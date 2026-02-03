Solicita información
Asignatura Online de SEO Social

Presentación

El curso SEO social permite profundizar en la comprensión del impacto que una presencia bien trabajada en los medios sociales puede tener sobre el SEO (search engine optimization). Así, por un lado, se debate el distinto peso que ejercen las redes sociales o medios sociales en el algoritmo que aplican los motores de búsqueda y cuál puede ser su efecto a la hora de obtener un mejor posicionamiento entre los resultados de una consulta. Por otro lado, se analizan las distintas herramientas que pueden emplearse para desarrollar un plan práctico de SEO social. Finalmente, se aborda la actitud reflexiva necesaria para optimizar resultados seleccionando unas óptimas palabras clave y reorientar la estrategia a partir de los datos obtenidos.

Este curso otorga una microcredencial.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
    11 mar 2026

  Idiomas: Español, Catalán

  Precio: 711 €

Asignatura de SEO Social

Este curso consta de 5 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 125 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 4 meses.

Contenidos

1. Definición, principios y fundamentos del SEO social
       a. El impacto de la comunicación en social media en el posicionamiento
       b. Ventajas y beneficios del SEO social
 
2. Usos y finalidades del SEO social
   . Diseñar el plan práctico de SEO social
   i. Keywords
  ii. Hashtags
  iii. Señales sociales

 3. Recursos y prácticas de optimización
   a. Claves de optimización
   b. La medición como herramienta para la optimización
   c. Ajustarse a los contenidos

Este curso corresponde al nivel 5 del Marco europeo de cualificaciones (EQF), equivalente a un nivel de pregrado.

Objetivos

- Comprender qué es el SEO social y qué ventajas puede ofrecer.

- Seleccionar las mejores palabras clave para contribuir a un mejor posicionamiento.

- Descubrir todas las acciones y posibilidades para obtener el mejor SEO social.

- Ser capaz de diseñar un plan práctico de SEO social.

- Conocer la importancia de la reflexión y la medición para reorientar y optimizar la estrategia de SEO social.

Recursos para el aprendizaje

Estrategias de SEO social

Audiovisual

Las marcas en las redes sociales

Audiovisual

Módulo 1. Cómo exprimir tu SEO social... y ganar tráfico para tu web

Web

SEO social

Web

Social media Toolkit

Web

Toolkit de género

Web
Asignatura de SEO Social

Profesorado

Dirección de los Estudios

  • Gemma San Cornelio Esquerdo
    Gemma San Cornelio Esquerdo

    Catedrática de Comunicación, cultura visual y diseño. Actualmente es la Directora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Doctora en Comunicación Audiovisual y Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.  Ha sido directora académica del Máster Universitario en Diseño, Identidad visual y Construcción de Marca en la UOC. Coordinadora del grupo de investigación MEDIACCIONS de la UOC e investigadora en cultura digital, prácticas creativas, participación y redes sociales.

Asignatura de SEO Social

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que han realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.

  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.

  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Además, esta microcredencial te permite obtener el reconocimiento académico de 5 créditos en caso de matricularte en el MU de Social Media: Gestión y Estrategia de la UOC.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

Asignatura de SEO Social

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
711 €
Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Información sobre el desistimiento de matrícula

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

