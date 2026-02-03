Assignatura de Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials

Assignatura Online de Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials
Presentació
L'assignatura Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries obligatòries del grau d'Història, Geografia i Història de l'Art. Té com a finalitat principal iniciar-vos de manera gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació.
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L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital que es duu a terme en equip, es pretén treballar integradament un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures del grau i que consolidareu en el treball o projecte final de grau.
El projecte digital en equip es porta a terme sobre un tema vinculat a l'àmbit de la història, la geografia o l'art per tal d'anar-se introduint en les aplicacions concretes en l'àmbit geogràfic, històric i artístic.
La superació de l'assignatura Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PDA/124/2018, de 24 de julio, per la qual es modifica l' Ordre PRE/135/2017, del 27 de juny.
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