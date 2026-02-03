Sol·licita informació
Assignatura Online de SEO Social

Presentació

El curs SEO social permet aprofundir en la comprensió de l'impacte que una presència ben treballada en els mitjans socials pot tenir sobre el SEO (search engine optimization). Així, d'una banda, es debat el diferent pes que exerceixen les xarxes socials o mitjans socials en l'algoritme que apliquen els motors de cerca i quin pot ser el seu efecte a l'hora d'obtenir un millor posicionament entre els resultats d'una consulta. D'una altra, s'hi analitzen les diferents eines que es poden emprar per desenvolupar un pla pràctic de SEO social. Finalment, s'hi aborda l'actitud reflexiva necessària per optimitzar resultats seleccionant unes òptimes paraules clau i reorientar l'estratègia a partir de les dades obtingudes.

Aquest curs atorga una microcredencial.
En aquest curs, es debat el diferent pes que exerceixen les xarxes socials o mitjans socials en l'algoritme que apliquen els motors de cerca i quin pot ser el seu efecte a l'hora d'obtenir un millor posicionament entre els resultats d'una consulta. D'altra banda, s'hi analitzen les diferents eines que es poden emprar per desenvolupar un pla pràctic de SEO social. Finalment, s'hi aborda l'actitud reflexiva necessària per optimitzar resultats seleccionant unes òptimes paraules clau i reorientar l'estratègia a partir de les dades obtingudes.

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
    11 març 2026

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Preu: 711 €

Assignatura de SEO Social

Continguts

Continguts

Aquest curs és de 5 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 125 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de 4 mesos.

Continguts

1. Definició, principis i fonaments del SEO social
       a. L'impacte de la comunicació en social media en el posicionament
       b. Avantatges i beneficis del SEO social
 
2. Usos i finalitats del SEO social
   . Dissenyar el pla pràctic de SEO social
   i. Keywords
  ii. Hashtags
  iii. Senyals socials

 3. Recursos i pràctiques d'optimització
  a. Claus d'optimització
  b. El mesurament com a eina per a l'optimització
  c. Ajustar-se als continguts

Aquest curs correspon al nivell 5 del marc europeu de qualificacions (EQF), equivalent a un nivell de pregrau.

 

Objectius

- Comprendre què és el SEO social i quins avantatges pot oferir.

- Seleccionar les millors paraules clau per contribuir a un millor posicionament.

- Descobrir totes les accions i possibilitats per obtenir el millor SEO social.

- Ser capaç de dissenyar un pla pràctic de SEO social.

- Conèixer la importància de la reflexió i el mesurament per reorientar i optimitzar l'estratègia de SEO social.

Recursos per l'aprenentatge

Estratègies de SEO social

Audiovisual

Les marques a les xarxes socials

Audiovisual

Mòdul 1. Com esprémer el teu SEO social... i guanyar trànsit al teu web

Web

SEO social

Web

Social media Toolkit

Web

Toolkit de gènere

Web
Assignatura de SEO Social

Professorat

Dirección de los Estudios

  • Gemma San Cornelio Esquerdo
    Gemma San Cornelio Esquerdo

    Catedràtica de Comunicació, cultura visual i disseny. Actualment, és la Directora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Doctora en Comunicació Audiovisual i Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Ha estat directora acadèmica del Màster Universitari en Disseny, Identitat visual i Construcció de Marca en la UOC. Coordinadora del grup de recerca MEDIACCIONS de la UOC i investigadora en cultura digital, pràctiques creatives, participació i xarxes socials.

Assignatura de SEO Social

Requisits d'accés

Requisits previs

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es necessita cap titulació acadèmica ni cal tenir coneixements previs sobre la matèria.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Assignatura de SEO Social

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part inferior de la pàgina.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.
Concepte Preu
Preu del curs
711 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

  1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes. Si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs de triar el més beneficiós.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere , per l'organisme competent en l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

 

  • UOC Alumni: 10% de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

  • Descomptes per a empreses

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

