Asignatura de Tecnologías aplicadas a las ciencias humanas y sociales

La asignatura se basa en la metodología de trabajo por proyectos en red. Mediante la realización de un proyecto digital que se lleva a cabo en equipo, se pretende trabajar de forma integrada un conjunto de competencias específicas en TIC que iréis profundizando en las otras asignaturas del grado y que consolidaréis en el trabajo o proyecto final de grado.

El proyecto digital en equipo se lleva a cabo sobre un tema vinculado al ámbito de la historia, la geografía o el arte para ir introduciéndose en las aplicaciones concretas en el ámbito geográfico, histórico y artístico.

La superación de la asignatura Tecnologías aplicadas a las ciencias humanas y sociales se considera equivalente al certificado mediano de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC) de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el Orden PDA/124/2018, de 24 de julio, por la cual se modifica la Orden PRE/135/2017, del 27 de junio.