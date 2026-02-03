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Próxima matrícula: octubre 2026

Asignatura Online de Valoración integral del deportista

Presentación

La asignatura de Valoración integral del deportista te proporciona las herramientas esenciales para analizar el perfil completo del atleta mediante métodos de evaluación nutricional, bioquímica y antropométrica de precisión. Aprenderás a utilizar dispositivos tecnológicos para la monitorización en tiempo real, garantizando una toma de decisiones basada en datos objetivos.

Este curso otorga una microcredencial.

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
Matrícula abierta

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Asignaturas libres

Conoce la metodología UOC con asignaturas de grados y másteres universitarios.

¿Por qué especializarte en la valoración integral del deportista en la UOC?

Obtendrás las competencias necesarias para liderar el análisis del rendimiento deportivo:

  • Aplicar métodos avanzados de valoración nutricional y evaluación de la ingesta alimentaria basados en la evidencia científica.
  • Interpretar con rigor los resultados bioquímicos y los compartimentos de la composición corporal para optimizar la salud del deportista.
  • Dominar la técnica de cineantropometría y el cálculo preciso de medidas antropométricas para un seguimiento profesional y exigente.
  • Implementar herramientas de tecnología móvil y aparatos tecnológicos para la monitorización integral y constante de la actividad del deportista.
  • Formular juicios clínicos complejos integrando datos de salud y nutrición con una visión crítica, ética y altamente profesional.

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas. 
  • Inicio

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Asignatura de Valoración integral del deportista

Contenidos

Contenidos

Este curso consta de 4 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 100 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 4 meses.

Contenidos

  • Importancia de la valoración nutricional en el deporte.
  • Métodos de evaluación de la ingesta alimentaria.
  • Determinación de las necesidades energéticas.
  • Valoración bioquímica del deportista.
  • Composición corporal, salud y rendimiento.
  • Técnica de medición en cineantropometría.
  • Utilidad de las herramientas de tecnología móviles en la valoración integral del deportista.

 

Resultados de aprendizaje

En este curso adquirirás los siguientes conocimientos, habilidades y competencias:

 

Conocimientos

  • Obtener el conocimiento teórico de los compartimentos esenciales del cuerpo y los fundamentos de las medidas antropométricas.
  • Comprender los diferentes métodos de valoración nutricional, biomarcadores y parámetros bioquímicos aplicados al deporte.

Contenidos


Este curso consta de 4 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 100 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 4 meses.

Contenidos

  • Importancia de la valoración nutricional en el deporte.
  • Métodos de evaluación de la ingesta alimentaria.
  • Determinación de las necesidades energéticas.
  • Valoración bioquímica del deportista.
  • Composición corporal, salud y rendimiento.
  • Técnica de medición en cineantropometría.
  • Utilidad de las herramientas de tecnología móviles en la valoración integral del deportista.

 

Resultados de aprendizaje

En este curso adquirirás los siguientes conocimientos, habilidades y competencias:

 

Conocimientos

  • Obtener el conocimiento teórico de los compartimentos esenciales del cuerpo y los fundamentos de las medidas antropométricas.
  • Comprender los diferentes métodos de valoración nutricional, biomarcadores y parámetros bioquímicos aplicados al deporte.

 

Habilidades

  • Calcular con precisión y rigor medidas antropométricas del deportista.
  • Valorar e interpretar resultados bioquímicos, así como buscar, analizar y sintetizar información científica de salud para facilitar la toma de decisiones.
  • Aplicar de forma práctica las tecnologías de la información (TIC) y herramientas de monitorización en el entorno académico y de salud deportiva.
  • Transmitir conclusiones científicas e información de salud de forma clara y sin ambigüedades, tanto a públicos especializados como no especializados, a través de varios medios.

Objetivos y competencias

Objetivos

Este curso está orientado a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

El objetivo principal de esta asignatura es llevar a cabo una valoración integral del deportista, a partir de la identificación y descripción de los elementos fundamentales del deportista, aplicando los diferentes métodos de evaluación nutricional, bioquímica y antropométrica.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de los siguientes conocimientos y competencias profesionales:

  • Anatomía humana
  • Bioquímica clínica
  • Evaluación del estado de salud nutricional de los pacientes
  • Realización de investigaciones científicas
  • Análisis de sistemas TIC
  • Comunicación de hallazgos científicos
  • Formulación de una intervención dietética
  • Garantía de la confidencialidad de la información

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Objetivos y competencias


Objetivos

Este curso está orientado a la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.

El objetivo principal de esta asignatura es llevar a cabo una valoración integral del deportista, a partir de la identificación y descripción de los elementos fundamentales del deportista, aplicando los diferentes métodos de evaluación nutricional, bioquímica y antropométrica.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de los siguientes conocimientos y competencias profesionales:

  • Anatomía humana
  • Bioquímica clínica
  • Evaluación del estado de salud nutricional de los pacientes
  • Realización de investigaciones científicas
  • Análisis de sistemas TIC
  • Comunicación de hallazgos científicos
  • Formulación de una intervención dietética
  • Garantía de la confidencialidad de la información

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.
Asignatura de Valoración integral del deportista

Profesorado

Asignatura de Valoración integral del deportista

Requisitos de acceso

Requisitos previos

Para matricularse de esta asignatura y seguirla no se necesita ninguna titulación académica ni hay que tener conocimientos previos sobre la materia.

Requisitos técnicos

Para el seguimiento de esta asignatura es necesario disponer de un ordenador de sobremesa o portátil con conexión a Internet (por banda ancha, ADSL o cable) y monitor con una resolución mínima de 1.024 x 768 píxeles. Para consultar algunos materiales también puede ser necesario un lector de DVD.

Es recomendable que la CPU (sea de un ordenador de sobremesa o de un portátil) tenga al menos 2 GB de memoria RAM y 2 GHz de velocidad de procesador.

Es necesario un sistema operativo Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. También se necesita tener instalado uno de los siguientes navegadores: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* Debido a la gran variedad de distribuciones existentes, no especificamos todas las versiones posibles.

Titulación

El seguimiento y la superación de las asignaturas cursadas lleva a la obtención de un certificado de la UOC. Este documento permitirá la convalidación -o su reconocimiento- con las asignaturas de los estudios universitarios de la UOC siempre y cuando se reúnan los requisitos previos determinados.

La UOC, la mejor universidad online

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    La UOC es la universidad en línea mejor valorada de España por el ranking CYD 2025.

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    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Asignatura de Valoración integral del deportista

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Rellena el formulario de matrícula del curso concreto que te interesa, que encontrarás a la parte superior de la página.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

Si no recuerdas las claves de acceso al campus virtual, las puedes recuperar desde el siguiente enlace.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC puedes matricularte en dos momentos diferentes del año. Escoge la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

para comenzar el curso en septiembre u octubre

Matriculación a partir de octubre

para comenzar el curso en febrero o marzo

El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.
Concepto Precio
Precio del curso
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Formas de pago

El pago de los cursos se efectúa con tarjeta.

  1. TPVV: pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera, mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual) de «la Caixa».

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especialdescuento del 15%.
  • Familias numerosas de categoría generaldescuento del 7,5%.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15%.

Los estudiantes considerados deportistas de competición  tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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