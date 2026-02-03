Curs de Comunicació en Sostenibilitat i Criteris ESG

Sol·licita informació
Campus
Online i sense horaris
Matrícula oberta

Curs Online de Comunicació en Sostenibilitat i Criteris ESG

Presentació

Les noves directrius europees i normatives estatals en matèria de sostenibilitat estableixen un marc normatiu exigent que obliga les empreses a comunicar de manera transparent, rigorosa i verificable les seves accions en sostenibilitat. 

Aquest títol destaca pel seu estret vincle amb el sector gràcies a la col·laboració amb l'ADC (Asociación de Consultoras de Comunicación). Aquesta participació garanteix un aprenentatge alineat amb les demandes actuals del mercat.

Aquest curs atorga una microcredencial.

Aquest programa forma part del màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments.
20% de descompte

per matrícula anticipada

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes la teva formació permanent.

El nou context normatiu en matèria de sostenibilitat representa un canvi de paradigma: la sostenibilitat deixa de ser un element accessori o voluntari per convertir-se en un component estratègic i obligatori de la gestió empresarial. Aquesta nova realitat comporta la necessitat que els professionals disposin de competències específiques en comunicació de la sostenibilitat i en reporting d'informació no financera, amb una comprensió profunda tant dels continguts normatius com dels reptes comunicatius associats a la divulgació dels criteris ASG (ambientals, socials i de governança). No es tracta únicament de complir els requisits legals, sinó també de construir relats corporatius coherents, creïbles i alineats amb les expectatives dels stakeholders (o grups d'interès).

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 20% dte.

    Matrícula anticipada

  • 6

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Castellà

  • Titulació pròpia

  • Durada:

Matricula't

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Amb la col·laboració de:

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

El campus virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Curs de Comunicació en Sostenibilitat i Criteris ESG

Programa acadèmic

Programa acadèmic

Aquest curs és de 6 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 150 hores (25 hores per crèdit) i té una durada aproximada de 4 mesos.

Continguts

1. Comunicació estratègica i sostenibilitat

  • Evolució de la comunicació corporativa en el context climàtic i social actual.
  • Nous marcs conceptuals per explicar la sostenibilitat: ASG (ambiental, social i governança), justícia climàtica, economia regenerativa…
  • Comunicació corporativa amb propòsit: construcció de relats alineats amb la missió i els valors.
  • Bones pràctiques i tendències actuals en comunicació ASG.
  • Identificació i gestió de riscos comunicatius: greenwashing, socialwashing i rainbow-washing.
  • Reputació corporativa i gestió de crisis en sostenibilitat.

2. Escolta activa i anàlisi dels stakeholders

  • L'escolta com a eix central de la comunicació estratègica.
  • Eines i metodologies per a la captació d'expectatives socials emergents.

Programa acadèmic


Aquest curs és de 6 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 150 hores (25 hores per crèdit) i té una durada aproximada de 4 mesos.

Continguts

1. Comunicació estratègica i sostenibilitat

  • Evolució de la comunicació corporativa en el context climàtic i social actual.
  • Nous marcs conceptuals per explicar la sostenibilitat: ASG (ambiental, social i governança), justícia climàtica, economia regenerativa…
  • Comunicació corporativa amb propòsit: construcció de relats alineats amb la missió i els valors.
  • Bones pràctiques i tendències actuals en comunicació ASG.
  • Identificació i gestió de riscos comunicatius: greenwashing, socialwashing i rainbow-washing.
  • Reputació corporativa i gestió de crisis en sostenibilitat.

2. Escolta activa i anàlisi dels stakeholders

  • L'escolta com a eix central de la comunicació estratègica.
  • Eines i metodologies per a la captació d'expectatives socials emergents.
  • Segmentació i mapatge de grups d'interès (stakeholders).
  • Com estructurar una estratègia d'escolta activa dins de l'organització.
  • Gestió de canals, formats i missatges adaptats a diferents públics.
  • Indicadors qualitatius i sistemes per avaluar l'impacte comunicatiu.

3. Marc normatiu i estàndards de sostenibilitat

  • Evolució històrica dels estàndards del report en sostenibilitat.
  • Estàndards internacionals.
  • Introducció a la nova normativa europea.
  • Taxonomia verda i taxonomia social de la Unió Europea.
  • El paper d'altres marcs globals.
  • Com transformar les obligacions normatives en oportunitats comunicatives.
  • Bones pràctiques de comunicació en ASG en organitzacions líders.
  • Comunicació clara, transparent i rellevant dels informes de sostenibilitat.

