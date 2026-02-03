Curso de Comunicación en Sostenibilidad y Criterios ESG

Curso Online de Comunicación en Sostenibilidad y Criterios ESG
Presentación
Las nuevas directrices europeas y normativas estatales en materia de sostenibilidad establecen un marco normativo exigente que obliga a las empresas a comunicar de forma transparente, rigurosa y verificable sus acciones en sostenibilidad.
Este título destaca por su estrecho vínculo con el sector gracias a la colaboración con la ADC (Asociación de Consultoras de Comunicación). Esta participación garantiza un aprendizaje alineado con las demandas actuales del mercado.
Este curso otorga una microcredencial.
Este programa forma parte del máster universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos.
por matrícula anticipada
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
El nuevo contexto normativo en materia de sostenibilidad representa un cambio de paradigma: la sostenibilidad deja de ser un elemento accesorio o voluntario para convertirse en un componente estratégico y obligatorio de la gestión empresarial. Esta nueva realidad comporta la necesidad de que los profesionales dispongan de competencias específicas en comunicación de la sostenibilidad y en reporting de información no financiera, con una comprensión profunda tanto de los contenidos normativos como de los retos comunicativos asociados a la divulgación de los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). No se trata únicamente de cumplir con los requisitos legales, sino también de construir relatos corporativos coherentes, creíbles y alineados con las expectativas de los stakeholders (o grupos de interés).
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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Inicio
14 oct 2026
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20% dto.
Matrícula anticipada
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6
Créditos ECTS
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Idiomas: Español
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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