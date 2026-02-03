Máster universitario Online en Social Media: Gestión y Estrategia
Presentación
Prepárate para dominar la estrategia y la gestión de planes de comunicación en social media. El máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia de la UOC forma a profesionales expertos en todos los engranajes del ecosistema digital de las redes sociales y del social media management..
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El máster prepara a los profesionales para diseñar planes de comunicación digital, ejecutarlos y evaluar los resultados. El objetivo está claro: sacar el máximo rendimiento de las acciones desarrolladas
En el actual contexto tecnológico y digital, en el que los usuarios han adquirido nuevos roles a través de Instagram, TikTok, X (antes Twitter), YouTube, Facebook,etc., los social media, conocidas popularmente como redes sociales, se han convertido en instrumentos de comunicación cruciales e ineludibles para cualquier empresa u organización. En consecuencia, el sector de los social media es líder para la estrategia de negocio, con una demanda creciente de profesionales, que seguirá aumentado en los próximos años, incluyendo desde community managers hasta social media strategists o perfiles especializados en métrica, análisis e investigación.
Por un lado, el estudiante del máster se convierte en un profesional experto en la creación de contenidos (social media content), el community management, la curación de contenidos (content curation), la monitorización de la reputación digital y la ejecución de acciones específicas.
El máster prepara a los profesionales para diseñar planes de comunicación digital, ejecutarlos y evaluar los resultados. El objetivo está claro: sacar el máximo rendimiento de las acciones desarrolladas
En el actual contexto tecnológico y digital, en el que los usuarios han adquirido nuevos roles a través de Instagram, TikTok, X (antes Twitter), YouTube, Facebook,etc., los social media, conocidas popularmente como redes sociales, se han convertido en instrumentos de comunicación cruciales e ineludibles para cualquier empresa u organización. En consecuencia, el sector de los social media es líder para la estrategia de negocio, con una demanda creciente de profesionales, que seguirá aumentado en los próximos años, incluyendo desde community managers hasta social media strategists o perfiles especializados en métrica, análisis e investigación.
Por un lado, el estudiante del máster se convierte en un profesional experto en la creación de contenidos (social media content), el community management, la curación de contenidos (content curation), la monitorización de la reputación digital y la ejecución de acciones específicas. Por el otro, está capacitado para desarrollar su carrera en ámbitos de la dirección que impliquen la coordinación de perfiles profesionales, el desarrollo de una visión estratégica y la capacidad de gestión, evaluación, prospección y detección de tendencias emergentes (social media strategist, social media manager). También proporciona formación específica en posicionamiento social (SEO social), social media marketing (SMM), social media advertising (SMA), el periodismo y el social media, o en un perfil más analítico, capaz de gestionar big data (social media data) y la información que circula en las redes sociales, aplicando metodologías científicas.
Ante esta realidad, el máster online de Social Media: Gestión y Estrategia proporciona al estudiante una formación avanzada y especializada para dominar las nuevas dinámicas y sacar el máximo rendimiento a las acciones en este campo. El profesional formado en la UOC está entrenado para desarrollarse en un entorno altamente cambiante, en el que la polivalencia, la flexibilidad y la adaptabilidad son requisitos fundamentales para ser competitivos.
El máster oficial de Social media: Gestión y Estrategia de la UOC es una titulación oficial con una doble orientación profesionalizadora e investigadora, que posibilita el acceso posterior a un programa de doctorado.
El equipo docente está integrado por reconocidos profesionales en activo con cargos de responsabilidad en empresas y organizaciones, y doctores de diferentes áreas relacionadas con los social media.
Para más información sobre el máster y conocer las actividades que llevamos a cabo, puedes seguirnos a través de nuestro hashtag #SocialMediaUOC
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Prepárate para dominar el análisis (o la investigación), la estrategia y la gestión de la comunicación en redes sociales.
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