Resultats d'aprenentatge

En aquest curs adquiriràs els coneixements, les habilitats i les competències següents:

Coneixements

  • Seleccionar els canals i formats comunicatius més adequats per difondre la sostenibilitat segons les especificitats sectorials, el marc regulador i les característiques pròpies de l'organització.

Habilitats

  • Dissenyar un pla de comunicació estratègica de la sostenibilitat, integrant els criteris ASG i els marcs normatius vigents, per donar resposta a les necessitats de transparència i diàleg amb els diferents grups d'interès d'una organització.
  • Auditar la comunicació corporativa des d'una perspectiva de sostenibilitat, detectant bretxes (gaps) entre el rendiment real de l'organització i la percepció dels seus grups d'interès per mitigar riscos reputacionals.
  • Determinar la combinació òptima d'accions de relacions públiques per donar resposta a crisis reputacionals o necessitats de posicionament ASG, basant la decisió en l'anàlisi del problema i el perfil dels públics afectats.
  • Adaptar l'estratègia comunicativa a les necessitats de l'organització pel que fa a la sostenibilitat / Integrar els criteris ASG en la planificació estratègica de la comunicació, adequant les accions i els canals a les prioritats i als reptes específics de l'organització en cada etapa de la seva transformació cap a la sostenibilitat.
  • Mostrar una actitud crítica i autocrítica coherent amb els principis ètics, garantint la confidencialitat de les dades i reflectint la responsabilitat social en l'aplicació dels coneixements.

Competències

  • Crear continguts i missatges de sostenibilitat corporativa.
  • Coordinar la implantació de campanyes i accions de comunicació sobre sostenibilitat, liderant equips multidisciplinaris i avaluant l'impacte de les accions mitjançant indicadors de reputació.
  • Actuar de manera ètica, honesta i cívica en el treball acadèmic i professional, evitant el plagi o qualsevol altre ús indegut del treball de tercers.

Aquest curs correspon al nivell EQF 7 del Marc europeu de qualificacions (EQF), equivalent a un nivell de màster.

 

Durada

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Segons el nombre de crèdits ECTS, la durada dels programes de formació permanent oscil·la entre 1 mes i 2 anys, aproximadament:

  • Màster de formació permanent: 2 anys
  • Diploma d'especialització: 1 any
  • Diploma d'expert: 1 semestre (6 mesos) 
  • Curs de postgrau: entre 1 i 6 mesos

 
Curs de Comunicació en Sostenibilitat i Criteris ESG

Professorat

Direcció dels estudis

  • Gemma San Cornelio Esquerdo
    Gemma San Cornelio Esquerdo

    Catedràtica de Comunicació, cultura visual i disseny. Actualment, és la Directora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Doctora en Comunicació Audiovisual i Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Ha estat directora acadèmica del Màster Universitari en Disseny, Identitat visual i Construcció de Marca en la UOC. Coordinadora del grup de recerca MEDIACCIONS de la UOC i investigadora en cultura digital, pràctiques creatives, participació i xarxes socials.

Curs de Comunicació en Sostenibilitat i Criteris ESG

Sortides professionals

Objectius

Aquest curs està orientat a l'adquisició de competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i del mercat de treball. 

  • Dissenyar estratègies de comunicació corporativa alineades amb el propòsit i els valors de sostenibilitat de l'organització.
  • Interpretar i aplicar les principals normes i directrius del report ASG en l'àmbit europeu i internacional.
  • Desenvolupar estratègies de comunicació basades en l'escolta activa i l'anàlisi dels stakeholders.
  • Gestionar els riscos reputacionals associats a una comunicació ASG poc rigorosa o incoherent.
  • Integrar la intel·ligència social i les dades d'impacte en les estratègies narratives de l'organització (storytelling).
  • Construir estratègies de comunicació corporativa que connectin amb els grups d'interès.
Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

  • Professionals de la comunicació corporativa, relacions públiques o màrqueting.
  • Responsables de sostenibilitat/RSC (responsabilitat social corporativa).
  • Consultors o gestors de projectes en àmbits socials i ambientals.
  • Directius amb interès a integrar els criteris ASG a l'estratègia empresarial.
  • Periodistes, creadors de continguts o docents vinculats a la temàtica.

