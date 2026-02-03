La asignatura de Valoración integral del deportista te proporciona las herramientas esenciales para analizar el perfil completo del atleta mediante métodos de evaluación nutricional, bioquímica y antropométrica de precisión. Aprenderás a utilizar dispositivos tecnológicos para la monitorización en tiempo real, garantizando una toma de decisiones basada en datos objetivos.

Este curso otorga una microcredencial.

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.