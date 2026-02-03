Por un lado, el estudiante del máster se convierte en un profesional experto en la creación de contenidos (social media content), el community management , la curación de contenidos (content curation), la monitorización de la reputación digital y la ejecución de acciones específicas.

En el actual contexto tecnológico y digital, en el que los usuarios han adquirido nuevos roles a través de Instagram, TikTok, X (antes Twitter), YouTube, Facebook,etc., los social media, conocidas popularmente como redes sociales, se han convertido en instrumentos de comunicación cruciales e ineludibles para cualquier empresa u organización . En consecuencia, el sector de los social media es líder para la estrategia de negocio , con una demanda creciente de profesionales, que seguirá aumentado en los próximos años, incluyendo desde community managers hasta social media strategists o perfiles especializados en métrica , análisis e investigación.

El máster prepara a los profesionales para diseñar planes de comunicación digital, ejecutarlos y evaluar los resultados. El objetivo está claro: sacar el máximo rendimiento de las acciones desarrolladas

El máster prepara a los profesionales para diseñar planes de comunicación digital, ejecutarlos y evaluar los resultados. El objetivo está claro: sacar el máximo rendimiento de las acciones desarrolladas

En el actual contexto tecnológico y digital, en el que los usuarios han adquirido nuevos roles a través de Instagram, TikTok, X (antes Twitter), YouTube, Facebook,etc., los social media, conocidas popularmente como redes sociales, se han convertido en instrumentos de comunicación cruciales e ineludibles para cualquier empresa u organización. En consecuencia, el sector de los social media es líder para la estrategia de negocio, con una demanda creciente de profesionales, que seguirá aumentado en los próximos años, incluyendo desde community managers hasta social media strategists o perfiles especializados en métrica, análisis e investigación.

Por un lado, el estudiante del máster se convierte en un profesional experto en la creación de contenidos (social media content), el community management, la curación de contenidos (content curation), la monitorización de la reputación digital y la ejecución de acciones específicas. Por el otro, está capacitado para desarrollar su carrera en ámbitos de la dirección que impliquen la coordinación de perfiles profesionales, el desarrollo de una visión estratégica y la capacidad de gestión, evaluación, prospección y detección de tendencias emergentes (social media strategist, social media manager). También proporciona formación específica en posicionamiento social (SEO social), social media marketing (SMM), social media advertising (SMA), el periodismo y el social media, o en un perfil más analítico, capaz de gestionar big data (social media data) y la información que circula en las redes sociales, aplicando metodologías científicas.

Ante esta realidad, el máster online de Social Media: Gestión y Estrategia proporciona al estudiante una formación avanzada y especializada para dominar las nuevas dinámicas y sacar el máximo rendimiento a las acciones en este campo. El profesional formado en la UOC está entrenado para desarrollarse en un entorno altamente cambiante, en el que la polivalencia, la flexibilidad y la adaptabilidad son requisitos fundamentales para ser competitivos.

El máster oficial de Social media: Gestión y Estrategia de la UOC es una titulación oficial con una doble orientación profesionalizadora e investigadora, que posibilita el acceso posterior a un programa de doctorado.

El equipo docente está integrado por reconocidos profesionales en activo con cargos de responsabilidad en empresas y organizaciones, y doctores de diferentes áreas relacionadas con los social media.

Para más información sobre el máster y conocer las actividades que llevamos a cabo, puedes seguirnos a través de nuestro hashtag #SocialMediaUOC