Asignatura Online de Valoración integral del deportista
Presentación
La asignatura de Valoración integral del deportista te proporciona las herramientas esenciales para analizar el perfil completo del atleta mediante métodos de evaluación nutricional, bioquímica y antropométrica de precisión. Aprenderás a utilizar dispositivos tecnológicos para la monitorización en tiempo real, garantizando una toma de decisiones basada en datos objetivos.
Este curso otorga una microcredencial.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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¿Por qué especializarte en la valoración integral del deportista en la UOC?
Obtendrás las competencias necesarias para liderar el análisis del rendimiento deportivo:
- Aplicar métodos avanzados de valoración nutricional y evaluación de la ingesta alimentaria basados en la evidencia científica.
- Interpretar con rigor los resultados bioquímicos y los compartimentos de la composición corporal para optimizar la salud del deportista.
- Dominar la técnica de cineantropometría y el cálculo preciso de medidas antropométricas para un seguimiento profesional y exigente.
- Implementar herramientas de tecnología móvil y aparatos tecnológicos para la monitorización integral y constante de la actividad del deportista.
- Formular juicios clínicos complejos integrando datos de salud y nutrición con una visión crítica, ética y altamente profesional.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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