Asignatura de Tecnologías aplicadas a las ciencias humanas y sociales

Asignatura Online de Tecnologías aplicadas a las ciencias humanas y sociales
Presentación
La asignatura Tecnologías aplicadas a las ciencias humanas y sociales, de 6 créditos ECTS, forma parte del bloque de materias obligatorias del grado de Historia, Geografía e Historia del Arte. Tiene como principal finalidad iniciaros de forma gradual e integrada en la adquisición de la competencia propia de la UOC de uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional. Esta competencia comprende el uso racional y crítico de las TIC para trabajar y estudiar en la sociedad de la información.
¡No te pierdas nuestras asignaturas libres!
Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.
La asignatura se basa en la metodología de trabajo por proyectos en red. Mediante la realización de un proyecto digital que se lleva a cabo en equipo, se pretende trabajar de forma integrada un conjunto de competencias específicas en TIC que iréis profundizando en las otras asignaturas del grado y que consolidaréis en el trabajo o proyecto final de grado.
El proyecto digital en equipo se lleva a cabo sobre un tema vinculado al ámbito de la historia, la geografía o el arte para ir introduciéndose en las aplicaciones concretas en el ámbito geográfico, histórico y artístico.
La superación de la asignatura Tecnologías aplicadas a las ciencias humanas y sociales se considera equivalente al certificado mediano de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC) de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el Orden PDA/124/2018, de 24 de julio, por la cual se modifica la Orden PRE/135/2017, del 27 de junio.
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.