 

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents: 

  • Comunicació empresarial
  • Pensament creatiu
  • Principis de lideratge
  • Anàlisi de tendències en les indústries d'aliments i begudes
  • Sostenibilitat corporativa
  • Consultoria en matèria de sostenibilitat, comunicació
  • Mesurament de l'acompliment de l'empresa en termes de sostenibilitat, comunicació
  • Respecte del codi de conducta ètica empresarial

Aquestes competències clau en el mercat de treball han estat definides a partir de la classificació europea de competències, qualificacions i ocupacions (ESCO), per tal de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius.

Sortides professionals

  • Responsable de comunicació ASG o de sostenibilitat.
  • Consultor/a en comunicació sostenible o estratègia ASG.
  • Responsable de reporting o compliance en empreses amb requisits CSRD.
  • Coordinador/a de projectes de comunicació institucional amb enfocament ambiental o social.
  • Comunicador/a freelance o de mitjans especialitzats en sostenibilitat.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC és la universitat en línia més ben valorada de l'Estat pel rànquing CYD 2025.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Curs de Comunicació en Sostenibilitat i Criteris ESG

Requisits d'accés

Titulació d'accés

L'accés a aquest curs és obert i, per tant, no és necessari tenir una titulació prèvia.
Potencia la teva carrera professional

La formació permanent de la UOC t'ofereix programes orientats a l'adquisició dels coneixements exigits als perfils professionals més valorats.

Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Titulació

L'estudiantat que superi aquest curs obtindrà una microcredencial, un certificat signat electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació realitzada.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És un certificat en format digital i portable, que permet compartir-lo fàcilment amb ocupadors, si s'està buscant feina, o amb centres de formació, si es vol demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar formant-se.
  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar-ne la validació i el reconeixement per part de tercers.
  • Es pot enllaçar fàcilment des del currículum i compartir en xarxes socials, com ara LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial permet obtenir 6 crèdits en el cas que vulguis continuar la formació en el programa del màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments, si compleixes els requisits d'accés corresponents.

Titulació


L'estudiantat que superi aquest curs obtindrà una microcredencial, un certificat signat electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació realitzada.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És un certificat en format digital i portable, que permet compartir-lo fàcilment amb ocupadors, si s'està buscant feina, o amb centres de formació, si es vol demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar formant-se.
  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar-ne la validació i el reconeixement per part de tercers.
  • Es pot enllaçar fàcilment des del currículum i compartir en xarxes socials, com ara LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial permet obtenir 6 crèdits en el cas que vulguis continuar la formació en el programa del màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments, si compleixes els requisits d'accés corresponents. 

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina Què són les microcredencials? 

Curs de Comunicació en Sostenibilitat i Criteris ESG

Matrícula i preu

Procés de matrícula

Aquests són els passos que cal seguir si vols començar uns estudis a la UOC. Si ja heu cursat estudis amb nosaltres i voleu continuar-los, heu d'adreçar-vos a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Omple el formulari de matrícula que trobaràs a totes les pàgines del programa. Després de registrar les teves dades personals, se't proporcionarà un nom d'usuari i triaràs la teva clau d'accés al campus. A continuació accediràs a la secció de les dades econòmiques, on escolliràs la forma de pagament i podràs demanar una factura, si la necessites.

Un cop t'hagis matriculat, rebràs dos missatges a la bústia de correu que hagis indicat. Un primer missatge és la confirmació de la formalització de la teva matrícula. En un segon missatge, et recordarem el nom d'usuari i la clau que has triat, i que et permetran accedir al campus virtual.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per a exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

Hi ha dos moments a l'any per a la matrícula dels programes de formació permanent, depenent de l'inici de la docència del programa en qüestió. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir del maig

per als programes que inicien docència al setembre o octubre

Matriculació a partir del novembre

per als programes que inicien docència al febrer o març

El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

Consulta l'apartat Formes de pagament. En matricular-te, podràs escollir la modalitat que més et convingui.
Concepte Preu
Preu del curs
880 €
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària. En cas de matricular un màster amb un import superior a 5.000 euros, la primera quota s'haurà d'abonar per domiciliació bancària.

