relativa a l'elaboració d'un pla de social media.
Aquest curs atorga una microcredencial.
Per treballar amb documents actualitzats i de màxim nivell acadèmic i aplicat, cal recórrer a fonts en anglès. Això, d'altra banda, és habitual en les assignatures de màster universitari. Si el nivell d'anglès no és avançat, es demana un esforç per llegir aquests textos, així com d'altres que es consultin.
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
