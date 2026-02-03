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Propera matrícula: abril 2027

Seminari Online d'Història i memòria de la Guerra Civil espanyola

Presentació

La guerra del 1936-1939 és el fet més transcendental, traumàtic i controvertit de la història contemporània d’Espanya. Vuitanta anys després del seu esclat, encara continua suscitant l’interès d’historiadors d’arreu del món. En els darrers temps, a més, la recuperació de l’anomenada memòria històrica ha situat la Guerra Civil en el primer pla del debat polític. Història i memòria, passat i record, són precisament els eixos d’aquest curs d'història online.
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Accelera el teu coneixement en els temes que t'apassionen.

D’una banda, el curs vol proporcionar als estudiants un coneixement detallat de la Guerra Civil en el conjunt d’Espanya, amb un èmfasi especial en els Països Catalans. De l’altra, el curs d'història a distància analitza quina va ser la memòria oficial de la guerra durant el franquisme i les transformacions que ha patit aquesta memòria a l’Espanya constitucional.

El curs d'història en línia està format per tres blocs. El primer bloc ressegueix els orígens de la Guerra Civil, i se centra sobretot en els anys de la Segona República. El segon bloc tracta dels diversos aspectes de la guerra: polítics, militars, econòmics, socials, internacionals, etc. Finalment, un tercer bloc analitza el lloc que la guerra ha ocupat en la memòria col·lectiva catalana i espanyola.
  • Inici

    12 juny 2024

  • 100%

    Online

  • Durada

    1 mes

  • Idioma: Català, Castellà

  • Titulació: Pròpia

  • Crèdits ECTS: 1

  • Preu: 241,5 €

Metodologia 100% online

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Seminari d'Història i memòria de la Guerra Civil espanyola

Pla d'estudis

Continguts

  1. El camí cap a la guerra. Del 98 a la Segona República
  2. El cop d'estat i la formació dels dos bàndols
  3. 1936: revolució, terror i guerra de columnes
  4. 1937: guerra de fronts, guerra internacional i guerres internes
  5. 1938-1939: crisi i caiguda de la República
  6. Els historiadors i la guerra
  7. Les guerres de la memòria: record i oblit de la Guerra Civil

Titulació

Superant aquest Seminari obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.

Objectius

Al final del curs els estudiants seran capaços del següent:

  • Identificar els principals sectors socials, partits polítics, institucions i figures històriques que van protagonitzar la Guerra Civil.
  • Identificar les batalles, campanyes i operacions militars més importants de la guerra, i també les tàctiques i l'armament utilitzat per cadascun dels dos bàndols.
  • Analitzar el paper que van acomplir les principals potències i els voluntaris internacionals a la Guerra Civil.
  • Avaluar la transcendència de la Guerra Civil en la història posterior d'Espanya i d'Europa.
  • Comparar les diverses interpretacions historiogràfiques que hi ha sobre la guerra.
  • Valorar el llegat de la Guerra Civil a l'Espanya actual.

Competències

Al llarg del curs els estudiants aprendran a:

  • Llegir críticament un conjunt de textos historiogràfics sobre la història i la memòria de la Guerra Civil.
  • Extreure conclusions a partir de fonts històriques de primera mà.
  • Redactar tres treballs de 1.500 paraules sobre tres aspectes de la Guerra Civil fent servir fonts bibliogràfiques.
  • Analitzar el passat de forma crítica i copsar la complexitat dels processos històrics.

Metodologia

El curs utilitzarà com a materials d'estudi diversos articles acadèmics sobre la Guerra Civil. Els estudiants hauran de veure també dos documentals sobre la guerra. A partir d'aquests materials, els estudiants hauran d'escriure tres textos d'entre 1.000 i 1.500 paraules cadascun sobre temes proposats pel consultor.
Seminari d'Història i memòria de la Guerra Civil espanyola

Professorat

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Seminari d'Història i memòria de la Guerra Civil espanyola

Procés de matrícula

Procés de matrícula

  1. Formulari de matrícula

    Ves a l'apartat Matricula't i emplena el formulari de matrícula del curs que hagis triat.

  2. Formes de pagament

    El pagament es fa amb targeta de crèdit o dèbit en acabar el procés de matrícula. El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

    Informació sobre el desistiment de matrícula

  3. Accés al campus

    Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al campus. Et recomanem que hi accedeixis per familiaritzar-te amb l'entorn. Al llarg del dia de l'inici de curs s'activaran les teves aules virtuals al campus.

  4. Preu i descomptes

    Consulta els descomptes dels quals et pots beneficiar.

     

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes pels Seminaris, Cursos professionalitzadors, Programes de Desenvolupament Professional i el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Pels Seminaris i Programes de Desenvolupament Professional, si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós. Si t'interessa un Curs professionalitzador o el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys, per a saber si pots acollir-te a algun dels nostres descomptes, deixa'ns les teves dades de contacte i el departament d'assessorament a l'estudiant t'informarà.

En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere, per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a algun d’aquests descomptes ho heu d’indicar en el moment de fer la matrícula.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula. Més informació.

Descomptes

Com a estudiant de la UOC et pots beneficiar de descomptes en la matrícula. Consulta els descomptes disponibles.

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Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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