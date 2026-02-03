Sol·licita informació
Campus
Online i sense horari
Matrícula oberta

Assignatura Online de Màrqueting en social media

Presentació

Màrqueting en social media és un curs que permet a l'estudiant tenir un coneixement ampli sobre l'entorn actual de la transformació digital i els social media.

Concretament, a Estratègies de màrqueting en social media s'estudia l'entorn actual juntament amb els canals de venda, difusió i relacions a través dels social media, per arribar a identificar el paper dels social media en l'estratègia de negoci de l'empresa i establir les estratègies de continguts en entorns socials, així com entendre com es construeix la marca i la imatge corporativa i la reputació digital des de la perspectiva dels social media. Finalment, a través d'un cas pràctic es treballarà la part relativa a l'elaboració d'un pla de social media.

Aquest curs atorga una microcredencial.
Matrícula oberta

No et perdis les nostres assignatures lliures!

Assignatures lliures

Coneix la metodologia UOC amb assignatures de graus i màsters universitaris.

Per treballar amb documents actualitzats i de màxim nivell acadèmic i aplicat, cal recórrer a fonts en anglès. Això, d'altra banda, és habitual en les assignatures de màster universitari. Si el nivell d'anglès no és avançat, es demana un esforç per llegir aquests textos, així com d'altres que es consultin.

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
  • Inici

    11 març 2026

  • Online

    100%

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 711 €

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Assignatura de Màrqueting en social media

Continguts

Continguts

Màrqueting en social media és un curs de 5 ECTS. Forma part del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia, i s'emmarca dins de la matèria Continguts en social media, que també inclou les matèries obligatòries Continguts audiovisuals per a social media i Content curation, a més de les optatives Periodisme i social media i Publicitat en social media.

  • Repte 0. Ens endinsem a la terra dels social media.
  • Repte 1. Què saps sobre social media marketing?
  • Repte 2. Influencers i marques: realment funciona?
  • Repte 3. Compte! Ens estan observant. Es proposa estudiar una de les qüestions clau a què s'enfronten les marques i les empreses als mitjans de comunicació social: la reputació digital.
  • Repte 4. A ple pla de social media! Treballarem el contingut del pla de social media.

Continguts


Màrqueting en social media és un curs de 5 ECTS. Forma part del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia, i s'emmarca dins de la matèria Continguts en social media, que també inclou les matèries obligatòries Continguts audiovisuals per a social media i Content curation, a més de les optatives Periodisme i social media i Publicitat en social media.

  • Repte 0. Ens endinsem a la terra dels social media.
  • Repte 1. Què saps sobre social media marketing?
  • Repte 2. Influencers i marques: realment funciona?
  • Repte 3. Compte! Ens estan observant. Es proposa estudiar una de les qüestions clau a què s'enfronten les marques i les empreses als mitjans de comunicació social: la reputació digital.
  • Repte 4. A ple pla de social media! Treballarem el contingut del pla de social media.

A la prova addicional (PA) farem una revisió de tots els continguts del curs. Aquesta prova addicional o PA, de manera excepcional, únicament l'han d'elaborar les persones que no hagin lliurat una de les PAC.

Aquest curs correspon al nivell 5 del marc europeu de qualificacions (EQF), equivalent a un nivell de pregrau.

Objectius i competències

Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i del mercat de treball.

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents:

Competències generals:

  • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes.
  • Liderar, organitzar, integrar-se i/o col·laborar de manera activa.
  • Abordar la realitat des de perspectives diferents.

Competències transversals:

  • Comunicar-se de manera eficaç.
  • Dissenyar un pla/projecte i gestionar-lo en un entorn professional o de recerca.

Objectius i competències


Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i del mercat de treball.

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents:

Competències generals:

  • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes.
  • Liderar, organitzar, integrar-se i/o col·laborar de manera activa.
  • Abordar la realitat des de perspectives diferents.

Competències transversals:

  • Comunicar-se de manera eficaç.
  • Dissenyar un pla/projecte i gestionar-lo en un entorn professional o de recerca.

Competències específiques:

  • Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives.
  • Formular i/o executar l'estratègia de comunicació de social media.
  • Desenvolupar una capacitat analítica.

Aquestes competències clau en el mercat de treball han estat definides a partir de la classificació europea de capacitats, competències, qualificacions i ocupacions (ESCO), per tal de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius.

Recursos per a l’aprenentatge

  • Estratègia de Màrqueting en social media. (Web)
  • Pla de social media marketing. (Web)
  • Social media marketing: entorn, estratègia i continguts. (Web)
  • Social media Toolkit. (Web)
  • Tertúlia sobre influencers: com es gestionen les relacions amb influencers en el marc del social media plan? (Audiovisual)
  • Toolkit de gènere. (Web)
  • Una introducció al món dels social media. (Audiovisual)
  • Vídeo: Màrqueting de continguts. Animació 2D. (Audiovisual)
Assignatura de Màrqueting en social media

Professorat

Direcció d'estudis

  • Gemma San Cornelio Esquerdo
    Gemma San Cornelio Esquerdo

    Catedràtica de Comunicació, cultura visual i disseny. Actualment, és la Directora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Doctora en Comunicació Audiovisual i Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Ha estat directora acadèmica del Màster Universitari en Disseny, Identitat visual i Construcció de Marca en la UOC. Coordinadora del grup de recerca MEDIACCIONS de la UOC i investigadora en cultura digital, pràctiques creatives, participació i xarxes socials.

Assignatura de Màrqueting en social media

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Titulació

Els estudiants que superin aquest curs obtindran una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que han dut a terme.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable, que et permetrà compartir-la fàcilment amb ocupadors, si estàs buscant feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per seguir formant-te.
  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar la seva validació i reconeixement per part de tercers.
  • La pots enllaçar fàcilment des del teu currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial et permet obtenir el reconeixement acadèmic de 5 crèdits en cas de matricular-te al Màster universitari de Social Media de la UOC.

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina

Titulació


Els estudiants que superin aquest curs obtindran una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que han dut a terme.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable, que et permetrà compartir-la fàcilment amb ocupadors, si estàs buscant feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per seguir formant-te.
  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar la seva validació i reconeixement per part de tercers.
  • La pots enllaçar fàcilment des del teu currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial et permet obtenir el reconeixement acadèmic de 5 crèdits en cas de matricular-te al Màster universitari de Social Media de la UOC.

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina Què són les microcredencials?

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC és la universitat en línia més ben valorada de l'Estat pel rànquing CYD 2025.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Assignatura de Màrqueting en social media

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
711 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

  • UOC Alumni: 10% de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

  • Descomptes per a empreses

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formació contínua UOC

Marina, Cristina i Isaac: tres històries inspiradores

 

Tres estudiants de la UOC ens expliquen com aconsegueixen els seus reptes estudiant amb nosaltres.

Deixa't inspirar per aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?
logo uoc

En vols saber més?

Envia'ns les teves dades i descobreix tot el que vols saber.

Sol·licita informació