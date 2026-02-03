Asignatura de SEO Social

El curso SEO social permite profundizar en la comprensión del impacto que una presencia bien trabajada en los medios sociales puede tener sobre el SEO (search engine optimization). Así, por un lado, se debate el distinto peso que ejercen las redes sociales o medios sociales en el algoritmo que aplican los motores de búsqueda y cuál puede ser su efecto a la hora de obtener un mejor posicionamiento entre los resultados de una consulta. Por otro lado, se analizan las distintas herramientas que pueden emplearse para desarrollar un plan práctico de SEO social. Finalmente, se aborda la actitud reflexiva necesaria para optimizar resultados seleccionando unas óptimas palabras clave y reorientar la estrategia a partir de los datos obtenidos.

Este curso otorga una microcredencial.