Diploma d'especialització: la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència, per domiciliació bancària.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària.

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació bancària. En triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries en el formulari de matrícula. El càrrec corresponent a l'import de la matrícula s'efectuarà al mes següent.

En el cas de les especialitzacions el pagament al comptat es realitza mitjançant TPV.

Consulta les condicions de finançament existents:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstec Aplazo (Santander)

Per als nous estudiants de Formació permanent, la primera quota serà del 10% de l'import.

Màster de formació permanent: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 20 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'especialització: la forma de pagament per poder fraccionar la matrícula és la domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o la domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).
La primera quota s'haurà d'abonar en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en un màxim de 9 quotes mensuals a partir del mes d'inici de docència.

Diploma d'expert i curs de postgrau: per a imports superiors a 350 euros la primera quota s'haurà d'abonar amb TPV, en el moment de formalitzar la matrícula, i la resta en un màxim de 4 quotes, per domiciliació bancària (en cas de disposar d'un compte SEPA) o per domiciliació targeta (en cas de no disposar d'un compte SEPA).

 

Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA. 

 

El pagament fraccionat té un import de 31 euros per gestió.

El pagament de la matrícula es realitza en una única vegada, mitjançant domiciliació targeta o transferència bancària.

Si tries el pagament per domiciliació targeta, hauràs d'indicar les dades de la targeta a la qual cal carregar l'import durant el procés de matrícula. Recorda que les targetes acceptades són VISA, Visa Electron i Mastercard (no es pot fer el pagament amb American Express ni Dinners Club).

El càrrec corresponent a la matrícula del curs es farà al mes següent. Si es tria pagar els estudis amb targeta, tingueu en compte que s'aplicaran les condicions econòmiques que hagis pactat amb la teva entitat bancària. És important que el límit de la targeta sigui superior a l'import de la matrícula per evitar que els rebuts es retornin.

En cas de disposar d'un compte bancari SEPA es pot realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària. Per triar aquest sistema de pagament, haureu d'introduir les dades bancàries al formulari de matrícula. El càrrec corresponent a la matrícula del curs s'efectuarà al mes següent.

Si tries el pagament per transferència bancària, el comprovant s'haurà d'enviar escanejat des de l'apartat del Campus: Secretaria / Matriculació / Formes de pagament.

El termini per realitzar el pagament és de deu dies des de la data de formalització i sempre abans del començament de la docència.

Podràs realitzar la transferència amb les dades que apareixen en el full de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Les empreses poden realitzar el pagament únicament mitjançant transferència bancària. No podran realitzar el pagament de manera fraccionada.

Durant el procés de la matrícula es podrà triar la forma de pagament per a empresa al desplegable corresponent.

Important: si l'empresa paga un tant per cent i l'estudiant l'altre tant per cent, la part de l'empresa s'haurà de pagar per transferència bancària i la part de l'estudiant amb la forma de pagament disponible que prefereixi.

Descomptes 

La UOC ofereix una sèrie de descomptes. Si et pots acollir a un, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs al desplegable de l'apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d'un, hauràs d'escollir el que et sigui més beneficiós.

En cas d'aplicar-te un d'aquests descomptes, en el moment de fer la matrícula hauràs d'acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconeguda per l'Estat espanyol o per l'organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7,5%. 

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctimes de violència de gènere, per l'organisme competent a l'Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC assignatures lliures, cursos d'idiomes, seminaris, cursos de formació a mida (UOC Corporate) o un diploma d'expert. Si estàs estudiant un grau o màster universitari però encara no t'has titulat, també s'aplicarà el descompte de comunitat.

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster de formació permanent o diploma d'especialització a la UOC.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula.

Consulta les condicions dels descomptes per empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

Consulta la informació del programa

Si et pots aplicar un d'aquests descomptes i, a més, et matricules durant el període de matriculació anticipada, en primer lloc s'aplicarà el descompte de matriculació anticipada i a l'import resultant s'hi aplicarà l'altre descompte.

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Itinerari acadèmic

Alguns programes formen part d’un itinerari acadèmic. Coneix la trajectòria formativa amb què aconseguiràs els teus objectius.

Consultar itinerari
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?
logo uoc

En vols saber més?

Envia'ns les teves dades i descobreix tot el que vols saber.

Sol·licita informació