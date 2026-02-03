Assignatura de SEO Social

Assignatura Online de SEO Social
Presentació
El curs SEO social permet aprofundir en la comprensió de l'impacte que una presència ben treballada en els mitjans socials pot tenir sobre el SEO (search engine optimization). Així, d'una banda, es debat el diferent pes que exerceixen les xarxes socials o mitjans socials en l'algoritme que apliquen els motors de cerca i quin pot ser el seu efecte a l'hora d'obtenir un millor posicionament entre els resultats d'una consulta. D'una altra, s'hi analitzen les diferents eines que es poden emprar per desenvolupar un pla pràctic de SEO social. Finalment, s'hi aborda l'actitud reflexiva necessària per optimitzar resultats seleccionant unes òptimes paraules clau i reorientar l'estratègia a partir de les dades obtingudes.
Aquest curs atorga una microcredencial.
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
