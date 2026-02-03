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Próxima matrícula: abril 2027

Seminario Online de Historia y memoria de la Guerra Civil española

Presentación

La guerra de 1936-1939 es el hecho más trascendental, traumático y controvertido de la historia contemporánea de España. Ochenta años después de su inicio, aún sigue suscitando el interés de historiadores de todo el mundo. En los últimos años, además, la recuperación de la llamada memoria histórica ha situado la Guerra Civil en el primer plano del debate político. Historia y memoria, pasado y recuerdo, son precisamente los ejes de este curso de historia online.
Matrícula abierta

¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 14 de octubre

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Acelera tu conocimiento en los temas que te apasionan.

Por un lado, el curso quiere proporcionar a los estudiantes un conocimiento detallado de la Guerra Civil en el conjunto de España, con especial énfasis en los Países Catalanes. Por otro, el curso de historia a distancia analiza cuál fue la memoria oficial de la guerra durante el franquismo y las transformaciones que ha sufrido esta memoria en la España constitucional.

El curso de historia en línea está formado por tres bloques. El primer bloque recorre los orígenes de la Guerra Civil y se centra sobre todo en los años de la Segunda República. El segundo bloque trata de los diversos aspectos de la guerra: políticos, militares, económicos, sociales, internacionales, etc. Por último, el tercer bloque analiza el lugar que la guerra ha ocupado en la memoria colectiva catalana y española.
  • Inicio

    12 jun 2024

  • 100%

    Online

  • Duración

    1 mes

  • Idioma: Español, Catalán

  • Titulación: Propia

  • Créditos ECTS: 1

  • Precio: 241,5 €

Metodología 100% online

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Seminario de Historia y memoria de la Guerra Civil española

Plan de estudios

Contenidos

  1. El camino hacia la guerra. Del 98 a la Segunda República.
  2. El golpe de estado y la formación de los dos bandos.
  3. 1936: Revolución, terror y guerra de columnas.
  4. 1937: Guerra de frentes, guerra internacional y guerras internas.
  5. 1938-1939. Crisis y caída de la República.
  6. Los historiadores y la guerra.
  7. Las guerras de la memoria: recuerdo y olvido de la Guerra Civil.

Titulación

Superando este Seminario obtienes un Certificado UOC de Formación Continua.

Objetivos

Al final del curso los estudiantes serán capaces de:

  • Identificar los principales sectores sociales, partidos políticos, instituciones y figuras históricas que protagonizaron la Guerra Civil.
  • Identificar las batallas, campañas y operaciones militares más importantes de la guerra, así como las tácticas y el armamento utilizado por cada uno de los dos bandos.
  • Analizar el papel que desempeñaron las principales potencias y los voluntarios internacionales en la Guerra Civil.
  • Evaluar la trascendencia de la Guerra Civil en la historia posterior de España y de Europa.
  • Comparar las diversas interpretaciones historiográficas existentes sobre la guerra.
  • Valorar el legado de la Guerra Civil en la España actual.

Competencias

A lo largo del curso los estudiantes aprenderán a:

  • Leer críticamente un conjunto de textos historiográficos sobre la historia y la memoria de la Guerra Civil.
  • Extraer conclusiones a partir de fuentes históricas de primera mano.
  • Redactar tres trabajos de 1.500 palabras sobre tres aspectos de la Guerra Civil utilizando fuentes bibliográficas.
  • Analizar el pasado de manera crítica y comprender la complejidad de los procesos históricos.

Metodología

El curso utilizará como materiales de estudio diversos artículos académicos sobre la Guerra Civil. Los estudiantes deberán ver también dos documentales sobre la guerra. A partir de estos materiales, los estudiantes deberan escribir tres textos de entre 1.000 y 1.500 palabras cada uno sobre temas propuestos por el consultor.
Seminario de Historia y memoria de la Guerra Civil española

Profesorado

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Seminario de Historia y memoria de la Guerra Civil española

Proceso de matrícula

Proceso de matrícula

  1. Formulario de matrícula

    Ve al apartado Matricúlate y rellena el formulario de matrícula del curso que hayas elegido.

  2. Formas de pago

    El pago se realiza con tarjeta de crédito o débito al finalizar el proceso de matrícula. El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

    Información sobre el desistimiento de matrícula

  3. Acceso al campus

    Una vez hecha la matrícula, recibirás las claves de acceso al campus. Te recomendamos que accedas para familiarizarte con el entorno. A lo largo del día del inicio de curso se activarán tus aulas virtuales en el campus.

  4. Precio y descuentos

    Consulta los descuentos de los que puedes beneficiarte. 

     

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos para los Seminarios, Cursos profesionalizadores, Programas de Desarrollo Profesional y el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Para Seminarios y Programas de Desarrollo Profesional, si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso. Si te interesa un Curso profesionalizador o el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, para saber si puedes acogerte a alguno de nuestros descuentos, déjanos tus datos de contacto y el departamento de asesoramiento al estudiante te informará.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

  • Comunidad UOC: 7 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has realizado en la UOC estudios de Asignaturas libres, del Centro de Idiomas Modernos, Seminarios de Desarrollo Continuo o una especialización. Si estáis estudiando un grado o máster universitario pero aún no os habéis titulado también se os aplicará el descuento de comunidad.
  • UOC Alumni: 10 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si os podéis acoger a alguno de los descuentos, lo tenéis que indicar en el momento de hacer la matrícula.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula. Más información.

Descuentos

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

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18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

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19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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