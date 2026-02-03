Seminari d'Història i memòria de la Guerra Civil espanyola

Seminari Online d'Història i memòria de la Guerra Civil espanyola
Presentació
La guerra del 1936-1939 és el fet més transcendental, traumàtic i controvertit de la història contemporània d’Espanya. Vuitanta anys després del seu esclat, encara continua suscitant l’interès d’historiadors d’arreu del món. En els darrers temps, a més, la recuperació de l’anomenada memòria històrica ha situat la Guerra Civil en el primer pla del debat polític. Història i memòria, passat i record, són precisament els eixos d’aquest curs d'història online.
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Accelera el teu coneixement en els temes que t'apassionen.
D’una banda, el curs vol proporcionar als estudiants un coneixement detallat de la Guerra Civil en el conjunt d’Espanya, amb un èmfasi especial en els Països Catalans. De l’altra, el curs d'història a distància analitza quina va ser la memòria oficial de la guerra durant el franquisme i les transformacions que ha patit aquesta memòria a l’Espanya constitucional.
El curs d'història en línia està format per tres blocs. El primer bloc ressegueix els orígens de la Guerra Civil, i se centra sobretot en els anys de la Segona República. El segon bloc tracta dels diversos aspectes de la guerra: polítics, militars, econòmics, socials, internacionals, etc. Finalment, un tercer bloc analitza el lloc que la guerra ha ocupat en la memòria col·lectiva catalana i espanyola.
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Inici
12 juny 2024
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100%
Online
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Durada
1 mes
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Idioma: Català, Castellà
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Titulació: Pròpia
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Crèdits ECTS: 1
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Preu: 241,5 €
Metodologia 100% online
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Acompanyament personalitzat
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