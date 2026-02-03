Seminario de Historia y memoria de la Guerra Civil española

Por un lado, el curso quiere proporcionar a los estudiantes un conocimiento detallado de la Guerra Civil en el conjunto de España, con especial énfasis en los Países Catalanes. Por otro, el curso de historia a distancia analiza cuál fue la memoria oficial de la guerra durante el franquismo y las transformaciones que ha sufrido esta memoria en la España constitucional.

El curso de historia en línea está formado por tres bloques. El primer bloque recorre los orígenes de la Guerra Civil y se centra sobre todo en los años de la Segunda República. El segundo bloque trata de los diversos aspectos de la guerra: políticos, militares, económicos, sociales, internacionales, etc. Por último, el tercer bloque analiza el lugar que la guerra ha ocupado en la memoria colectiva catalana y española.