Màster universitari Online en Social Media: Gestió i Estratègia
Presentació
Prepara't per dominar l'estratègia i la gestió de plans de comunicació en social media. El màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC forma professionals experts en tots els engranatges de l'ecosistema digital de les xarxes socials i el social media management.
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Del 14 de juliol al 28 de setembre.
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El màster prepara als professionals per a dissenyar plans de comunicació digital, executar-los i avaluar els resultats. L'objectiu és clar, treure el màxim rendiment de les accions desenvolupades.
En l'actual context tecnològic i digital, en què els usuaris han adquirit nous rols a través d'Instagram, TikTok, X (abans Twitter), YouTube, Facebook, etc., els social media, coneguts popularment com a xarxes socials, s'han convertit en instruments de comunicació crucials i ineludibles per a qualsevol empresa o organització. En conseqüència, el sector dels social media és líder per a l'estratègia de negoci, amb una demanda creixent de professionals, que continuarà augmentat en els propers anys, incloent-hi des de community managers fins a social media strategists o perfils especialitzats en mètrica, analítica i investigació.
D'una banda, l'estudiant del màster esdevé un professional expert en la creació de continguts (social media content), el community management, la curació de continguts (content curation), el monitoratge de la reputació digital i l'execució d'accions específiques.
El màster prepara als professionals per a dissenyar plans de comunicació digital, executar-los i avaluar els resultats. L'objectiu és clar, treure el màxim rendiment de les accions desenvolupades.
En l'actual context tecnològic i digital, en què els usuaris han adquirit nous rols a través d'Instagram, TikTok, X (abans Twitter), YouTube, Facebook, etc., els social media, coneguts popularment com a xarxes socials, s'han convertit en instruments de comunicació crucials i ineludibles per a qualsevol empresa o organització. En conseqüència, el sector dels social media és líder per a l'estratègia de negoci, amb una demanda creixent de professionals, que continuarà augmentat en els propers anys, incloent-hi des de community managers fins a social media strategists o perfils especialitzats en mètrica, analítica i investigació.
D'una banda, l'estudiant del màster esdevé un professional expert en la creació de continguts (social media content), el community management, la curació de continguts (content curation), el monitoratge de la reputació digital i l'execució d'accions específiques. De l'altra, està capacitat per desenvolupar la seva carrera en àmbits de la direcció que impliquin la coordinació de perfils professionals, el desenvolupament d'una visió estratègica i la capacitat de gestió, avaluació, prospecció i detecció de tendències emergents (social media strategist, social media manager). També proporciona formació específica en posicionament social (SEO social), social media màrqueting (SMM), social media advertising (SMA), el periodisme i el social media, o en un perfil més analític, capaç de gestionar big data (social media data) i la informació que circula en les xarxes socials, aplicant metodologies científiques.
Davant d'aquesta realitat, el màster online de Social Media: Gestió i Estratègia proporciona a l'estudiant una formació avançada i especialitzada per dominar les noves dinàmiques i treure el màxim rendiment a les accions en aquest camp. El professional format a la UOC està entrenat per desenvolupar-se en un entorn altament canviant, en el qual la polivalència, la flexibilitat i l'adaptabilitat són requisits fonamentals per ser competitius.
El màster oficial de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC és una titulació oficial amb orientació professionalitzadora i investigadora, que possibilita l'accés posterior a un programa de doctorat.
L'equip docent està integrat per reconeguts professionals en actiu amb càrrecs de responsabilitat en empreses i organitzacions, i doctors de diferents àrees relacionades amb els social media.
Si voleu més informació sobre el programa, podeu seguir-nos a través del nostre hashtag #SocialMediaUOC
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Prepara't per dominar l'anàlisi (o la recerca), l'estratègia i la gestió de la comunicació en xarxes socials.
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.